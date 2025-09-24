„Kiemo galerija“ žada nesustoti

Sveikinimų gausa
Į „Kiemo galerijos“ gimtadienį svečiai rinkosi netuščiomis. Vieni atnešė gerų žodžių, kiti po pažastimi priglaudė ir melioną, ant kurio ryškiai puikavosi žodžiai „Bendra būtis“. Toks pats užrašas pasitinka ir įėjus į galeriją. Kiti svečiai dovanojo lagaminą, linkėjo semtis idėjų, aplankyti visas šalis, kurių turistai užsuka į šį ypatingą Kauno kiemą.
„Visada, kai kieme atsiranda kas nors naujo, norisi ta žinia pasidalyti tiek su vietos bendruomene, tiek su svečiais, nes tai būna gražus įvykis, juk visas projektas įgyvendinamas ne per vieną dieną. Viskas prasidėjo žiemą nuo idėjos, eskizų, tada reikia pasirūpinti finansavimu. Viskas užtrunka, o dabar turime rezultatą ir norisi juo pasidžiaugti“, – apie tai, kad „Kiemo galerijos“ gimtadienis yra visos bendruomenės šventė, kalbėjo menininkas V. Jakas.
Prie bendro stalo svečiai dalijosi savo mintimis, klausėsi muzikos. Šventėje pasirodė Ignas iš Ignalinos. Išskirtine išvaizda iš minios išsiskiriantis atlikėjas tikrai įnešė dar daugiau spalvų į ne ką mažiau spalvingą galeriją. Gimtadienyje pasirodymus surengė ir cirko artistas Slavka, skambėjo ir kiti muzikiniai kūriniai, pripildę kiemą gerų emocijų.
Žalias namas
Kas kartą atėjus į „Kiemo galeriją“ galima atrasti kažką naujo. Dabar vienas naujausių kūrinių, papuošusių šio kiemo sienas – „Žalio namo scenografija“. Žaliais, geltonais ir mėlynais akcentais papuoštas vienas pagrindinių kiemo pastatų. Pasak idėjos autoriaus, norėjosi į kiemą atnešti daugiau žalios spalvos, nes pastatais apstatytame kiemelyje auga vos keli augalai.
„Esu įvietinto meno atstovas ir pati vieta diktuoja kūrinio idėjas, o kartu sprendžiamos problemos. Kieme auga tik vienas šermukšnis, daugiau medžių nėra, tad mums trūksta tos žalios spalvos. Ant mūsų namo auga žalias vijoklis, kuris taip pat šiek tiek kompensuoja žalios spalvos trūkumą, tad kilo idėja panaudoti trijų spalvų – geltonos, mėlynos ir žalios – akcentus. Sumaišius geltoną spalvą su mėlyna, išeina žalia, tad namas ne šiaip nudažytas žaliai, o būtent galvojant apie šių spalvų santykį. Unikalus palvų derinys, nes jokios kitos spalvos to sukurti negali“, – kalbėjo V. Jakas.
Jis patikino, kad be gerų žmonių, verslų ir miesto pagalbos kūrinys sunkiai būtų išvydęs dienos šviesą. Miesto savivaldybė per „Kauno akcentų“ programą prisidėjo prie meninio projekto įgyvendinimo, tačiau prieš tai reikėjo sutvarkyti namo sieną, tad čia reikėjo kaimynų paramos. Autorius džiaugėsi, kad prie naujo kūrinio gimimo prisideda ir verslai. Taip galima greičiau įgyvendinti idėjas ir papuošti aplinką naujais kūriniais.
„Norisi padėkoti keltuvai.lt, kurie ne pirmą kartą padeda įgyvendinti mūsų idėjas, ir „Viva Color Lietuva“, kurie patikėjo idėja, įsigilino į mūsų vizualizaciją ir padovanojo dažų. Bendruomenei tokia pagalba labai svarbi“, – pažymėjo menininkas.
„Mes ne tik gražiname savo kiemą, bet kartu ir stipriname pačią bendruomenę, dalijamės idėjomis su kitais kiemais, nes toks pavyzdys gali būti užkrečiamas. Kituose kiemuose nebūtinai reikia išpaišyti sienas, tačiau norisi, kad būtų realizuojamas žmonių kūrybinis potencialas, o kartu ir žmonės daugiau bendrautų“, – tokių projektų kaip „Kiemo galerija“ svarba neabejojo V. Jakas.
Ateities planai
Kiemo galerijos įkūrėjas aprodė dar kelis naujesnius kūrinius. Ant vienos sienos įamžinti tarpukario vaikai, kurių atvaizdai paimti iš kaimynės asmeninio fotoalbumo. Taip pat atsirado sumažintą Dovydo statulą primenantis akcentas. Kitoje žaliojo namo pusėje – mėlynasis namas, V. Jako juokais pavadintas spurgų namu, mat ant jo sienos yra pridėliota mėlynų kamuoliukų.
Tačiau menininkas turi ir kitų planų, kaip dar galėtų papildyti „Kiemo galeriją“. Prieš keletą metų V. Jakas ant vienos sienos nupiešė paslapčių kambarį, kur kiekvieno aukšto languose pasakojama čia gyvenusių žmonių istorijos. Dabar kūrėjas nori paslapčių kambarius pratęsti, tad nuo Savanorių prospekto pusės matytųsi dar daugiau istorijų.
„Vienas kaimynas skyrė patalpas, kuriose ketiname padaryti tarsi tokį veidrodžių kambarį, jame rodyti kino filmus. Atrodys, kad pilna salė žmonių žiūri. Bet tose patalpose planuojame vykdyti ir kitas galerijos veiklas, galbūt net bus atidaryta parduotuvėlė. Dabar vyksta patalpų remontas. „Kiemo galerija“ pildosi ne tik piešiniais, bet atsiranda ir skulptūrų, instaliacijų. Tikrai dar yra idėjų“, – kalbėjo V. Jakas.
Naujausi komentarai