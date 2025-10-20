Legendinis irklavimo treneris talentų randa kaimuose

Kartu su treneriu atvykęs Lietuvos irklavimo federacijos (LIF) prezidentas Mindaugas Griškonis pasidžiaugė, kad ypač daug pergalių šalies irkluotojai pasiekė pastaraisiais metais. „Kauno rajonas yra vieta, kur užauga bene daugiausia aukšto meistriškumo sportininkų. Tai didžiulis Antano ir Editos Lavickų nuopelnas“, – pastebėjo LIF vadovas.
Ne vieną Lietuvos, Europos ir pasaulio akademinio irklavimo čempioną išugdęs A. Lavickas pasiryžęs ieškoti naujų talentų – važinėja po Kauno rajono kaimus ir miestelius, bendrauja su moksleiviais ir profesionalo žvilgsniu vertina jų potencialias galimybes irklavimo takeliuose. Taip kadaise Lapėse buvo surasti broliai Stankūnai, Šilelio kaime – Ieva Adomavičiūtė, Mozūriškių kaime – Dovydas Nemeravičius.
Norint išvardyti visus A. ir E. Lavickų auklėtinius ir jų pasiekimus prireiktų atskiro leidinio. Svarių laimėjimų šalies ir tarptautiniu mastu yra pasiekę Aurimas Adomavičius, Justas Kuskevičius, Gustė Vaškevičiūtė, Titas Kazokaitis, Ieva Marinčiūtė, Patricija Štriupkutė, Danielė Talačkaitė ir daug kitų šių trenerių auklėtinių. A. Lavickas pastebėjo ir į irklavimo treniruotes pakvietė Giedrę Rakauskaitę, kuri tapo dukart pasaulio čempione, o vėliau pasipuošė ir Tokijo Paralimpinių žaidynių aukso medaliu.
Susitikimo metu buvo aptartos galimybės dirbti su jaunimu ir kartu ugdyti aukšto meistriškumo sportininkus. „Važinėju į mokyklas, tęsiu paieškas. Dabar norėčiau šiek tiek daugiau dėmesio skirti merginoms“, – kalbėjo A. Lavickas.
V. Makūnas, jaunystėje su broliu Aleksandru irklavęs dvivietėje baidarėje ir tapęs šalies čempionu, patvirtino, kad irklavimas ir toliau bus tarp Kauno rajono savivaldybės prioritetinių sporto šakų.
Naujausi komentarai