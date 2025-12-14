Kurs bendrą turizmo maršrutą

Pagal pasirašytą susitarimą Kauno ir Raseinių rajonų savivaldybės bus atsakingos už koordinavimo funkcijas.
„Jungtinės veiklos sutartis mums visiems padės dirbti efektyviau ir užtikrinti geresnį turizmo informacijos teikimą Kauno regiono funkcinėje zonoje. Tai praktinis žingsnis, leidžiantis sujungti mūsų savivaldybių pastangas ir užtikrinti, kad gyventojai, turistai ir lankytojai gautų aiškią, nuoseklią ir lengvai pasiekiamą informaciją. Ši sutartis leis tiksliau planuoti paslaugas, pagerinti turizmo infrastruktūros prieinamumą ir padidinti regiono patrauklumą“, – sakė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Pasirašius sutartį atsivers galimybės gauti ES finansavimą.
Pagal pasirašytą sutartį iki 2029 m. suplanuota įgyvendinti reikšmingus projektus: sukurti bendrą turizmo maršrutą, jungiantį Kauno regiono gamtos ir kultūros objektus, parengti šio maršruto komunikacijos planą, įsteigti turizmo informacijos centro padalinį Zapyškyje ir „Turizmo vartus“ Raseiniuose.
Naujausi komentarai