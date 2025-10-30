Kviečia kauniečius jungtis prie akcijos „Nė vieno kapo be žvakelės“

Kaune – ypatingas dėmesys užmirštiems kapams
Kaune akciją organizuoja laidojimo namai „Tylos namai“ kartu su „Carito“ savanoriais bei bendruomenių nariais. Jie dalins ir uždegs šventintas žvakeles ant niekieno nebelankomų kapų, taip pat tvarkys apleistas kapavietes miesto kapinėse.
„Mirusį palaidoti, už jį melstis, liūdintį paguosti – tai yra geri darbai kūnui ir sielai, kuriuos primena ir į kuriuos kviečia „Caritas“. Tad džiaugiamės, kad šiemet drauge su savo partneriais – „Re Verum“ grupės įmonėmis – galėsime įtraukti į gailestingumo darbus dar daugiau žmonių, ypač jaunimo ir vaikų“, – sakė Lietuvos „Carito“ Tarybos pirmininkas diakonas Arūnas Kučikas.
Pasak jo, mirusieji – mūsų šeimų ir bendros mūsų istorijos dalis. Todėl malda už mirusiuosius, jų atminimui įžiebiamos žvakelės – ne tik atminties įprasminimas, per kartas tęsiant mirusiųjų pagerbimo tradiciją, bet ir vilties ženklas, kad viskas šiuo gyvenimu nesibaigia. A. Kučiko teigimu, Vėlinių metas – ypatinga proga ne tik uždegti žvakelę, bet ir prisiliesti prie gilesnių bendrystės šaknų: „Mirusį palaidoti, už jį melstis, liūdintį paguosti – tai geri darbai kūnui ir sielai. Kviečiame prie šios akcijos jungtis visus, ypač jaunimą, šeimas, bendruomenes.“
Vytis Sidabras, Kauno laidojimo namų “Tylos namai” vadovas, teigia: „Akcija „Nė vieno kapo be žvakelės“ mums – ne tik graži tradicija, bet ir labai asmeniškas įsipareigojimas. Dirbdami laidojimo namuose kasdien matome, kokia svarbi yra atmintis ir pagarba žmogui, todėl šią iniciatyvą išgyvename visa širdimi. Kiekvienais metais prie akcijos jungiasi vis daugiau kauniečių, mūsų darbuotojų šeimų, bičiulių – tai tampa bendruomenės susitelkimo momentu, kuriame svarbiausia – susikaupimas, buvimas čia ir dabar, šviesa ir dėkingumas.“
Bendras tikslas – nė vieno užmiršto kapo
Prie akcijos „Nė vieno kapo be žvakelės“ šiemet jungiasi ne tik Kaunas, bet ir Vilnius, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. Per kelias dienas bus išdalintos ir uždegtos žvakelės ant tų kapų, prie kurių galbūt jau niekas nebeateina.
Žvakučių atsiėmimo vietos ir laikas:
Kaune (spalio 30–31 d.):
- Kauno (Žaliakalnio) Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje.
- Kauno (Panemunės) Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje.
- Laidojimo namuose „Tylos namai“.
Vilniuje (spalio 29–lapkričio 1 d.):
- Nuo spalio 29 iki lapkričio 1 d. – laidojimo rūmuose „Ritualas“.
- Nuo spalio 30 d. 18 val. iki salio 31 d. – Bernardinų bažnyčioje.
Klaipėdoje (bažnyčiose žvakes bus galima pasiimti nuo spalio 31 d.):
- Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje.
- Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje.
- Šv. Kazimiero bažnyčioje.
- Senelių ir slaugos namuose Klaipėdos mieste ir Klaipėdos r.
- Abejuose „Aterna“ laidojimo namuose.
Šiauliuose (spalio 30–31 d.):
- Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje.
- Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje.
- Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.
- Laidojimo namuose „Tylos namai“.
Panevėžyje (spalio 30–lapkričio 2 d.):
- Lapkričio 1 d. nuo 12 val. Kristaus Karaliaus katedroje.
- Lapkričio 2 d. nuo 8.30 val. Švč. Trejybės bažnyčioje.
- Nuo spalio 31 d. – laidojimo namuose „Ramybės takas“.
Naujausi komentarai