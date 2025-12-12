Kas antras vaikas priekaištauja tėvams: padėk telefoną

Apie žaidimų tendencijas ir naujausių tyrimų rezultatus pasakojo „Nordcurrent“ rinkodaros vadovė Ada Mockutė-Jaime.
– Pradėkime nuo to, ką rodo jūsų duomenys. Ar galima daryti išvadą, kad Kalėdos – ne ramybės ir artumo metas, o tiesiog žaidimų laikas?
– Ne, taip griežtai tikrai neteigčiau. Man atrodo, Kalėdos vis tiek yra apie šeimą ir artumą kartu. Tačiau statistika rodo, kad žaidėjai linkę šiek tiek pailsėti nuo šeimos ar įtemptų vakarienių žaisdami trumpomis pertraukėlėmis, ypač mobiliuosius žaidimus. Mūsų žaidimų statistika rodo, kad Kalėdų laikotarpiu žaidėjai juos žaidžia net 45 proc. daugiau, tačiau žaidimų sesijos būna trumpesnės.
– Prisėda, pažaidžia ir vėl eina bendrauti?
– Taip, šiek tiek atsitraukiame, kaip sakoma, nuo mišrainių, dėdžių ir tetų nepatogių klausimų. Pailsime ir grįžtame atgal.
– Kiek jie pažaidžia vidutiniškai per šventes? Kaip tos sesijos atrodo?
– Priklauso. Jei kalbame apie mobiliuosius žaidimus, sesijos labai įvairios. Dažniausiai jos trunka nuo 5 iki 15 minučių – tai trumpas atsitraukimas, kurio metu žmogus pernelyg neįsitraukia. Žinoma, yra ir kitų, labiau strateginių, ilgalaikių žaidimų, kuriuos galima žaisti ir ilgiau, bet mobilieji dažniausiai būna tokie.
– Bet pats žaidimas turbūt nėra savaime blogas? Gal net pozityvesnis nei nuolatinis naršymas socialiniuose tinkluose?
– Mano atsakymas gal bus šališkas, bet manome, kad šiek tiek taip. Mobilieji žaidimai „atima“ laiką iš socialinės medijos, ir mes sakome, kad tai geriau – tai dinamiškas atsipalaidavimo būdas, kuris nekelia daug streso ir neskatina lyginti savęs su kitais. Švenčių metu daug žmonių patiria stresą matydami, kaip pas kitus eglės jau papuoštos, dovanos nupirktos, manikiūrai padaryti, o pats dar bėgi. Žaidimai to nedaro – tai grynas atsitraukimas, kuris tam tikra prasme net primena meditaciją, ypač jei žaidimas pasikartojantis. Žinoma, su saiku – tai tikrai geriau.
– Patikslinkime: kalbame ne apie vaikus. Ar suaugusieji taip pat taip atsipalaiduoja?
– Netgi gerokai daugiau nei vaikai. Yra labai įdomus pernai Lietuvoje atliktas tyrimas: 85 proc. tėvų mano, kad vaikai per daug naudojasi telefonais, tačiau 53 proc. vaikų mano, kad per daug telefonais naudojasi jų tėvai.
Suaugusieji žaidžia labai daug. Net 44 proc. suaugusiųjų JAV sako, kad mobilieji žaidimai jiems padeda susitvarkyti su stresu. Ir kalbame apie 30-mečius, 40-mečius ir vyresnius – jie netgi aktyvesnė auditorija nei jaunimas.
– O ką dažniausiai žaidžia tėvai?
– Labai priklauso, nes žaidimų pasiūla didžiulė. Jei kalbame apie trumpą atsitraukimą – vadinamuosius „casual“ tipo žaidimus – tai gali būti viskas: nuo sudoku iki greičio vadybos, dizaino ar strateginių žaidimų. O vaikams tikrai kyla pastabų, todėl tėvams visada sakome – pavyzdys yra svarbiau nei žodžiai.
– Drausti – neveiksminga? Geriau rodyti pavyzdį?
– Taip. Svarbiausia – įsivardinti taisykles, kurios galioja visiems. Jei žaidžiame – darome, pavyzdžiui, 15 minučių pertraukėlę: pažaidžiame, padedame telefoną ir grįžtame. Draudimai dažniausiai veikia priešingai – kuo labiau draudi, tuo labiau norisi. Viskas turi būti proto ribose, susitarus dėl taisyklių ir nepamirštant rodyti pavyzdį.
– O kaip Lietuva atrodo kitų šalių kontekste?
– Skirtumai nėra labai dideli. Kartais galvojama, kad vadinamoji „boomer“ karta išvis nežaidžia, tačiau statistika rodo priešingai. Amerikoje 38 proc. žmonių planuoja žaisti per Kalėdas, Lietuvoje ir Latvijoje – apie 30 proc. Net ir vyresni žmonės dažnai išsitraukia sudoku ar kitą žaidimą.
– Jūsų patarimas šventėms: kaip balansuoti tarp pramogos ir priklausomybės?
– Vėlgi – taisyklės, kurios galioja visai šeimai. Kartais patys žaidimai gali tapti šeimos sujungimu – galima žaisti kartu kaip pramogą. Svarbiausia – saikas. Kaip žaidimų kūrėjai visada sakome: turėkite ribas, nusistatykite limitus ir nepamirškite pagrindinės švenčių prasmės – buvimo kartu.
– Gal turite kalėdinių žaidimų rekomendacijų šeimai?
– Dauguma žaidimų šiuo laikotarpiu išleidžia specialias kalėdines versijas ir atnaujinimus – taip pat ir mūsų. Jose būna daugiau staigmenų, šventinio turinio, jos tampa dar labiau įtraukiančios. Tad tikrai verta patyrinėti.
