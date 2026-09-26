Keliolika centimetrų nuo tragedijos: miesto gatvėse – pavojingas persekiojimas

Sukėlė įtarimų
Agresyvus, tikslingas ir gyvybei pavojingas persekiojimas miesto gatvėmis – taip kelionę nuo Kauno marių apibūdino Kristina (vardas pakeistas). Pasak nukentėjusiosios, įžūlus automobilio manevravimas ir staigus stabdymas priešais pat jos transporto priemonę galėjo baigtis tragiška avarija.
Kristina motociklu važinėja dar gana neilgai. Šis sezonas – pirmas, kai ji į kelią išsiruošė savarankiškai, tačiau iki šiol nemalonių incidentų beveik nebuvo. Kitos dienos po incidento prie mečetės vakaro kelionė iš Pažaislio vienuolyno jai buvo kitokia.
Tąkart trys merginos motociklais išvažiavo iš automobilių stovėjimo aikštelės prie Pažaislio vienuolyno ir patraukė miesto link. Kristina važiavo priekyje, kitos dvi merginos – iš paskos. Netrukus ji pastebėjo automobilį „Toyota“, kuris, pasak pašnekovės, pradėjo keistai manevruoti šalia motociklininkių.
„Iš pradžių dar galvojau – gal tiesiog žmogus nevietinis ar neseniai gavęs vairuotojo pažymėjimą. Ruduo prasidėjo, atvyksta studentai, visko būna. Galbūt vairuotojas neblaivus. Nenorėjau iš karto ko nors prisigalvoti“, – pasakojo ji.
Tačiau automobilio važiavimo stilius, anot Kristinos, darėsi vis agresyvesnis. Vienu metu vairuotojas bandė įsiterpti tarp motociklo ir troleibuso, nors tam, jos vertinimu, vietos buvo akivaizdžiai per mažai.
„Automobilis tiesiog bandė mus išstumti iš juostų, spausti iš šono. Buvo nejauku, baisu“, – prisiminė ji.
Automobilis tiesiog bandė mus išstumti iš juostų, spausti iš šono.
Vėliau automobilis vis bandė atskirti merginas vieną nuo kitos: įsiterpdavo tarp motociklų, keistai lenkdavo, staigiai užlįsdavo priešais.
„Kažkaip viskas ėmė intensyvėti. Vis buvo bandoma atskirti mus vieną nuo kitos. Mes važiuojame arba viena paskui kitą, arba šachmatais, kaip įprastai motociklai važiuoja, o vairuotojas vis bandė įsiterpti, keistai lenkdavo“, – tęsė Kristina.
Pasitvirtino persekiojimas
Iš pradžių motociklininkė stengėsi tokio elgesio nesureikšminti. Tačiau netrukus situacija tapo tokia, kad abejonių dėl atsitiktinumo, jos teigimu, beveik neliko. Tai tapo akivaizdu sankryžoje prie Kauno geležinkelio stoties.
Kadangi pagal merginų sutartą planą jos turėjo važiuoti link Karaliaus Mindaugo prospekto, užsidegus raudonam šviesoforo signalui sustojo antroje eismo juostojoje. Nuo R. Kalantos gatvės merginas persekiojęs automobilis sustojo pirmoje. Iš šios juostos galima tik sukti dešinėn.
Tačiau, įsižiebus žaliam šviesoforo signalui, nepaisydamas kelio ženklų persekiojantis automobilis pasileido tiesiai. „Kaunakiemio gatvėje ties posūkiu į Karaliaus Mindaugo prospektą jis kone išstūmė mane. Tai nebuvo netyčia ar iš žioplumo, tai buvo sąmoningi veiksmai“, – tęsė Kristina.
Karaliaus Mindaugo prospekte merginos jau neapsikentė, bandė parodyti automobilio vairuotojui, kad jo elgesys kelia pavojų. Prie „Akropolio“ situacija, anot Kristinos, dar labiau paaštrėjo. Ji privažiavo prie automobilio iš keleivio pusės ir pamatė jame sėdinčius du vyrus. Kristina teigė atkreipusi dėmesį į vairuotojo išvaizdą, tačiau pripažino, kad dėl streso negalėtų jo tiksliai apibūdinti.
„Vairuotojas buvo su barzda, plaukai gal šiek tiek ilgesni, gal šiek tiek garbanoti. Iš tamsaus gymio buvo galima spėti, kad tai ne lietuviai. Tačiau labai sunku pasakyti, nes buvo ir streso, ir veido gerai neįsidėmėjau“, – pasakojo motociklininkė.
Vis dėlto, jos teigimu, tuo metu jau buvo sunku galvoti apie paprastą nesusipratimą kelyje. „Ekipažas nebuvo nusiteikęs draugiškai. Keleivis nuleido stiklą ir abu su vairuotoju laikė iškėlę vidurinius pirštus“, – merginos žodžiais, šie nepagarbūs gestai dar nebuvo pabaiga.
Kulminacija – stabdymas
„Mes visą laiką važiavome tvarkingai. Iš mūsų pusės tikrai nebuvo nei grubaus elgesio, nei bandymų užlįsti, nei kokių nors lenkimų ar važiavimo tarpais. Tiesiog nesupratau, kas vyksta“, – tęsė mergina. Tačiau pavojingiausia, anot Kristinos, buvo tai, kas įvyko netrukus už sankryžos prie „Akropolio“.
Automobilis ją staigiai aplenkė, kirto kelias eismo juostas ir prieš pat motociklą kirto per stabdžius. Kristina sako, jog automobilio stabdymas buvo toks staigus, kad padangos sucypė, o ji turėjo vos akimirką sureaguoti.
„Man labai pasisekė, kad buvau šiek tiek dešiniau toje juostoje. Tiesiog pasisekė, kad spėjau pasitraukti. Automobilis, važiavęs už manęs, vos spėjo sustabdyti, ėmė spausti garso signalą“, – prisiminė ji.
Motociklininkė neslepia – keliolika centimetrų ar sekundės dalis galėjo pakeisti visą situaciją.
„Jeigu būčiau važiavusi truputį lėčiau, būčiau vertusis per automobilį, kuris priešais mane stabdė, ir turbūt būtų buvę gana rimtų sužalojimų“, – neslėpė emocijų Kristina.
Po šio epizodo ji gerokai išsigando, nuvažiavo toliau, laukdama, kol prisivys draugės, ir dairėsi, ar automobilis ją vis dar seka. Netrukus visos trys sustojo ir aptarė, kas nutiko.
Tada paaiškėjo, kad kitos merginos keistą automobilio vairuotojo elgesį pastebėjo gerokai anksčiau nei Kristina. Viena jų net bandė atkreipti kitų vairuotojų dėmesį ir prašyti sekti automobilį arba kviesti policiją.
„Tada jau supratau, kad tas manevravimas buvo specialus. Ypač ta pabaiga – automobilis mane aplenkė per kelias juostas ir iš karto stabdė. Aš tai vertinu kaip sąmoningą norą pakenkti“, – sakė Kristina.
Ji svarstė, kad galbūt vairuotojas norėjo motociklininkes išgąsdinti. Jeigu tikslas buvo būtent toks, padariniai galėjo būti daug rimtesni.
„Jeigu tai nebuvo gąsdinimas, aš galėjau verstis ir susižaloti. Motociklininkai neapsaugoti oro pagalvėmis ir yra labai pažeidžiami. Toks staigus priekyje važiuojančio automobilio stabdymas be jokios kitos priežasties kelia pagrįstų klausimų“, – savo nuomonę išsakė motociklininkė.
Automobilis mane aplenkė per kelias juostas ir iš karto stabdė. Aš tai vertinu kaip sąmoningą norą pakenkti.
Vairuotojo pykčio protrūkis?
Kristina nusprendė apie įvykį pranešti policijai. Ji paskambino numeriu 112, vėliau užpildė pareiškimą ir pateikė išsamų įvykio aprašymą. Policija, pasak jos, informavo, kad pradėta administracinė teisena, o aplinkybės turėtų būti tikslinamos. Tikimasi, kad miesto vaizdo stebėjimo kamerų įrašai patvirtins merginos pasakojimą.
Kristina sako, kad šiuo atveju daugiausia nerimo kelia ne vien tai, kas nutiko jai pačiai. „Aš išsigandau, vos nesusižalojau, bet man baisu ir dėl kitų žmonių. Tiesiog kažkaip neramu. Jeigu ne mes, tai galėjo būti pėsčiasis, galėjo būti kitas automobilis“, – sakė ji.
Po įvykio mergina taip pat pradėjo kitaip žiūrėti į automobilius, kurių vairuotojai galėtų būti atvykę iš kitur. „Man kažkaip neramu. Galbūt tai baimė po šito įvykio“, – prisipažino Kristina.
Kartu ji pabrėžia, kad nenori iš šio vieno įvykio daryti išvadą apie visus kitataučius Kauno gatvėse. Iki šiol, pasak jos, važinėdama Kaune ji nejautė kokio nors priešiškumo motociklininkams. Priešingai – pasitaikydavo ir žaismingų situacijų, kai vaikai ar kiti vairuotojai, sustojus prie sankryžų, prašydavo paspausti akceleratoriaus pedalą startuojant.
„Man ir šis incidentas nesukėlė kokios nors paniškos baimės ar nepasitikėjimo visuomene apskritai. Labai norėčiau tikėti, kad tai vienas atskiras atvejis“, – sakė ji. Vis dėlto dabar ant motociklo mergina sėda jausdamasi kiek kitaip.
Nesaugumo jausmas važiuojant Kauno gatvėmis verčia kelti klausimų dėl bendros tolerancijos ir vairavimo kultūros ribų. Ar tai buvo atsitiktinis kito vairuotojo pykčio protrūkis, ar sąmoninga provokacija, susijusi su mieste vykusiais neramumais, atsakys teisėsauga.
Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė informavo, kad merginas persekiojusio automobilio vairuotojas dar nenustatytas. Chuliganiškas vairavimas, t. y. pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis Kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų, užtraukia baudą nuo 450 iki 550 eurų.
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