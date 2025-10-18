Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo projektas Kauno marių regioniniame parke

Projektas buvo vykdomas Kauno marių regioniniame parke nuo 2024 m. lapkričio iki 2025 m. lapkričio pradžios. Projekto metu Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija (Kauno marių regioninio parko grupė) ir partneris iš Lenkijos (Elko miesto savivaldybė – Elko edukacinis centras) įgyvendino švietėjiškas veiklas vaikams ir suaugusiesiems, organizavo seminarą apie žaliąją infrastruktūrą ir ekosistemines paslaugas Lietuvos saugomose teritorijose. 2025 m. balandžio 25 ir 28 d. projekto organizatoriai ir partneriai dalyvavo tarptautiniuose edukaciniuose užsiėmimuose „Namų darželio kūrimas“, „Spalvotų paveikslėlių iš natūralių medžiagų ir samanų kūrimas“ Elko edukaciniame centre. Užsiėmimuose dalyvavo Kauno miesto ir rajono bendruomenių, įstaigų atstovai ir Elko savivaldybės atstovai. Užmegzti nauji ryšiai, susipažinta su Elko miesto istorija, aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės.
Vykdant projektą Kauno marių regioninio parko lankytojų centre įsigyta naujų edukacinių priemonių, skirtų gamtosauginiam švietimui, ypač aktualių jautresnėms visuomenės grupėms, turinčioms mažiau galimybių keliauti ir susipažinti su unikaliomis saugomomis vertybėmis Kauno marių regioniniame parke.
Sukurtas edukacinis įrenginys „Pojūčių kampas“, kuris, pasitelkiant sensoriką: lietimą, klausą, regą, uoslę, padeda susipažinti su Kauno marių regioninio parko vertybėmis per pojūčius. Edukacinis įrenginys pritaikytas žmonėms su judėjimo negalia, įrenginyje yra QR kodai, kuriuos nuskenavus telefonu pateikiamas įrašas gestų kalba. Įrenginyje yra galvosūkių, garsą generuojančių figūrėlių, padidinamasis ekranas mikropasaulio pažinimui ir trys kvapų stotelės, kurios supažindina su Kauno marių regioninio parko miškų kvapu.
Kita unikali pažinimo priemonė – virtualieji akiniai, kurių įsigyta dešimt. Kauno marių regioninio parko gamtos vertybėms, kraštovaizdžiui ir kultūros paveldui pristatyti specialiai sukurtas 3D filmas, kuris iš paukščio skrydžio demonstruoja ir supažindina su išskirtinėmis ir unikaliomis Kauno marių regioninio parko vietomis. Filmas skirtas ir vaikams, ir suaugusiesiems.
Taip pat sukurti specialūs žmonėms su regos negalia skirti atvirukai taktiliniu paviršiumi, Brailio raštu, išleisti Kauno marių regioninio parko žemėlapiai, supažindinantys lankytojus su žaliąja infrastruktūra ir saugomų teritorijų teikiamomis ekosisteminėmis paslaugomis.
Projekto metu sukurta pažintinė programa „Marios seka pasaką“, sujungianti sukurtus edukacinius įrenginius, padedanti pristatyti Kauno marių regioninio parko saugomas vertybes įvairioms visuomenės grupėms ir papasakoti, kuo jos svarbios ir ypatingos kiekvienam iš mūsų. Šią programą lankytojai galės užsisakyti iš anksto Kauno marių regioninio parko lankytojų centre.
Straipsnis parengtas pagal projektą Nr. LTPL00315 NATURE AND PEOPLE, kurį bendrai finansuoja 2021–2027 m. „Interreg“ VI-A Lietuvos ir Lenkijos programa.
Straipsnis parengtas naudojant ES finansinę paramą. Už jo turinį atsako Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, jis nebūtinai atspindi ES nuomonę.
Padėka
Dėkojame Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos, Kauno marių regioninio parko grupės darbuotojams už pagalbą įgyvendinant šį projektą.
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo projektas
Projekto biudžetas – 132 892,20 Eur.
Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas – 106 313,76 Eur.
Projekto trukmė – 2024 m. lapkričio mėn. – 2025 m. lapkričio mėn.
