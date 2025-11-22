 Kuri Kauno Kalėdų eglė gražesnė: šių ar praėjusių metų?

Praėjusiais metais Kaune startavus gražiausių metų švenčių laukimui pasklido meduolių kvapas – Vienybės aikštėje eglutė pasipuošė cukraus pudra barstytais meduoliais. Šiais metais žaliaskarė sugrįžo į Rotušės aikštę ir suspindo art deco stiliumi. Tad kuri Kauno eglutė jus sužavėjo labiau – šių ar praėjusių metų?

Kairėje – 2025 m. eglė, dešinėje – 2024 m.
Kairėje – 2025 m. eglė, dešinėje – 2024 m. / Edgaro Cickevičiaus, Aurimo Barkausko nuotr.

Art deco stilius

Šiemet ant įspūdingos, 17 metrų aukščio žaliaskarės, kuri dar neseniai buvo šaknis įleidusi Petrašiūnuose, suspindo tūkstančiai lempučių, LED švieselių. Ant šakų įsisiūbavo kone pusantro šimto rankų darbo žaisliukų: sietynų, stilizuotų šiaudinukų, auksinių varpelių.

Šiemet eglutė sugrįžo į Rotušės aikštę – pagrindinė Senamiesčio erdvė šeštadienio vakarą buvo sausakimša.

Savaitės pradžioje paklausta, ar yra patenkinta rezultatu, eglę dekoravusi UAB „Akmenių dvaras“ direktorė Kristina Rimienė prašė luktelėti iki šeštadienio. Šįvakar ji buvo rami – viskas pavyko taip, kaip ji tikėjosi.

„Aš manau, man pavyko, o miestiečiams, labai tikiuosi – patiko. Šventinė nuotaika nuo šiol tvyros ore“, – sakė K. Rimienė.

„Taip, kaip žmonės keičia savo rūbą, jį keis ir eglė“, – į savo darbą darsyk atsigręžė dekoratorė.

Miestas pakvipo meduoliais

Bemaž 18 metrų aukščio natūralus spygliuotis medis, kurį miestui padovanojo jo gyventojai, praėjusiais metais pasipuošė cukraus pudra barstytais meduoliniais žmogeliukais, nameliais, arkliukais, širdelėmis ir šviečiančiomis figūromis. 

Ant eglės viršūnės nutūpė smilga. Stilizuotų augalų salelės siūbavo ir visoje Vienybės aikštėje, kuri virto kalėdiniu miesteliu su stikliniais kupolais.

Kuri gražesnė?

Tad belieka paklausti jūsų, kauniečiai, kuri Kalėdų eglė jums žavesnė – 2024-ųjų ar 2025-ųjų? Mintimis pasidalinkite komentaruose!

