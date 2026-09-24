LSMU taryba svarstys paslaugų tęstinumą Kauno Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose

Tarybai priėmus sprendimą, dėl tolesnės įstaigos veiklos turės apsispręsti jos dalininkai.
Akušerijos paslaugas iš Krikščioniškųjų gimdymo namų į Kauno ligoninę Šilainiuose planuota perkelti nuo rugsėjo, tačiau šis terminas buvo atidėtas iki spalio.
Dėl planų nuo spalio 1 d. nutraukti gimdymo veiklą Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose kilo visuomenės pasipriešinimas. Peticiją, kuria reikalaujama išsaugoti įstaigą, pasirašė daugiau nei 13 tūkst. žmonių.
Rugsėjo pradžioje L. Kukuraitis teigė, kad gimdymo veiklos nutraukimas Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose nėra galutinis sprendimas ir ministerija ieško galimybių išsaugoti gimdymo paslaugas šioje įstaigoje.
Naujausi komentarai