Plinta įtariamojo žmogžudžio paiešką koordinavusio Pauliaus įrašas: kaupėsi ašaros

Trumpą vaizdo įrašą Paulius išplatino „TikTok“ platformoje. „Sveiki dar kartą visi. Šiek tiek prarėkiau balsą, pamečiau, apsirgau, bet noriu visiems ištarti didžiausią „ačiū“, kurie susibūrėte į mano sukurtą paieškos grupę. Dėkoju kiekvienam, kas prisidėjo, kas teikė informaciją, kas padėjo iki paskutinės minutės, kol mes jį pagavome ir iškirtome“, – socialiniuose tinkluose į sekėjus kreipėsi Paulius.
Jis teigė esantis dėkingas visiems kauniečiams iki sielos gelmių, kurie prisidėjo prie B. Mikutavičiaus paieškos.
„Tariu „ačiū“ kiekvienam dalyvavusiam, ačiū kiekvienai, kuri prisidėjo. Ačiū, kad visi taip operatyviai susikooperavote, visi komunikavote, draugiškai tarpusavyje vedami vieno tikslo. Teisingumas triumfavo. Jus stipriai apkabinu. Sunku rinkti žodžius, apsakyti, kokį didelį darbą padarėme visi kartu. Nuo tos vietos, kur mes jį pagavome, ėjau ir ašaros kaupėsi dėl jūsų darbo. Jūs neįtikėtini, ačiū jums“, – sakė Paulius.
