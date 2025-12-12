Žmones į Beno Mikutavičiaus paiešką būręs Paulius: parke buvo rastas maišelis su perukais

P. Vaicekauskas teigė, kad buvo vienas iš tų, kurie suvienijo gyventojus šiai paieškai gruodžio 5-ąją. „Žiaurumo mastas dėl to, kas įvyko, palietė ne tik Kauną, bet ir visą Lietuvą, todėl likti abejingiems, manau, buvo tiesiog neįmanoma. Buvo atvejis, kai kauniečiai susibūrė ieškoti pagrobtos mažametės. Pagalvojome, kad ir šį kartą reikia juos suvienyti vardan vieno tikslo – surasti“, – tarstelėjo pašnekovas, pridurdamas, kad įtariamasis buvo surastas per maždaug keturias valandas nuo kvietimo burtis, paplitusio feisbuko grupėje, vienijančioje Dainavos mikrorajono bendruomenę.
Nusipirko cigarečių ir apsikirpo
Paprašytas sugrįžti į įvykių pradžią, kuomet Kauno apskrities policijos pareigūnai pranešė apie pirmąjį – 22-ejų moters nužudymą Kaune, V. Krėvės prospekte –, kaunietis teigė, kad viena iš pirmųjų įtariamojo B. Mikutavičiaus nuotraukų, kurias paviešino policija, buvo užfiksuota Saulėtekio „Iki“ parduotuvėje, prie terminalo kasos. P. Vaicekauskas sakė turintis informacijos, kad ten B. Mikutavičius užsuko nusipirkti cigarečių.
Pasak kauniečio, atstumas tarp abiejų aukų namų – vos keli šimtai metrų, tačiau nėra žinoma, ar įtariamasis antrąjį nusikaltimą planavo, ar tai galėjo įvykti dėl kokio nors momentinio konflikto įvykio vietoje. Nėra žinoma ir tai, kur jis galėjo slapstytis, galimai įvykdęs antrąjį nusikaltimą. P. Vaicekausko teigimu, per sulaikymą Kalniečių parke gruodžio 5-ąją, kur B. Mikutavičių pirmosios pastebėjo dvi moterys, o netrukus kelių vyrų jis buvo paguldytas ant grindinio S. Žukausko gatvėje miniai užtvėrus jam kelią ir sulaikytas policijos pareigūnų, matyti, kad jo plaukai buvo gerokai trumpesni, nei jau minėtoje pirmoje nuotraukoje, policijos paviešintoje visuomenei.
„Žmonės interpretuoja, kad B. Mikutavičius buvo nuėjęs į kirpyklą, bet tam, kad apsikirptų, kirpyklos nereikia, plaukus jis galėjo pasitrumpinti ir būdamas namie. Tai jau buvo matyti ir antrojoje policijos pareigūnų išplatintoje nuotraukoje prie V. Krėvės 98B namo, kurioje – ne tik trumpesni plaukai, bet ir kita kuprinė bei akiniai. Jis keitė išvaizdą. Parke, vykdant B. Mikutavičiaus paiešką, žmonės rado ir išmestą maišelį su perukais. Pats maišelio turinio nemačiau, bet žmonės apie tai dalijosi socialiniuose tinkluose“, – detalizavo pašnekovas.
Perukai, medžioklinis peilis ir išmestas telefonas
Visuomenei svarstant, ar įtariamasis bus pakaltinamas dėl dvigubos žmogžudystės, P. Vaicekauskas spėjo, jog B. Mikutavičius yra pakaltinamas, bet apsimetinėja. „O ką kito žmogui daryti tokiu atveju? Jis, manau, puikiai supranta, kad laukia laisvės atėmimo bausmė iki gyvos galvos, todėl taip stengiasi manipuliuoti tuo, kad turi ligą, bet tikrai nėra taip, kad nusikaltimo metu jis nebūtų supratęs, ką daro, nes nusikaltimai buvo planuoti – iš anksto pasirūpinta perukais, apranga, kurią galima pasikeisti, ir peiliu. Peilis nėra virtuvinis, su kuriuo tepamas sviestas ant batono, jis skirtas medžioklei“, – įsitikinęs kaunietis.
Jis stengėsi mėtyti pėdsakus, kad nukreiptų pareigūnų dėmesį. Gal norėjo pajudėti į kitą pusę, kad gatvėse nebūtų jo ieškančių policijos ekipažų.
„Prieš pirmąjį nužudymą B. Mikutavičiaus telefonas buvo išjungtas. Manau atsimenate, kai praėjus dienai po žinios apie nusikaltimus, policijos pareigūnai apieškojo vieną daugiabutį (Partizanų gatvėje – aut. past.)? Tai tas Benas buvo priėjęs prie to namo, įjungė telefoną, kad policija pamatytų jo buvimo vietą, įmetė į konteinerį ir pasišalino. Ką tai rodo? Jis stengėsi mėtyti pėdsakus, kad nukreiptų pareigūnų dėmesį. Gal norėjo pajudėti į kitą pusę, kad gatvėse nebūtų jo ieškančių policijos ekipažų. Todėl pareigūnai ir pagalvojo, kad jis slepiasi tame name, butų gyventojus ten iškvietė net iš darbų, kad apieškotų visą daugiabutį. Jo paties ten nerado, tačiau rado telefoną, įmestą į konteinerį. Tai taip pat parodo, kad B. Mikutavičius nėra kvailas, bet gudrus ne iki galo, nes pabėgti taip ir nepavyko“, – apie įtariamojo paieškose išryškėjusias detales kalbėjo P. Vaicekauskas.
Pasak pašnekovo, keista ir tai, kad B. Mikutavičius visą jo paieškų laiką judėjo tame pačiame Dainavos mikrorajone, per daug nenutoldamas nuo galimai jo padarytų nusikaltimų vietų.
Sulaukė grasinimų
Ketvirtadienio vakarą Milikonių kalno apžvalgos aikštelėje į dangų buvo paleisti balti balionai nužudytoms merginoms atminti. P. Vaicekauskas sakė nusprendęs šioje pagerbimo akcijoje nedalyvauti, nes sulaukė grasinimų.
„Nežinau, ar mama su dukra, kurios pirmosios pastebėjo B. Mikutavičių Kalniečių parke, pavydi, ar kas yra, bet mama stengiasi mane apšmeižti socialiniuose tinkluose. Aš turiu begalę įrodymų, kad ieškojau žmonių, juos būriau, pirmiausia, per mano sukurtą paieškos grupę „Messenger“ programėlėje. O ji savo žmonių ratelyje stengiasi pateikti, kad tai – ne mano darbas, kad ne aš surinkau žmones, kad net nebuvau paieškose. Tai – tiesos neatitinkantys faktai, bet jais žmonės tiki. Dėl to man pikta. Neturi nei gėdos, nei sąžinės, nes po publikacijomis apie paskutinę nužudytų merginų pagerbimo akciją tuo dalijosi ir visiems rašė: „Susirinkime 19 val. nušvilpti Pauliaus“. Žmonės, ko jūs ateinate, ar nušvilpti ir pasityčioti iš tokios skaudžios nelaimės, ar pagerbti nužudytas merginas?“ – retoriškai klausė P. Vaicekauskas.
Vyras pridūrė, kad buvo pakviestas kalbėti ir į televiziją, nes pirmosios B. Mikutavičių Kalniečių parke pastebėjusios moterys kamerų vengė ir nenorėjo rodyti savo veidų bei atskleisti asmenvardžių. „Aš neatsisakiau, nes apie tokius atvejus reikia kalbėti tam, kad jie nebūtų pamiršti. Aš manau, kad tai – prasminga. O joms sukilo pavydas, kad aš dėmesio ir padėkų galbūt sulaukiau daugiau, nors tai tikrai nėra mano vieno nuopelnas. Tai yra visų paieškoje dalyvavusių žmonių nuopelnas. O skleidžiama, kad aš esu herojus ir noriu prisiimti laurus. Nieko panašaus“, – akcentavo pašnekovas.
Suėmė trims mėnesiams
Sekmadienį, gruodžio 7-ąją, Kauno apylinkės teismas išnagrinėjo prokurorės prašymą ir dviguba žmogžudyste įtariamam B. Mikutavičiui skyrė trijų mėnesių suėmimą.
29-erių vyras įtariamas bute V. Krėvės prospekte nužudęs 2003 metais gimusią merginą, o bute Pramonės prospekte tos pačios dienos vakarą buvo rastas ir 2001 metais gimusios merginos lavonas. Ant abiejų gruodžio 4-ąją rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos.
Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas anksčiau nurodė, kad jaunesnė auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, o vyresnę auką su B. Mikutavičiumi siejo buto nuoma.
