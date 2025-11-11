Kauno tarybos posėdį sutrikdė techninės kliūtys

Kauno miesto savivaldybės Didžiojoje salėje susirinkę politikai apie 15 min. lūkuriavo, kada bus paskelbta posėdžio pradžia, tačiau galiausiai pasakyta, kad sprendžiamos techninės kliūtys. Jos gali būti susijusios su balsavimo sistema ar salėje įrengtais mikrofonais. Numatytu laiku neprasidėjo ir tiesioginė posėdžio transliacija.
Primename, kad nauja balsavimo sistema Didžiojoje salėje įdiegta šių metų vasarį. Tąkart tarybos nariai supažindinti su nauja sistema, duotos instrukcijos, kaip ja naudotis. Dabartinė balsavimo sistema turi liečiamus ekranus. Merų pradžioje atnaujinti ir salėje įrengti dideli ekranai, kuriuose matyti, kaip politikai balsavo, koks klausimas tuo metu nagrinėjamas, kiek tarybos narių dalyvauja, kas nori pasisakyti, užduoti klausimą ir pan.
