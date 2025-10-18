Kauno rajono savivaldybė stiprina pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms

Spalio 15 d. Vilkijos gimnazijos teritorijoje jie pristatyti bendruomenei. „Civilinės gynybos įstatymas įpareigoja savivaldybes pasirūpinti savo gyventojų saugumu vietos lygmeniu. Mes suprantame, kad ne viską turi daryti vien valstybė, ir savo pavyzdžiu rodome, kad daug dalykų galime padaryti patys ir taip spręsti kylančius iššūkius. Šiandien pristatome mobilųjį civilinės saugos konteinerį, užpildytą efektyviai panaudojamomis pirmosios pagalbos ir asmens apsaugos priemonėmis. Tai realus žingsnis didinant mūsų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms“, – kalbėjo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Leidžia veikti tiksliai ir operatyviai
Mobiliuosiuose civilinės saugos konteineriuose yra sukaupta įrangos ir priemonių, padedančių greitai reaguoti į nelaimes ir užtikrinti pagrindinius žmonių poreikius. Konteineriai aprūpinti turniketais, pirmosios pagalbos rinkiniais, kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis, generatoriais, šildymo įranga, palapinėmis, apšvietimu ir vandens dezinfekavimo priemonėmis.
Visa tai gali būti greitai perkelta į bet kurią savivaldybės vietą, kur kiltų didžiausias poreikis. Mobilieji civilinės saugos konteineriai įrengti trijose strategiškai pasirinktose vietose: Vilkijos, Domeikavos ir Garliavos seniūnijose. Tai leidžia užtikrinti, kad ekstremaliųjų situacijų metu būtinos priemonės būtų pasiekiamos greitai ir plačiai.
Vieno mobiliojo konteinerio vertė – apie 70 tūkst. eurų. Sprendimą įsigyti šių papildomų saugos priemonių savivaldybės vadovai priėmė įvertinę Lietuvos, kitų šalių, taip pat ir Ukrainos, patirtį valdant ekstremaliąsias situacijas. Krizės akivaizdoje svarbiausia – reagavimo greitis ir galimybė užtikrinti pagrindinius žmonių poreikius per pirmąsias valandas. Mobilioji infrastruktūra leidžia veikti tiksliai ir operatyviai.
„Pastarųjų metų geopolitinė situacija ir ekstremalūs gamtos reiškiniai parodė, kad civilinė sauga – tai praktiniai sprendimai, kurie gali išgelbėti gyvybes. Šiandien saugumas tampa ne tik valstybės, bet ir kiekvienos bendruomenės rūpesčiu, – sakė Kauno rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) Dainius Raubūnas. – Priedangos ir mobilieji civilinės saugos konteineriai leidžia greitai ir organizuotai reaguoti į įvairaus pobūdžio krizes: nuo karo grėsmių ar oro pavojaus iki stichinių nelaimių ar techninių incidentų. Kuo labiau pasiruošime dabar, tuo mažiau chaoso bus, kai situacija pareikalaus veikti greitai.“
Pasak D. Raubūno, artimiausiu metu konteineriai bus papildyti sulankstomomis lovomis ir miegmaišiais.
Plečia priedangų tinklą
Kauno rajone taip pat plečiamas priedangų tinklas – gyventojai kviečiami pasinaudoti iki 5 tūkst. eurų parama, skirta daugiabučių namų rūsiams pritaikyti laikinam prieglobsčiui ekstremalių įvykių metu. Tokį sprendimą savivaldybė priėmė viena pirmųjų Lietuvoje. „Vadinasi, priedangos atsiranda arčiau žmonių namų, o evakuacijos laikas sutrumpėja iki kelių minučių“, – pabrėžė D. Raubūnas.
Nelaimės atveju žmonės, esantys šalia, galėtų greitai pasiekti priedangą. Ji užtikrina apsaugą nuo sprogimo bangų, skeveldrų, nuolaužų ar oro užterštumo. Tai nėra ilgalaikė slėptuvė – jos tikslas apsaugoti per pavojingiausias pirmas valandas, kol situacija stabilizuosis arba bus gautos tolesnės tarnybų instrukcijos.
Šiuo metu Kauno rajono savivaldybėje yra 418 priedangų, vadovaujantis teisės aktų nustatyta norma (1,5 kv. m vienam žmogui), jose galėtų pasislėpti 46 334 gyventojai. Priedangų sąrašas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir www.72.lt.
Be viešųjų priedangų, svarbų vaidmenį atlieka ir daugiabučių namų rūsiuose kuriamos priedangos, kurias gyventojai gali įsirengti pasinaudoję ir savivaldybės siūloma parama.
Iki dabar savivaldybės parama pasinaudojo penki daugiabučiai, dar viena paraiška gauta ir šiuo metu vertinama. „Norėtųsi didesnio gyventojų aktyvumo šioje srityje. Savivaldybė ne tik teikia finansinę paramą, bet ir padeda įvertinti erdves, pasiūlo sprendimų, kurie labiausiai tiktų konkrečiam pastatui. Aktyviai bendrauja su daugiabučių bendrijomis, namų administratoriais, organizuoja konsultacijas, teikia techninius reikalavimus ir rekomendacijas. Gyventojai kviečiami patys imtis iniciatyvos – atlaisvinti bendrąsias erdves, sutvarkyti rūsius, pasirūpinti papildomomis saugumo priemonėmis. Priedangų įrengimas gyventojų daugiabučių namų rūsiuose skatinamas palaikant nuolatinį dialogą ir teikiant finansinę paramą“, – teigė Kauno rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) D. Raubūnas.
Sektinu pavyzdžiu įvardijama daugiabučių namų savininkų bendrija (DNSB) „Aušra“, Vytauto g. 142, Garliavoje, ir jos pirmininkė Dalė Balaikienė. Už gautas lėšas sutvarkytos priedangos patalpos, įsigyta medicininių, priešgaisrinių saugos priemonių, keliui iš priedangos pravalyti reikalingo inventoriaus.
Kuo labiau pasiruošime dabar, tuo mažiau chaoso bus, kai situacija pareikalaus veikti greitai.
1977 m. statyto namas rūsyje buvo nemaža erdvė, kurioje buvo sukrauti gyventojams nereikalingi daiktai, nenaudojami baldai, ir tokioje aplinkoje vykdavo bendruomenės susirinkimai. „Nuo 2020 m., kai pradėjau pirmininkauti bendrijai, pritariant ir padedant gyventojams, ją sutvarkėme. Čia vyksta mūsų susitikimai, susirinkimai, čia priimame svarbius sprendimus. Savivaldybei paskelbus apie paramą rūsiams sutvarkyti pagal priedangai keliamus reikalavimus, parengiau ir pateikiau paraišką. Sulūžusias duris pakeitėme naujomis priešgaisrinėmis, pagal pateiktą sąrašą įsigijome priemonių“, – pasakojo veikli moteris.
Komunalinių paslaugų centras (KPC) administruojamuose daugiabučiuose namuose šiemet įrengė tris priedangas: Šiltnamių g. 7, Babtuose, Liepų g. 35, Garliavoje, ir Vasario 16-osios g. 33, Teleičių k.
Pasak įmonės direktoriaus Giedriaus Šidlausko, priedangų įrengimo procesą inicijavo KPC, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės patvirtinta finansavimo programa. „Susitikimų metu gyventojams buvo pristatyta galimybė įsirengti priedangas daugiabučių namų bendrose patalpose. Gavus gyventojų pritarimą, buvo imtasi įgyvendinimo veiksmų“, – sakė G. Šidlauskas.
Priedangoms įrengti įsigyta langų angų apsauginių dangalų, vandens saugojimo talpyklų, biotualetų, medicininės ir saugos priemonių, generatorių, gesinimo įrangos, išėjimo kelio valymo rinkinių, sulankstomų suolų, sumontuotos įėjimo / išėjimo durys (EI 60 klasės), įrengtos avarinio apšvietimo sistemos, gaisro / dūmų signalizacijos, elektros tiekimo taškai, atliktas judėjimo krypčių signalinis ženklinimas.
Visų trijų priedangų – Babtuose, Garliavoje ir Teleičiuose – įrengimo išlaidos padengtos iš savivaldybės programos lėšų. Kiekvienos priedangos įrengimas kainavo po 5 tūkst. eurų.
Pasak KPC direktoriaus, įrengtos priedangos yra skirtos tik to konkretaus daugiabučio namo gyventojams, o kiekvienos priedangos dydis apskaičiuotas atsižvelgiant į name gyvenančių asmenų skaičių.
Iki šių metų pabaigos KPC planuoja įrengti dar penkias priedangas: Mokslo g. 7, Mastaičių k., Čekiškės g. 120, Vilkijoje, Pilėnų g. 7, Sietyno k., Parko g. 11, Vandžiogaloje, ir Kauno g. 31A, Ežerėlyje. „Vyksta gyventojų balsavimas dėl papildomų priedangų įrengimo Parko g. 13, Vandžiogaloje, ir Marijampolės g. 4, Garliavoje. Komunalinių paslaugų centras ir toliau aktyviai dirbs su bendruomenėmis, siekdamas užtikrinti tinkamą pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir plėsti priedangų tinklą daugiabučiuose“, – „Kauno dienai“ sakė G. Šidlauskas.
Vyks dar vienos pratybos
Civilinės saugos sistemą Kauno rajono savivaldybė stiprina ir rengdama mokymus. Šiemet surengtos vienos savivaldybės funkcinės civilinės saugos pratybos, kuriose dalyvavo švietimo, medicinos įstaigos, savanoriai ugniagesiai ir savivaldybės įmonės. Jų metu tikrintos reagavimo procedūros, operacijų centro darbas, gyventojų informavimo mechanizmai ir pagalbos koordinavimas.
Taip pat šį mėnesį savivaldybė dalyvavo nacionalinėse mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybose „Vyčio skliautas 2025“, o per metus surengta dvylika švietimo paskaitų, kuriose dalyvavo apie 600 gyventojų.
Lapkričio mėnesį vyks dar vienos funkcinės pratybos – jose bus mokomasi aktyvuoti kolektyvinės apsaugos statinius ir priimti evakuotus asmenis.
Komentaras
Eglė Brinkman
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja
Kauno rajono savivaldybė nuosekliai investuoja į civilinės saugos sistemą, nes tik gerai pasirengus galima užtikrinti gyventojų saugumą bet kokiomis aplinkybėmis. Pastarųjų metų iššūkiai – nuo karo Ukrainoje iki vis dažnėjančių gamtos stichijų – aiškiai parodė, kad reagavimo greitis ir turimos priemonės pirmosiomis valandomis yra lemiami veiksniai.
Mobiliųjų civilinės saugos priemonių konteinerių įsigijimas, priedangų tinklo plėtra ir gyventojų įsitraukimas į pasirengimo procesus rodo mūsų savivaldybės brandą ir atsakomybę. Siekiame, kad kiekvienas žmogus žinotų, kur rasti pagalbą, kaip elgtis nelaimės atveju, ir galėtų pasitikėti žinodamas, kad savivaldybė veikia greitai ir organizuotai.
Civilinė sauga – ne tik institucijų, bet ir bendruomenių atsakomybė. Todėl, stiprindami infrastruktūrą, daug dėmesio skiriame švietimui, praktiniams mokymams ir dialogui su gyventojais. Tik bendromis pastangomis galime sukurti aplinką, kurioje žmonės jaustųsi saugūs.
