Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų

Ugnis tapo gyvu atminties ir nenutrūkstančios laisvės simboliu, primenančiu, kad ši pergalė buvo iškovota žmonių drąsa ir vienybe. 14 atminimo aukurų simbolizavo kiekvieną tragiškų 1991-ųjų sausio 13-osios įvykių auką. Jie skirti Titui Masiuliui, Loretai Asanavičiūtei, Virginijui Druskiui, Dariui Gerbutavičiui, Rolandui Jankauskui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Kanapinskui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Koncevičiui, Vidui Maciulevičiui, Alvydui Matulkai, Apolinarui Juozui Povilaičiui, Ignui Šimulioniui ir Vytautui Vaitkui.
Patriotinė muzika, skaitomos eilės, dokumentinis filmas dar kartą sugrąžino į lemtingomis tapusias to meto naktis.
Kauno miesto savivaldybė priminė, kad 1991-ųjų sausį Kaunas atliko išskirtinį vaidmenį. Nutrūkus transliacijoms iš Vilniaus ir mėginant užgniaužti laisvą žodį, miestas tapo Lietuvos balsu pasauliui, o Kauno miesto savivaldybės pastatas – rezistenciniu ir koordinaciniu centru, telkusiu savanorių pajėgas.
Ypatingą pagarbą žuvusiesiems simbolizavo Lietuvos šaulių sąjungos eisena ir iškilminga aukurų uždegimo ceremonija. Susirinkusiuosius suvienijo Kauno kultūros centro choro „Kamertonas“ pasirodymas bei Ovidijaus Vyšniausko atliekamos patriotinės dainos, kvietusios ne tik prisiminti, bet ir iš naujo įsisąmoninti laisvės kainą.
Šis vakaras tapo gyvu liudijimu, kad Sausio 13-osios atmintis Kaune tebėra gyva – ji rusena žmonių širdyse, liepsnoja atminimo aukuruose ir perduodama iš kartos į kartą kaip pareiga saugoti tai, kas iškovota.
Kauno miesto savivaldybės pastatas tris vakarus bus apšviestas Lietuvos trispalvės spalvomis. Tai simbolinis priminimas apie laisvės kainą ir jos svarbą šiandien.
Pirmadienį ir antradienį visame mieste suplanuota įvairių Sausio 13-ajai skirtų edukacijų, atminimo veiklų, pavyzdžiui, ekskursijos į pogrindžio spaustuvę „ab“, kur sovietų saugumo neaptikti leidiniai buvo spausdinami ir slapta platinami po visą Lietuvą, susitikimas su Sausio 13-osios liudininkais Vytauto Didžiojo karo muziejuje, istorijos pamoka ir pažintis su T-72 tanku Karo technikos ekspozicijoje, „Neužmirštuolių pieva“ muziejaus sodelyje ir t.t.
