Kauno rajono savivaldybė teikia pagalbą esantiems saviizoliacijoje

"Asmuo esantis saviizoliacijoje be pasivaikščiojimo gryname ore, be susitikimų su draugais ir artimaisiais gali išgyventi, o štai be maisto produktų ilgai neišbūtų. Kad būtų užtikrintos būtiniausios paslaugos gyventojams, neturintiems artimųjų, rūpinasi Kauno rajono seniūnijos darbuotojai, o vienišais žmonėmis – Kauno rajono socialinių paslaugų centras", – sakė Kauno rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė.