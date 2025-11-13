Lietuvos zoologijos sodas švenčia dvejų metų atsinaujinimo sukaktį

Sukakties proga šį šeštadienį, lapkričio 15 d., 14 val. lankytojai kviečiami į nemokamą akustinį Vido Bareikio koncertą. Prieš dvejus metus atidarymo dieną scenoje skambėjo būtent V. Bareikio muzika, todėl jo sugrįžimas turi ypatingą reikšmę – tai galimybė pajausti tą pačią džiaugsmo ir bendrystės nuotaiką, lydėjusią zoologijos sodo atsinaujinimą.
Lapkričio 15-ąją lankytojai Lietuvos zoologijos sode kviečiami praleisti visą dieną: prieš koncertą ar po jo susipažinti su gyvūnais, stebėti jų pristatymus, kurie vyks įprastu grafiku. Pristatymų laikus galima sužinoti zoosodas.lt/naujienos/nauji-gyvunu-pristatymai-dar-arciau-laukines-gamtos.
Koncerto dieną lankytojų bilietų kiekis yra ribotas. Bilietus lapkričio 15 d. patogiausia įsigyti iš anksto internetu arba zoologijos sodo kasose.
