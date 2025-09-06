Mažiesiems – naujos erdvės mokytis, žaisti ir kurti

Užtruko metus
Nuo rugsėjo 1-osios Šlienavos pagrindinės mokyklos darželyje ugdomi 76 ikimokyklinio amžiaus vaikai, kuriuos lydės profesionali 22 darbuotojų komanda.
Darželio pastato rekonstrukcija pradėta praėjusių metų rugsėjį, įgyvendinus savivaldybės sprendimą atkurti ikimokyklinę paskirtį anksčiau privatizuotose patalpose. Pastatas buvo visiškai perplanuotas, įrengtos penkios modernios grupės, pritaikytos įvairaus amžiaus vaikams su miego, žaidimų, persirengimo ir maisto paruošimo zonomis. Kiekvienoje grupėje – nauji baldai, interaktyvios lentos, ekranai ir inovatyvios ugdymo priemonės.
„Be galo džiaugiuosi, kad ir šį rugsėjį Kauno rajone pasitinkame su naujų ugdymosi erdvių vaikams įkūrimu ir naujomis galimybėmis kokybiškam ugdymui. Vis didėjantis vaikų skaičius mūsų švietimo įstaigose tarsi patvirtina, kad negalime neįgyvendinti tokių gražių projektų, nes jie skirti mūsų ateičiai“, – šventėje kalbėjo Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.
Pritaikytas visiems
Rekonstrukcijos metu apšiltintos pastato sienos, stogas, grindys ir pamatai, pakeisti langai ir durys, sumontuota nauja lietaus nuvedimo sistema, vėdinimo ir kondicionavimo įranga. Įrengti keturi šilumos siurbliai oras–vanduo, įrengtas grindinis šildymas. Pastatas visiškai pritaikytas žmonėms su negalia – įrengtas keltuvas, atitinkamai suformuoti takai ir įėjimai.
Pirmame aukšte įkurta daugiafunkcė salė muzikos, sporto veikloms ir renginiams – aprūpinta vaizdo projektoriumi, ekranu ir garso sistema. Įrengtas logopedo kabinetas, virtuvė su visa reikalinga įranga, administracinės ir pagalbinės patalpos.
Išskirtinis darželio akcentas – sensorinis kambarys, kuriame mažieji galės lavinti vaizduotę ir emocinį intelektą. Čia įrengtas burbulų vamzdis, pasakų klausymosi sistema, projektorius, sensorinis baseinas, nusiraminimo namelis ir terapinės šviesos sienos – visa tai skirta vaikų pojūčiams, savireguliacijai ir specialiesiems poreikiams palaikyti.
Didelis dėmesys skirtas ir lauko aplinkai: ji sutvarkyta, įrengtos edukacinės ir žaidimų aikštelės, pavėsinės, lauko apšvietimas. Kiekvienai grupei suformuota atskira žaidimų erdvė, o bendra renginių aikštelė su minkšta danga kvies į šventes ir bendras veiklas.
Anot direktoriaus Aurimo Radzevičiaus Šlienavos pagrindinė mokykla jau nuo 2019 m. kryptingai plėtoja STEAM ugdymą, todėl naujasis darželis tampa svarbia šios tradicijos dalimi. Darželio aplinka, apsupta Kauno marių ir gražios gamtos, taps puikia terpe vaikų pažinimui, tyrinėjimui ir kūrybiškumui lavinti.
Kainavo 1,6 mln. eurų
Atnaujintoje ir modernizuotoje Piliuonos ugdymo įstaigoje veiks trys ikimokyklinio ir viena priešmokyklinio ugdymo grupės. Šį darželį lankyti galės 68 vaikai.
Modernizuotame Piliuonos darželyje įrengtos nuotekų, vandentiekio, elektros ir vėdinimo sistemos. Atnaujinta grindų danga, pakeisti šildymo sistemos vamzdynai, radiatoriai. Visos įeigos pritaikytos žmonėms su judėjimo negalia; įrengtas keltuvas į antrą aukštą.
Grupėse vaikams įrengtos edukacinės ir žaidimų erdvės, interaktyvūs ekranai, vaikų poilsio zonos. Ugdymo grupės aprūpintos informacinėmis technologijomis, sumontuoti baldai, o įsigytos edukacinės priemonės padės inovatyviai perteikti atnaujintą ugdymo turinį.
Šiuolaikiškai įrengtos erdvės – su interaktyviomis priemonėmis, kūrybos ir lauko zonomis – didins vaikų motyvaciją, įtrauks į veiklą ir stiprins kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. Bendradarbiavimui pritaikyta, emociškai saugi aplinka (ramūs kampeliai, aktyvios zonos) pagerins socialinius įgūdžius, skatins mokymąsi judant, ugdys atsakingą IT naudojimą ir ryšį su gamta.
Piliuonos darželio pastato kapitalinis remontas kainavo 1,6 mln. eurų.
