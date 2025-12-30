Kalėdinė pasaka: poros namas tapo traukos centru

Vokiečių šeimos papuoštas namas džiaugsmo teikia ne tik aplinkiniams, bet ir patiems šeimininkams.
„Mes sužavėti. Taip, kiekvieną vakarą išeiname pasižiūrėti ir kaskart nudžiungame iš naujo. Visada pastebime kažką naujo, kažką kitokio – smulkmenas“, – pasakojo namo šeimininkė Roseli Friske-Mott.
Daugybė mažų detalių susilieja į didelį, ryškų paveikslą. Šią tradiciją namų šeimininkė parsivežė iš Pietų Amerikos.
„Gimiau Brazilijoje. Esu pusiau vokietė, pusiau brazilė. Ten yra tradicija Kalėdoms išpuošti viską – medžius, palmes. Viskas atrodo fantastiškai. Kai nusipirkome šį namą, pasakėme, kad tai puikiai atrodys ir čia“, – kalbėjo namo šeimininkė.
Tiesa, kiekvienos lemputės moteris neskaičiavo. Kad jų čia pusė milijono, spėja tik apytiksliai.
„Mes turime medžių priežiūros įmonę ir savo kėlimo platformas, kurios juda vikšrais. Todėl be problemų galiu patekti į sodą ir viską papuošti nerizikuodama“, – aiškino moteris.
Anksčiau pora organizuodavo ir kalėdinius renginius šalia savo namų.
„Tris dienas čia turėjome tikrus elnius, vaišinome karštu vynu ir dešrelėmis. Visa gatvė buvo uždaryta. Kiekvieną vakarą ateidavo iki 2 tūkst. žmonių. Tai bendruomenės renginys – su kaimynais ar net viso kaimo gyventojais. Buvo nuostabu“, – prisiminė R. Friske-Mott.
Puošdama namą pora vengia neįprastų spalvų ar dramatiškų efektų. Galbūt kaip tik todėl jis ir tapo tokiu traukos centru.
„Žmonės sužavėti, ypač vaikai. Jie sako: „Čia gyvena Kūdikėlis Kristus“ arba „Čia gyvena Jėzus“. Tada tėvai pasakoja jiems Kalėdų istoriją – ką reiškia Kalėdos, kad per Kalėdas gimė Jėzus ir jis yra pasaulio šviesa“, – pasakojo moteris.
Pora sako, kad jų pagrindinis tikslas būtent toks ir yra – skleisti gerumą ir meilę.
