Keturkojai svečiai klinikų pievelėje: gydo ne tik tabletės

Malonus sutapimas
Tarp klinikų pastatų ketvirtadienį porai valandų buvo įrengtas kaubojiškas miestelis, o pagrindinėmis figūromis tapo tikrų tikriausi poniai.
Jie iš karto sukėlė į šią terapiją susirinkusių vaikų ir paauglių susidomėjimą. Vieni sekė veiksmą, vis pasitaisydami išdalytas kaubojiškas skrybėles atidžiai klausėsi pasakojimų, kiti patys žėrė klausimus ar net išdrįso paglostyti keturkojus.
Žinia apie tokią pramogą ir terapiją visiems buvo netikėta. „Šiandien man paskutinė chemoterapija – jau važiuosiu namo. Tai mano išleistuvės, šventė. Labai smagu, kad taip išėjo, labai fainas sutapimas tokia proga. Sėkminga diena, nuskilo“, – šypsojosi onkologine liga serganti Oresta, šįkart ligoninėje gulėjusi penkias dienas.
Atsiranda apetitas
Terapijos ir edukacijos, anot Orestos, praskaidrina pacientų dienas, nors ne visuomet norisi prisijungti. Vis dėlto ji pataria surasti jėgų, pasiduoti įkalbinėjimams ir dalyvauti.
„Atvažiuodavo Miglės Saldukės paramos ir labdaros fondas „Esu“, klounai „Raudonos nosys“, šuniukai. Labai pakelia nuotaiką – ir ne tik man, bet ir tėvams. Jie džiaugiasi, kad vaikai laimingi“, – pasakojo paauglė.
Jai pačiai labiausiai įstrigo, kad buvo išpildyta jos svajonė – fondas „Rimanto Kaukėno paramos grupė“ nupirko žaidimų kompiuterį. „Svarbiausia buvo net ne pati dovana, o emocija, dėmesys, šypsena, kad stengdamiesi dėl mūsų jie padarė viską. Fantastiška“, – sakė septyniolikmetė.
Po edukacijos ar terapijos emocija pasikeičia iškart visai dienai.
„Būna dienų, kai tikrai nieko nenori, tik gulėti lovoje. Tačiau jei ateina edukatoriai, šiltais žodžiais įkalbina dalyvauti ir dalyvauji, pabūni, paskui net apetitas atsiranda, nuotaika visai kitokia. Tikra terapija. Nesvarbu, ar pieši, būni su šuniukais, ar „Raudonos nosys“ padainuoja. Patarčiau, kad vaikai 100 proc. dalyvautų tokiose iniciatyvose. Viskas priklauso nuo to, kaip mąstai, kaip galvoji, žiūri į situaciją. Kai save motyvuoji, ir liga ne tokia sunki“, – pasidalijo Oresta.
Išsivežė daugiau, nei atvežė
Jojimo treniruočių, terapinio jojimo ekspertai asociacijos „Rožinė pasaga“ atstovai atsivežė du ponius, kurių vienas yra pralenkęs daugumos įsivaizduojamą ponių ūgio standartą.
Asociacijos atstovė Izabelė Šidlauskienė pasakojo, kad terapijos užsiėmimus veda ir su žirgais, ir su šunimis, pabrėžė, kad žirgai labai gerai jaučia, kokios emocijos verda žmogaus viduje. Ji teigė, kad kartais vaikui užtenka prisiglausti prie žirgo ir jų kvėpavimas susivienodėja, vaikas nurimsta.
„Diena buvo kupina jautrių akimirkų. Nemeluosime – kartais skaudu matyti tai, ko negali pakeisti. Tačiau tos akimirkos, kai mažieji ligoniai apkabina žirgą, užsimerkia ir leidžia kalbėti širdžiai, yra tobulos. Tuomet supranti, kad tikroji stiprybė ir tikrasis grožis slypi paprastume – viename apkabinime, vienoje šypsenoje, viename tyliame ryšyje, – po renginio teigė asociacijos atstovai ir pridūrė, kad didžiausia dovana jiems patiems buvo matyti vaikų akis, pilnas tikėjimo ir šilumos. – Mums dėkojo už atvykimą ir už tai, ką davėme vaikams. Tačiau iš tiesų mes patys išsivežėme daug daugiau – širdžių šviesą, tikrąją viltį ir prisiminimus, kurie liks su mumis ilgam.“
Įrodytas poveikis
„Žirgų terapija yra viena iš daugelio terapijų, kaip ir kaniterapija, delfinų terapija, turinti didelį poveikį: mažina nerimą, veikia kaip depresijos prevencija, kelia savivertę, kuria bendrystės jausmą. Šie vaikai, sergantys onkologinėmis ligomis, ligoninėje būna gana ilgai“, – kalbėjo Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos vadovas prof. Rimantas Kėvalas, dėkodamas „Rimanto Kaukėno paramos grupei“ už dar vieną galimybę padėti sergantiems vaikams ir paaugliams.
Jis akcentavo: svarbu suprasti, kad bendravimas, šypsena, geros emocijos taip pat padeda.
„Gydo ne tik medikamentai ir bazinis gydymas. Moksliškai įrodyta, kad žirgų terapija turi teigiamą poveikį“, – teigė R. Kėvalas.
Per metus Kauno klinikose nustatoma apie 30–40 vaikų naujų vėžio atvejų. Su naujais pacientais gydomi ir vaikai, paaugliai, kuriems onkologinė liga diagnozuota anksčiau. Gydymas trunka ilgai.
„Yra įvairių gydymo schemų, metodikų. Labai gerai, kai pavyksta pasiekti remisiją bent keleriems metams. Onkologinis gydymas yra labai pažengęs į priekį. Daliai ligonių viskas baigiasi puikiai“, – kalbėjo prof. R. Kėvalas.
Pavyzdys kitiems
Ne vienus metus dirbusi skyriuose, kuriuose gydomi onkohematologinėmis ir kitomis onkologinėmis ligomis sergantys vaikai ir paaugliai, Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos slaugos vadovė, išplėstinės praktikos slaugytoja Elena Jurkutė džiaugėsi Kauno klinikų požiūriu į bendradarbiavimą su įvairiais fondais ir visuomenininkais, pabrėžė, kad gydo ne tik tabletės, procedūros, bet ir emocijos.
Anot jos, pastangos ligoniams suteikti gerų emocijų leidžia atsikratyti stereotipo, kad gydymo įstaiga yra siaubas. „Norime, kad ligoninė asocijuotųsi ne su gąsdinimais adatomis, o su noru padėti. Norėdami padėti, daug mokomės, ieškome galimybių, kaip vaikams suteikti ir sveikatos, ir gerų emocijų, polėkio pilnais plaučiais kvėpuoti ir gyventi. Daug fondų padeda tai įgyvendinti“, – E. Jurkutė užsiminė, kad Skandinavijos gydymo įstaigų atstovai į šias galimybes Kaune žvelgia su pavydu.
Kiekvieną savaitę ateina kaniterapijos atstovai, dukart per savaitę užsuka organizacijos „Raudonos nosys“ savanoriai. „Svarbiausia – žmogiškasis ryšys“, – akcentavo slaugytoja. Ryšį ir gerą emociją padeda sukurti ir įvairios, atrodytų, smulkmenos, pavyzdžiui, kreipimasis vardu, nuoširdi šypsena.
Ligoniams skirtos visuomenininkų iniciatyvos teigiamai veikia ir personalą, geros emocijos praskaidrina ir jų dieną, kurioje netrūksta įtampos, nuovargio.
„Įvairiausios edukacijos vyksta bent kartą per savaitę. Jomis siekiame suteikti kuo daugiau džiaugsmingų emocijų, ne tik vaikus, bet ir jų tėvelius atitraukti nuo kasdienybės rūpesčių“, – pasakojo „Rimanto Kaukėno paramos grupės“ projektų vadovė Miglė Cibulskienė ir paragino pasidalyti idėjomis, pasvarstyti, kad su su veiklomis galima nuvykti ne tik į vaikų darželius, mokyklas, bet ir į ligonines.
