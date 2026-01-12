Mamos kyla prieš Santaros klinikas – vaikų gydymas keliasi į Kauną

Donata Jurgilienė, mama iš Utenos, augina penkerių metų dukrą. Mergaitė gimė neišnešiota, 28 nėštumo savaitę, ir iki šios dienos dukrai atlikta net 19 smegenų operacijų.
„Buvo labai baisu – infekcijos, meningitai, sepsiai. Prognozės buvo tokios, kad nei stovės, nei sėdės. O dabar jau už rankučių pradedame vesti pirmuosius žingsniukus“, – pasakojo Donata Jurgilienė.
Kartu su Donata – ir kitos sunkiai sergančių vaikų mamos, taip pat neurochirurgas Ramūnas Raugalas, Santaros klinikas palikęs prieš tris mėnesius.
Ažiotažas kilo tuomet, kai iš klinikų kone vienu metu pasitraukė net šeši patyrę neurochirurgai. Toks pasitraukimas ant kojų sukėlė net politikus – pastarieji patys vyko į klinikas kalbėtis su kolektyvu.
Vis dėlto ir penktadienį iš mamų veidų matyti, kaip atrodo tas „nugesintas gaisras“ – akyse ašaros ir nauja realybė.
„Tai – katastrofa“, – sakė D. Jurgilienė.
„Pasitikslinome, ar nebeturėsime vieno priskirto neurochirurgo. Atsakė – o kam jums jo reikia?“ – pasakojo mama Jurgita Rogožienė.
Moterys sako sulaukusios ir, jų teigimu, klaidinančios informacijos – esą vaiko būklė stabili, tačiau vėliau paaiškėjo, kad liga progresuoja.
„Iš dabartinių neurochirurgų gauname žinutę, kad reikia atsipalaiduoti, nieko nebereikia daryti. O iš tų, kuriems iš tiesų rūpi, sužinojome, kad jeigu norisi kokybiško gyvenimo, tai nereikėtų tiek laiko laukti“, – kalbėjo J. Rogožienė.
Taip pat nebuvo neurochirurgo, kuris pakomentuotų magnetinio rezonanso tyrimo rezultatus.
„Buvo pasakyta, kad gydytojas po budėjimo, jo nebus. Vietoje jo iškvietė neurologą pasikonsultuoti“, – sakė mama Lina Antinienė.
„Tai yra ta praktika, kurios stengiamės nedaryti“, – aiškino R. Raugalas.
Mamos labiausiai bijo situacijų, kai vaiko būklė pablogėja staiga ir iškyla gyvybės bei mirties klausimas.
„Atėjęs naujas neurochirurgas negali žinoti, kodėl anksčiau buvo priimti vieni ar kiti sprendimai. Reikia viską išanalizuoti, o tam reikia laiko. Kartais to laiko neturime“, – sakė D. Jurgilienė.
„Pačios Santaros klinikos pasakė, kad nebeliks nuolat budinčio neurochirurgo – gydys tas, kuris tuo metu budės. Kiti gydytojai dabar nepataria operuotis Vilniuje, sako, kad geriau važiuoti į Kauną“, – teigė L. Antinienė.
Per pasitraukimų piką viena operacija buvo atlikta Vengrijoje.
„Labai sėkmingai mokesčių mokėtojų pinigus nutekinome – maitiname kitos šalies talentingus gydytojus“, – sakė L. Antinienė.
Santaros klinikos dar tik medikams išėjus gruodį ramino, kad situacija valdoma, o išėjusius medikus pakeis nauji specialistai, tarp jų – rezidentūrą Vokietijoje baigę gydytojai, tačiau pabrėžė, kad tam dar reikės laiko.
„Vasaros pradžioje turėsime pilną medikų sąstatą ir paslaugos bus grąžintos į prieškrizinį lygį“, – buvo teigta.
„Mūsų vaikai – ne eksperimentiniai triušiukai“, – sakė D. Jurgilienė.
„Norėčiau, kad Santaros klinikos pripažintų, jog negeba gydyti vaikų, ir aiškiai pasakytų tėvams, kad reikia vykti į Kauną“, – teigė J. Rogožienė.
Šiuo metu klinikos atsako raštu ir tikina, kad paslaugos teikiamos įprasta tvarka. Taip pat nurodo, jog Santaros klinikų Neurochirurgijos centre nuolat budi du neurochirurgai.
„Šiai dienai nematau prošvaisčių grįžti. Mamos šią informaciją žino“, – sakė R. Raugalas.
Šiuo metu 44 šeimos ragina ir kitus pasirašyti peticiją. Sako, kad neurochirurgų gali prireikti kiekvienam, jei vaikas patektų į avariją ar nesėkmingai nusileistų rogutėmis nuo kalno. Mamos ketina kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją ir neatmeta galimybės kreiptis į teismą.
„Jeigu to prireiks – žiūrėsime“, – sakė J. Rogožienė.
„Jeigu bus kolektyvinis kreipimasis – aš už“, – pridūrė D. Jurgilienė.
O ką reiškia paties R. Raugalo stovėjimas kartu, jei jau aiškiai pasakė, kad į tokias klinikas, kokios dabar yra, grįžti vis tiek neketina?
„Gal reikėtų suprasti taip, kad visas šis garsas paskatins klinikas keistis ir tapti tokiomis, į kurias būtų galima grįžti“, – teigė R. Raugalas.
Sveikatos apsaugos ministerija dėl naujai išsakytų mamų nuogąstavimų šiuo metu aiškinasi situaciją ir kitą savaitę žada pateikti jos vertinimą.
