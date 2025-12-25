Laukinių gyvūnų globos centras šiemet suteikė pagalbą virš 2,5 tūkst. sužeistų gyvūnų

Centro duomenimis, veterinarinė pagalba suteikta 2307 sužeistiems laukiniams gyvūnams iš gamtos, 251 paimtam ir konfiskuotam laukiniam gyvūnui skirta laikina globa – tai ketvirtadaliu daugiau nei pernai.
„Palyginti su praėjusiais metais, 2025-aisiais, šių dienų duomenimis, gavome net 27 proc. daugiau pranešimų. Mano nuomone, tai rodo ir visuomenės sąmoningumą, ir informacijos sklaidos įtaką, nes mes stengiamės viešintis, žmonės jau žino, kur kreiptis tokiu atveju, kai rado sužeistą laukinį gyvūną“, – BNS sakė Laukinių gyvūnų globos centro vadovė Justina Morkūnaitė.
Ji teigė, kad gyventojai į centrą skambina ir pasikonsultuoti, ar gyvūnui reikalinga pagalba dėl galbūt nesaugios, ar geriau nesikišti į natūralius gamtos procesus.
„Pastebėjome įsiklausymą į mūsų rekomendacijas, dėl to džiaugiamės“, – sakė J. Morkūnaitė.
Anot jos, iš viso apie galbūt sužeistus gyvūnus per metus gauti 7856 pranešimai, daugiausia dėl pagalbos gyvūnams žmonės kreipėsi vasarą.
„Mes jau pradedame tą suintensyvėjimą po truputį pastebėti pavasarį, kai paukščiai grįžta iš žiemojimo vietų. Na, ir taip pat gyvūnai veda jauniklius dažniausiai šiltuoju vasaros sezonu, tai labiausiai padidina kreipimųsi į mūsų centrą“, – sakė J. Morkūnaitė.
Anot jos, apie 80 proc. centro pacientų yra įvairių rūšių paukščiai, kuriems reikia pagalbos dėl įvairių sumušimų, žaizdų, dehidratacijos, išsekimo.
J. Morkūnaitės teigimu, taip pat nemažai centre globojamų gyvūnų – egzotiniai, juos tenka paimti dėl netinkamų laikymo sąlygų arba iš asmenų, kurie laiko juos nelegaliai.
Vieni tokių – pilkoji papūga, rožinė kakadu, Balkanų vėžliai, leopardiniai gekonai, įvairių rūšių gyvatės.
„Tarkime, krokodilinis kaimanas laikytas neturint teisės to daryti. Kada gauname jau iš tyrimą atlikusios institucijos, kad tai yra konfiskuotas gyvūnas, tuomet mes jiems ieškome naujų namų, naujų laikytojų. Tie laikytojai gali būti zoologijos sodai arba įvairūs globos centrai“, – pasakojo vadovė.
J. Morkūnaitė tikisi, jog kitais metais sužeistų gyvūnų skaičius mažės, bus siekiama visuomenę dar daugiau edukuoti šiuo klausimu.
„Labai norėtume, kad sužeistų gyvūnų skaičius mažėtų būtent dėl nesaugios aplinkos, esančios aplink mus, kad gyvūnai kuo mažiau patirtų skausmo. Esame išsikėlę tikslą dar daugiau edukuoti visuomenę, daugiau viešinti mūsų veiklą, viešinti atvejus, kada nukenčia gyvūnai, kad kiekvienas žmogus susimąstytų, jog jo aplinkoje esantys daiktai gali būti žalingi gyvūnui“, – sakė ji.
Laukinių gyvūnų globos centras – antrus metus gyvuojantis pirmasis Lietuvoje ir didžiausias Baltijos šalyse centras, kur visą parą, septynias dienas per savaitę teikiama kvalifikuota pagalba sužeistiems, paimtiems iš netinkamos aplinkos, konfiskuotiems ar globos reikalingiems laukiniams gyvūnams iš visos Lietuvos.
Kauno rajone, 5,77 ha ploto teritorijoje, įrengtas modernus pastatų kompleksas – veterinarijos gydykla su apžiūros patalpomis ir naujausia diagnostine įranga aprūpinta operacine, laboratorija, gydymo-reabilitacijos patalpos, vidaus ir lauko voljerai, biuro ir kitos veiklai reikalingos patalpos.
