Ar vaikams gerai tikėti, kad dovanas atneša Kalėdų Senelis?

Apie tai, kaip padėti vaikams nebijoti Kalėdų Senelio ir dalyntis informacija apie jį, „Žinių radijo“ laidoje „Ryto espresso“ pasakojo vaikų psichoterapeutė Milda Kielė.
– Ar tėvai įvertina, kokio tai jautrumo klausimas? Ar klausimas apie Kalėdų Senelį ir dovanas vis dar aktualus?
– Man atrodo, atsiranda pasvarstymų, ką daryti: ar tas Kalėdų Senelis turėtų, ar neturėtų būti, ar tai melas, ar tiesa. Kartais tenka išgirsti iš tėvų tokią tarsi kaltę, kad pas jų vaikus ateina Kalėdų Senelis ir jie meluoja vaikams, lyg darytų labai blogą dalyką. Tačiau kartu su jais džiaugiasi ir mato, kaip vaikai jo laukia ir kartu kuria Kalėdų stebuklą.
Kai kurie svarsto, kad reikia padėti vaikui priimti žinią, jog Kalėdų Senelio nėra, o kiti mano, kad jo visai neturėtų būti.
– Ar toks požiūris yra teisingas?
– Vaikai gyvena šiek tiek kitokiame pasaulyje nei suaugusieji. Mėgstu sakyti, kad vaikai yra sukurti žaidimui, o jame yra daug fantazijos, stebuklų, magijos.
Net sakoma, kad vaikai turi maginį mąstymą. Jie patys susikuria įvairius personažus, jiems yra reikalinga tai turėti, gebėti realizuoti tą maginį mąstymą. Tikrai žinau daugiau šeimų, kurios pasirenka sakyti, kad Kalėdų dovanas padedame mes ir kad mes švenčiame Jėzaus gimimą. Manau, kad jie taip pat turi teisę taip pasirinkti ir paaiškinti vaikams, kaip jie mąsto ir mato.
Manau, kad Kalėdų Senelis gali būti labai suderintas su gyvenimu ir būti jo dalimi. Visada drąsinu tėvus nepabijoti Kalėdų Senelio.
– Kokiomis aplinkybėmis apie tai su vaikais kalbėti?
– Manau, kad visur skamba ir girdisi, jog bus Kalėdos, kad Kalėdų Senelis atneš dovanų. Adventinis laikotarpis skirtas pasiruošti Kalėdoms. Labai svarbu, ką įdedame į šį pasiruošimą.
Tam ruoštis yra visokių būdų – kalendoriai, elfų išdaigos, šventės, eglučių puošimas. Manau, kad svarbu nepamiršti tokios gilesnės prasmės ir tikrai nepabijoti jos pasakyti vaikams.
Kiekvienas galime paaiškinti tai, kaip patys suprantame. Kažkas sakys, kad švenčiame Jėzaus gimimą, kiti pasakos, kad švenčiame šviesą, gėrį, dosnumą ir patys ruošiame savo širdis, kad jos būtų šviesesnės ir geresnės.
– Kaip tėvai turėtų priimti vaiko reakciją į Kalėdų Senelį?
– Dvimečiai vaikai kartais išsigąsta Kalėdų Senelio, nes tai didelis, neįprastai apsirengęs vyras, kartais kalbantis pažemintu balsu. Jei ruošiamasi kalėdinei šventei, kurioje dalyvaus Kalėdų Senelis, o vaikas dar jo iš arti nėra matęs, jis gali išsigąsti, ypač jei yra jautresnis.
Tam, kad baimės būtų kuo mažiau, reikia pasakoti, kas bus, kas ateis, kaip jis atrodo, kad jo balsas gali būti žemas. Visą laiką svarbu būti šalia vaiko, neversti jo eiti prie to senelio ar, juo labiau, sėstis jam ant kelių.
Kai kurie vaikai bijo net dovaną iš jo paimti, ir viskas su tuo yra gerai. Galima pasisiūlyti jį palydėti link Kalėdų Senelio, padėti paimti dovaną ir už vaiką padėkoti. Visos reakcijos, kurios galėtų kilti, turi būti priimamos su empatija.
