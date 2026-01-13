„Metų kauniečiai“ – nuo idėjos iki miesto virsmo

Į naujas tradicijas
Kaip ir kiekvieną miestą, Kauną kuria žmonės – idėjos, drąsa, kasdieniai, bet nekasdieniški sprendimai. Kartais jų darbai aiškiai matomi, kartais – beveik nepastebimi. Todėl jau daugelį metų iniciatyva „Metų kaunietė“ kviečia stabtelėti ir įvertinti tuos, kurie savo pavyzdžiu įkvepia kitus.
Praėjusiais metais šis projektas patyrė reikšmingą virsmą – išsiplėtęs iki „Metų kauniečių“, jis tapo dar atviresnis Kauno žmonėms ir jų iniciatyvoms. Vieniems toks pokytis buvo netikėtas, kitiems – ilgai lauktas žingsnis.
„Bendruomenę ir visuomenę kuria ne tik moterys, bet ir vyrai. Tiek vieniems, tiek kitiems reikia dėmesio“, – minutes iki renginio kulminacijos skaičiavo ir laiminguosius spėliojo Kauno valstybinio muzikinio teatro viešnios ir svečiai.
Tryliktąja „Metų kauniete“ 2025-ųjų kovą tapo mokytoja Edita Naidaitė. Greta jos išsirikiavo dar penkių nominacijų laureatai. „Sėkmės istorija“ tapo verslininkų Karolio Banio ir Petro Gaidamavičiaus iniciatyvos, atvėrusios naujų muziejų duris. „Metų virsmo“ apdovanojimas atiteko Ąžuolyno bibliotekai, kuri pasikeitė ne tik išore, bet ir savo vaidmeniu mieste. „Metų misijos“ apdovanojimas skirtas Vytauto Didžiojo šaulių 2-ajai rinktinei. „Metų kūrėju“ paskelbtas Kaune gimęs, augęs teatro ir mados dizaineris Juozas Statkevičius. „Metų projektu“ tapo pernai duris atvėręs mokslo ir inovacijų populiarinimo centras „Mokslo sala“.
„Ne vienus metus projekto tikslas buvo pristatyti merginas ir moteris, kurios padaro daugiau, nei joms priklauso. Tą darysime ir toliau. Tiesiog projektas, iki šiol turėjęs didelę reikšmę, įgavo dar platesnį mastą“, – iniciatyvos sėkme ir naujomis tradicijomis džiaugėsi dienraštį „Kauno diena“ leidžiančios bendrovės direktorius Tadas Širvinskas.
Atrastos ir įvertintos
Per daugiau nei dešimtmetį socialinė iniciatyva „Metų kaunietė“ visuomenei atvėrė daugybę įkvepiančių istorijų. Tai moterys, kurios paliko ryškų pėdsaką versle, kultūroje, moksle, socialinėje srityje, tvarumo ir bendruomeniškumo projektuose.
„Metų kaunietės“ titulą nuo 2015-ųjų pelnė Kauno senamiesčio draugijai vadovavusi Aistė Grybauskienė, profesionali vargonininkė ir J. Gruodžio konservatorijos dėstytoja, viena vyriausių Lietuvos istorinių vargonų restauravimo iniciatorių Dalia Jatautaitė, Kauno apskrities vyrų krizių centro viena iš steigėjų ir vadovė psichologė Dovilė Bubnienė, tekstilininkė, Kalėdų eglių puošėja Jolanta Šmidtienė, plaukikė, olimpinė čempionė Rūta Meilutytė, tuometė Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos kultūros tarybos narė ir pasaulinės ICOMOS organizacijos Lietuvos biuro viceprezidentė Ingrida Veliutė, Kauno klinikų Kardiologijos klinikos Išeminės širdies ligos skyriaus vadovė profesorė Olivija Gustienė, šešiolikmetė Andrėja Veličkaitė, kuri, pamačiusi viešojo transporto stotelėje susmukusį ir, kaip vėliau paaiškėjo, netekusį sąmonės, nebekvėpuojantį vyrą, nesutriko ir darė viską, kad jo gyvybė būtų išgelbėta, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Akių ligų klinikos profesorė, visuomenininkė Jūratė Jankauskienė, Kauno klinikų vaikų neurologė, ilgametė kraujo donorė, daug prasmingų iniciatyvų įgyvendinusio Kauno moterų LIONS klubo prezidentė Milda Dambrauskienė, Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus vadovė, tapytoja Rebeka Bruder, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė, Kauno klinikų Kardiologijos klinikos kardiologė, Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus vadovė Jurgita Plisienė.
Kas toliau?
Šiemet vėl rinksime „Metų kaunietę“, o sprendžiamas balsas tradiciškai priklauso Jums. Visi dienraščio „Kauno diena“ skaitytojai kviečiami siūlyti kandidatūras – moteris, kurios labiausiai nusipelnė miesto bendruomenės pripažinimo už praėjusių metų darbus.
„Turiu pastebėti, kad „Metų kaunietė“ yra daugiau nei nominacija. Tai – galimybė pasakyti „ačiū“, garsiai įvardyti tas, kurios kuria pokytį, telkia žmones ir stiprina Kauno tapatybę“, – kalbėjo dienraščio „Kauno diena“ vyriausiasis redaktorius Arūnas Andriuškevičius.
Miestiečių nuomonė itin svarbi ir kitose nominacijose. Kaip ir pernai, jos bus skiriamos už sprendimus, idėjas ir drąsius žingsnius, kurie keičia miestą.
„Gyventojų siūlymai padeda atskleisti tai, kas kartais lieka už kasdienio skubėjimo ribų, tačiau daro didelę įtaką Kauno gyvenimui“, – dienraščio „Kauno diena“ vyriausiasis redaktorius A. Andriuškevičius skaitytojus kviečia būti aktyviais.
Kiekvienas pasiūlymas – tai dar viena pastebėta istorija. Dar vienas žingsnis gyvo, augančio ir ateičiai atviro Kauno link. Laiškų su pasiūlymais laukiame adresu [email protected] iki vasario 4 d.
