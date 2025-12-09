Žardininkų parke – naujovės

„Pagaliau mūsų parke pakeisti visi seni suoliukai – dabar jie nauji, tvarkingi ir patogūs, kad gyventojai galėtų jaukiai prisėsti, pabūti gamtoje ar stebėti kasdienį parko gyvenimą. Taip pat įrengiamos ir Klaipėdos vandentiekio gertuvės – jos skirtos tiek gyventojams atsigaivinti, tiek jų augintiniams“, – feisbuke rašė Smiltelės seniūnaitis Marius Bagdonavičius.
Anot seniūnaičio, gertuvės bus patogus ir labai reikalingas sprendimas, ypač šiltuoju metų laiku. Atnaujinti suoliukai bei vandens gertuvės miestiečiams taps dar vienu patogumu.
„Gražėja parkas, gražėja rajonas – gražėja ir visas miestas. Ačiū visiems, kurie prisideda prie tvarkingesnės, patogesnės ir draugiškesnės aplinkos kūrimo“, – pažymėjo M. Bagdonavičius.
Netrūksta ir kitų vietinių gyventojų teigiamų atsiliepimų apie atnaujintą parką. Tai rodo, kad pokyčiai buvo reikalingi ir laukiami.
„Džiaugiuosi, kad šis parkas yra taip gražiai sutvarkytas“, – po įrašu komentavo klaipėdietė Simona.
Vietinė gyventoja Vida taip pat pasidalijo įspūdžiais – anot jos, parkas sparčiai atsinaujina.
„Parkas prie pat mano namų – negaliu atsidžiaugti, kaip čia gražu. Yra du tvenkiniai, daug brandžių medžių, žaidimų aikštelės, nauji takai, puikus apšvietimas ir daug suoliukų. Man tai tikra pasaka – netrukus, kai jau bus sniego, žmonės pramogaus ant Ievos Simonaitytės kalno“, – džiaugėsi moteris.
Nors dauguma žmonių pokyčius vertina teigiamai, kai kurie gyventojai pastebi vietų tobulėti – jiems norisi, kad parke esančios šiukšliadėžės būtų uždaros.
„O kodėl parke nėra uždarų šiukšlinių? Dabar juk paukščiai šiukšles išnešioja“, – pastebėjimą pareiškė klaipėdietis, pasislėpęs po anonimo kauke.
