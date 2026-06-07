Kleboniškyje – į sprogimus panašūs garsai: ore ilgai laikėsi skeveldros

„Pirmo sprogimo garsas buvo stiprus, duslus ir labai aukštai. Mačiau sprogimo epicentrą – į visas puses išsilakstė skeveldros. Jos ore laikėsi labai ilgai, bet nufotografuoti nespėjau. Pamaniau, kad pasivaideno arba kad kažkas šovė fejerverką, bet fejerverko garsas būna silpnas, o čia pajutau net vibraciją“, – „Kauno dienos“ žurnalistams pasakojo kaunietis.
Vyras teigė, kad netrukus, apie 21.20 val., nugriaudėjo ir antras į sprogimą panašus garsas. Šįsyk jis spėjo užfiksuoti vaizdą – pasirodžiusius juodus dūmus. „Užėjęs į vietinę parduotuvę paklausiau, ar kas nors ką nors girdėjo. Žmonės sakė, kad taip – išgirdę garsą pamanė, kad įvyko avarija ir mašina rėžėsi į namą“, – atviravo pašnekovas.
Vyras užsiminė, kad netoli namo, kur jis gyvena, leidžiasi lėktuvai. „Gal kas nors taikosi į besileidžiančius lėktuvus? Situacija – nestandartinė“, – svarstė jis.
Kleboniškio gatvėje tuo metu jau patruliavo ir policijos pareigūnai. Policininkai gyventojų taip pat klausė, ar jie ką nors girdėjo, nes reaguodami į gautą pranešimą atvyko tikslinti informaciją.
„Kauno dienos“ žurnalistams susisiekus su Kauno apskrities policijos pareigūnais, jie patvirtino sulaukę pranešimo, kad „kažkas galimai sprogo, nes buvo girdėti didelis garsas“.
„Sekdami karštais pėdsakais visur apvažiavome, pabendravome su gyventojais, bet garso šaltinio nustatyti nepavyko. Neradome, kad kas nors, kur nors būtų nutikę. Informaciją perduosime teritoriniam komisariatui“, – detalizavo policijos budintis darbuotojas.
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