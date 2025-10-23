Klastojimo neįrodė, bet konfiskavo?

Svarbus niuansas
„Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjų pozicija, kad Prabavimo ir bandymo protokole fiksuotas ne Lietuvos valstybinių kontrolinių prabavimo ženklų klastojimo faktas, o tai, kad jie neatitinka autentiškų ženklų. Tai savaime nėra ir negali būti prilyginama ženklų padirbimo (klastojimo) faktui, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, Prabavimo ir bandymo protokolas turi esminių trūkumų“, – pasisakė Regionų administracinis teismas.
Juvelyrinių gaminių didmenine prekyba užsiimanti bendrovė „Aukseda“ kreipėsi į teismą, kai Lietuvos prabavimo rūmai (LPR) priėmė nutarimą konfiskuoti septynis juvelyrinius gaminius, kurie esą buvo pažymėti neautentiškais valstybiniais ženklais. Šie gaminiai buvo paimti per patikrinimą iš vienos „Auksedos“ klientės.
„Auksedos“ atstovai teisme tvirtino, kad visus juvelyrinius gaminius prabuoja LPR Kauno filiale. Be to, juvelyrinių dirbinių aukso kokybė atitinka nurodytą LPR įvardytoje neautentiškoje praboje. „Aukseda“ laikėsi pozicijos, kad konfiskuoti juvelyriniai dirbiniai paženklinti nekokybiškais žymekliais.
LPR aiškino, kad Prabavimo ir bandymo protokolu buvo nustatyta, kad septyniuose parduoti skirtuose aukso gaminiuose esantys ženklai neatitinka autentiškų Lietuvos valstybinių kontrolinių prabavimo ženklų. Tai esą patvirtina faktą, kad jie padirbti.
Nekokybiškus sunaikino
Spręsdamas šį „Auksedos“ ir LPR ginčą teismas paskyrė konfiskuotų gaminių ekspertizę. LPR ekspertizei pateikė Lietuvos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo įspaudų pavyzdžius metalinėse plokštelėse, tačiau tik už tam tikrą laikotarpį.
Ekspertizę atlikusi Policijos departamento Kriminalistinių tyrimų valdyba pateikė išvadą, kad tirti pateikti septyni 585 prabos aukso gaminiai yra ženklinti ne Lietuvos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo įspaudais, kurių pavyzdžiai pateikti metalinėse plokštelėse, o kitais įspaudais.
Įdomu tai, kad ekspertams buvo pateiktos keturios metalinės plokštelės su Kauno padalinyje naudotų prabavimo ženklų įspaudais – dvi plokštelės naudotos 2018 m. lapkričio–2020 m. balandžio mėnesiais ir dvi naudotos 2020 m. gegužės –2023 m. spalio mėnesiais.
„Aukseda“ neginčijo ekspertizės akto, kad gaminiai ženklinti ne tais žymekliais, kurių pavyzdžiai buvo pateikti ekspertizei metalinėse plokštelėse, o nusidėvėjusiais ir nekokybiškais žymekliais, kuriuos LPR naudojo 2018–2019 m.
Viskas galėjo būti nesunkiai išaiškinama, jei ne viena ikiteisminiame tyrime paaiškėjusi aplinkybė – 2018–2019 m. naudotų žymeklių įspaudų LPR neturi. Ir žymekliai, ir metalinės žymeklių įspaudų pavyzdžių plokštelės yra sunaikintos.
Tai savaime nėra ir negali būti prilyginama ženklų padirbimo (klastojimo) faktui, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, Prabavimo ir bandymo protokolas turi esminių trūkumų.
Tuo laikotarpiu LPR naudojo Lietuvos monetų kalyklos pagamintus žymeklius, tačiau labai greitai paaiškėjo, kad naudojami žymekliai kone kasdien keičia savo formą. Byloje buvo pažymėta, kad galimai keli tūkstančiai juvelyrinių gaminių buvo atiduoti į prekybą su Monetų kalyklos pagamintomis prabomis.
Balta dėmė
„Aukseda“ teismui pateikė aibę dokumentų, kurie patvirtina, kad gaminiai buvo pirkti iki LPR ėmė naudoti nekokybiškus Monetų kalyklos žymeklius, taip pat sąskaitą faktūrą, kuri patvirtino, kad LPR naudojant Monetų kalyklos žymeklius „Aukseda“ pateikė juvelyrinius gaminius prabavimui.
Tačiau Teisėjų kolegijos vertinimu, dokumentai nepatvirtina faktinių aplinkybių, kad konfiskuoti septyni aukso gaminiai buvo ženklinti ne tais žymekliais, kurių pavyzdžiai pateikti metalinėse plokštelėse ekspertizei, o nusidėvėjusiais ir nekokybiškais atsakovės naudotais žymekliais 2018–2019 m. laikotarpiu, kurie buvo sunaikinti 2019 m. gruodį.
Aplinkybė, kad objektyvios patikros neįmanoma atlikti dėl LPR sunaikintų žymeklių, liko neišaiškinta. Ir nors Teisėjų kolegija sutiko su „Aukseda“, kad Prabavimo ir bandymo protokolas turi esminių trūkumų, kad neautentiškumas negali būti prilyginamas klastojimui, bet liko prie ekspertizės, kuri taip pat nepasisakė apie klastojimą, tik apie tai, kad gaminiai prabuoti ne su ekspertams pateiktais prabų pavyzdžiais.
Šis teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Naujausi komentarai