Tobulų tėvų nėra, o pagalbos prašymas – stiprumo įrodymas

Išbandymas poros santykiams
„Savaime suprantama, kad kūdikio gimimas – milžiniškas džiaugsmas ir didžiulė dovana jauniems tėvams. Kartu tai visiškai naujo jų gyvenimo etapo pradžia. Ne paslaptis, kad ypač dažnai tėvai būna pavargę dėl nemigos, nuolatinės atsakomybės ir jausmo, kad viską turi padaryti tobulai. Žinoma, prie to prisideda ir socialiniai tinklai, kuriuose matomos nepriekaištingos šeimos kuria didžiulį spaudimą ir kaltės jausmą“, – teigia organizacijos „SOS vaikų kaimai Lietuva“ individualios priežiūros specialistė T. Kosteckė.
Ji akcentuoja, kad auginti naujagimį – didelis išbandymas ir pačių porų santykiams, ypač atsižvelgiant į modernių suaugusiųjų gyvenimo įpročius.
„Mažiau laiko lieka vienas kitam, kyla ginčais dėl pareigų ir atsakomybės. Be to, šiais laikais jaunos šeimos dažnai gyvena toli nuo tėvų ar giminaičių, todėl lieka be kasdienės paramos. Tai gali lemti ir stiprėjantį vienišumo ir izoliacijos jausmą, ypač pirmaisiais metais po kūdikio gimimo“, – sako pašnekovė.
Jos teigimu, natūralu, kad šiandieniai tėvai aktyviai domisi vaikų raida ir auklėjimo būdais, tačiau informacijos perteklius neretai tampa dar vienu iššūkiu.
„Dešimtys skirtingų knygų, galybė vaikų auginimo metodų ir iš visų pusių girdimi kartais vienas kitam prieštaraujantys patarimai taip pat kelia papildomą įtampą. Tad, nors gyvename informacijos amžiuje, tėvams kyla ir jos pertekliaus problema, galinti nulemti sumaištį ir sudėtingą pasirinkimą, kuo pasitikėti. Tai neretai prisideda prie emocinio perdegimo, abejojimo savimi, pasitikėjimo tėvystės jausmu praradimo“, – sako organizacijos „SOS vaikų kaimai Lietuva“ specialistė.
Pirmoji pagalbos grandis
T. Kosteckė sako, kad, siekiant padėti jauniems tėvams tvarkytis su juos slegiančiomis problemomis, organizacija „SOS vaikų kaimai Lietuva“ Šiaulių mieste nuo 2023 m. įgyvendina specializuotą programą „Naujagimiai tėvai“.
„Ja siekiame užbėgti įvykiams už akių ir suteikti reikiamą pagalbą svarbiausiais naujagimio raidos ir adaptacijos etapais. Galima sakyti, kad siekiame tapti pirmąja pagalbos grandimi, atsiliepti į tėvų patiriamą nerimą, stresą ir sumaištį, suteikti profesionalią paramą laiku. Būtent pagalba, supratimas ir tikėjimas, kad tėvai yra pakankamai geri, o ne papildomi patarimai, kaip auginti vaiką, yra mūsų tikslas“, – akcentuoja pašnekovė.
Specialistė pažymi, kad prevencinių paslaugų Lietuvoje vis dar trūksta, o jų prieinamumas yra itin ribotas, tad tokios programos kaip ši – ypač reikšmingos.
„Laiku ir iš anksto suteikta pagalba padeda užkirsti kelią daugybei problemų – nuo mamų depresijos ar smurto šeimoje, vaikų nepriežiūros ar rizikos jų saugumui iki ekstremalių savižudybės ar net vaikžudystės atveju“, – teigia T. Kosteckė.
Jos teigimu, „SOS vaikų kaimai Lietuva“ dirba pagal įrodymais pagrįstą metodiką „Sunkumus patiriantys tėvai“ (angl. Parents Under Pressure – PUP), kai jiems padedama ne tik kasdien prižiūrėti kūdikį, bet ir teikiamas nuoseklus emocinis palaikymas, ypač mamoms.
Kalbėkitės ir ieškokite palaikymo, nes tėvystė ir mamystė palengvėja tik tuomet, kai ja dalijamės.
„Mamoms padedame ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Stengiamės jas palaikyti morališkai – išklausyti, leisti išsikalbėti ar net paverkti, jei to reikia. Išeiname kartu pasivaikščioti, išgerti kavos, pasikalbėti apie kasdienius iššūkius – neretai jau tai būna didžiulė pagalba. Be to, padedame moterims prisijungti prie mamų bendruomenių grupių, skatiname skirti laiko sau ir sudarome tam realias galimybes – prižiūrime kūdikį, kol mama, pavyzdžiui, sportuoja ar lankosi psichologo konsultacijoje“, – sako specialistė.
Svarbu įveikti stigmą
Kalbėdama apie konkrečius pavyzdžius, T. Kosteckė pažymi, kad atvejų, kai programos „SOS vaikų kaimai Lietuva“ pagalba lėmė didžiulį pokytį – apstu.
„Viena jauna mama dėl traumos negalėjo vaikščioti, o jos sutuoktinis dirbo vairuotoju užsienyje, tad ilgai nebūdavo namuose. Ji ypač nerimavo ir jautė didelį bejėgiškumo jausmą, nes negalėdavo išvesti savo mažylio į lauką. Sutarėme, kad tai kasdien darysime mes, o per šį laiką mama galės pailsėti, pasirūpinti savimi, pasitvarkyti buities reikalus. Nors iš pirmo žvilgsnio tai galėtų pasirodyti menka parama, ji turėjo didelę emocinę reikšmę, nes mama ir vėl galėjo pasijusti pakankamai gera“, – sako T. Kosteckė.
Galiausiai specialistė akcentuoja, kad nė vienas tėtis ar mama neturėtų bijoti ar gėdytis prašyti pagalbos, o bandymas įveikti šią stigmą – vienas iš pagrindinių programos „Naujagimiai tėvai“ tikslų.
„Sutrikęs, pavargęs ar nepakankamai geras, ko gero, jaučiasi kiekvienas jaunas tėtis ar mama. Tai visiškai normalu, nes šis procesas nėra įgimtas. Veikiau tai nuolatinis mokymasis, prisitaikymas ir augimas kartu su savo vaiku. Tobulų tėvų nėra, juo labiau tokiems būti ir nereikia – būtent tai ir stengiamės visada priminti. Kiekviena diena, kai stengiatės, rūpinatės, apkabinate ir išklausote, jau yra milžiniškas darbas, jūsų meilės išraiška. Jeigu jaučiatės praradę pasitikėjimą savimi, nebijokite prašyti pagalbos. Tai toli gražu nereiškia silpnumo. Priešingai – rodo jūsų stiprybę, norą rūpintis savimi ir savo vaiku. Kalbėkitės ir ieškokite palaikymo, nes tėvystė palengvėja tik tuomet, kai ja dalijamės“, – teigia organizacijos „SOS vaikų kaimai Lietuva“ atstovė.
