Nepaisant išaugusių kainų, lietuviai žiemos šventes leidžia svetur: įvardijo populiariausias kryptis

„Kelionių tendencijos išlieka panašios, populiariausia kryptis – Egiptas. Daugiausiai keliautojų renkasi tokį kalėdinį pasišildymą, geriausiai atitinkantį kainos ir kokybės santykį. Pastaraisiais metais populiarėja ir egzotiniai kraštai – Jungtiniai Arabų Emyratai, Vietnamas, Zanzibaras, Kanarų salos“, – BNS sakė „Novaturo“ grupės pardavimų vadovas Kazimieras Jarmalis.
„Tez Tour“ Ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė teigia, kad Egiptas išlieka žiemos atostogų pagrindine kryptimi, o Dubajus per Naujuosius metus kasmet pritraukia vis daugiau keliautojų.
Tuo metu kelionių agentūros „Estravel“ vadovė bei Lietuvos turizmo rūmų prezidentė Žydrė Gavelienė pastebi, kad į Dubajų lietuviai renkasi keliauti ne tik lėktuvu, bet ir plaukdami kruizu.
„Matome tikrai spartų augimą keliavimo kruizais (...) kryptimi link Dubajaus, į Jungtinius Arabų Emyratus, Persijos įlanką. Žmonės ieško, kaip kitaip galima pažinti egzotikos ir prabangos regioną“, – BNS sakė Ž. Gavelienė.
„Kadangi šiemet yra pakankamai daug šventinių dienų, tai leidžia lietuviams rinktis kitas kryptis ir keliauti toliau. Ir čia jau nuo Maldyvų, Seišelių iki tos pačios Pietryčių Azijos tikrai yra keliaujama labai plačiai“, – pridūrė ji.
Daugiausiai keliautojų renkasi tokį kalėdinį pasišildymą, geriausiai atitinkantį kainos ir kokybės santykį.
Populiarėja ir trumpos kelionės į kalėdines muges
Be to, kelionių agentūrų atstovai pastebi ir kitą tendenciją – lietuviai vis dažniau leidžiasi į trumpas keliones aplankyti Europos miestų kalėdinių mugių.
„Labai populiarios kalėdinės savaitgalio kelionės – tiek autobusu, tiek lėktuvu trumpos išvykos dviem ar trims nakvynėms“, – BNS sakė K. Jarmalis.
Anot bendrovės „TravelDeals LT“, arba „Makalius“, vadovo ir vieno akcininkų Rimvydo Širvinsko, pagrindinis lietuvių lankomas kalėdinis miestas Europoje – Viena, dažnai keliaujama ir į Vokietijos miestelius.
Ž. Gavelienė tarp lietuvių kelionių tendencijų šventiniam laikotarpiui mini ir slidinėjimo keliones bei Kalėdų Senelio miestą Laplandijoje, o R. Širvinskas kaip pagrindines slidinėjimo kryptis išskiria Lenkiją, Slovakiją, Austriją, Italiją.
„Poilsis Lietuvoje taip pat išlieka populiariu pasirinkimu. Tokiu laikotarpiu apgyvendinimo įstaigoje lietuviams būtina SPA erdvė, baseinas ar sūkurinė vonia, pirtys, masažai ar kitos procedūros“, – pasakoja „Makaliaus“ vadovas.
Kelionės į užsienį šiemet brango 10–15 proc.
R. Širvinsko teigimu, poilsinių kelionių užsakomaisiais skrydžiais kainos augo maždaug 10 proc., poilsis Lietuvoje – maždaug 7 proc., pažintinės kelionės – apie 8 procentus.
„Tas pats galioja ir naujametinėms kelionėms – jos brangsta, tačiau susidomėjimas nemažėja. Priešingai, vis daugiau žmonių renkasi Naujuosius metus sutikti svetur. Be to, didėja domėjimasis tolimesnėmis kryptimis, tokiomis kaip Dubajus ar Zanzibaras, o tai prisideda prie vidutinės kelionių kainos augimo“, – aiškino verslininkas.
I. Aukštuolytė teigia, kad šiemet vidutinė šventinės kelionės į užsienį kaina siekia apie 1,5 tūkst. eurų žmogui – maždaug 12 proc. daugiau nei pernai: „Labiausiai brango Tenerifės kryptis, Egipto kainos pakilo apie 15 proc., o mažiausiai keitėsi kelionių į Dubajų kainos.“
Anot „Novaturo“ grupės pardavimų vadovo K. Jarmalio, kelionės šiemet brango nedaug, viešbučių kainos kilo apie 4–7 proc., tačiau bendras keliautojų išlaidų krepšelis didėja dėl jų pačių elgsenos pokyčių.
„Naujametiniu laikotarpiu norisi daugiau investuoti ir pasirinkti geresnį, kokybiškesnį viešbutį, įdomesnę vietą ir panašiai, todėl kiekvienais metais tas krepšelis auga ne vien dėl pabrangimo, bet būtent dėl noro tiesiog kokybiškiau šitą laikotarpį praleisti“, – BNS sakė K. Jarmalis.
Susidomėjimas šventinėmis kelionėmis auga kasmet
„Šiemet kalendorius keliautojams išties palankus, tai dar labiau paskatina planuoti išvykas – keliautojų yra apie 15 proc. daugiau nei pernai“, – BNS teigė „Tez Tour“ atstovė I. Aukštuolytė.
Anot R. Širvinsko, lietuviai labiau linkę Kūčias ir Kalėdas sutikti namuose, o atostogų ar trumpos išvykos keliauja nuo antros Kalėdų dienos: „Kadangi laikotarpis sutampa su moksleivių atostogomis, susidomėjimas keliauti tarpušvenčiu yra itin didelis.“
Kaip teigė turizmo verslininkai, šventinės kelionės yra vienos populiariausių, o noras sutikti Naujuosius metus svetur kasmet tik auga.
„Dauguma lietuvių žiemos šventines keliones planuoja iš anksto – apie pusę vietų rezervuojama dar prieš 3–6 mėnesius. Ypač aktyviai planuojamos Naujųjų metų kelionės, nes populiariausios kryptys greitai išgraibstomos“, – BNS teigė I. Aukštuolytė.
