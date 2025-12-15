Gražu, bet pavojinga: ugniagesiai primena svarbiausias kalėdinių dekoracijų taisykles

– Kaip dažnai kalėdinės lemputės tampa nelaimių priežastimi?
– Kalėdinės lemputės ir kitos šventinės dekoracijos kiekvienais metais šventiniu laikotarpiu primena apie save ir tampa gaisrų priežastimi. Tai nėra vienintelė gaisrų priežastis, tačiau viena iš dažniau pasitaikančių.
– Kur slypi didžiausia problema – žmonės nusiperka nesaugias, prastai pagamintas lemputes?
– Visas dekoracijų įrengimas priklauso nuo gamintojo rekomendacijų. Jų reikia laikytis kiekvienu atveju, atsižvelgti, ar dekoracijos skirtos vidaus patalpoms, ar laukui. Tai įvertinus, būtų galima išvengti nemažai gaisrų.
Pavyzdžiui, lauko dekoracijas būtina apsaugoti nuo vėjo, kad nenulūžtų laidai ir nekiltų kibirkščiavimas. Vidaus dekoracijas, kabinant ant eglučių, langų ar užuolaidų, svarbu kiekvieną kartą patikrinti – ar laidai nenusilankstę, ar nėra perkaitimo, kibirkščiavimo požymių. Taip pat būtina prieš einant miegoti ar išeinant iš namų dekoracijas išjungti.
– Kiek svarbu elektrines kalėdines dekoracijas pirkti iš oficialių pardavėjų? Ar patariate vengti turgaviečių?
– Visas elektros priemones reikėtų pirkti tik iš oficialių tiekėjų. Niekada negalime būti tikri, kokios kilmės prekės patenka į turgavietes, o legalios prekybos vietos yra tikrinamos, todėl didesnė tikimybė įsigyti saugų ir reikalavimus atitinkantį produktą.
– Taigi, renkantis lauke kabinamas lemputes, būtina įsitikinti, ar jos tam pritaikytos?
– Taip. Kaip ir minėjau, pirmiausia reikėtų perskaityti instrukciją. Taip pat svarbiausia šventinė „dekoracija“ namuose – įrengtas ir veikiantis dūmų detektorius.
– Kalėdiniu laikotarpiu žmonės daugiau degina žvakių, kuria jaukumą. Į ką čia svarbu atkreipti dėmesį?
– Vainikai iš sausų augalų yra labai gražus, bet kartu ir pavojingas akcentas. Didelė rizika kyla tuomet, kai juose deginamos tikros žvakės – jos kaista ir gali uždegti sausas medžiagas. Tokiais atvejais rekomenduojame vietoj tikrų žvakių naudoti LED lemputes.
