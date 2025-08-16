Miegantys girtuokliai Kauno viešose vietose – nemaloni realybė

Nuo šių metų pavasario šalia stotelės „Turgavietė“ kelių vyrų grupelė nuolat sėdi ant betoninio bortelio, esančio netoli šviesoforo. Jie čia ir valgo, ir geria alų. Nesmagu, kai reikia praeiti pro šalį. Kartais nuo sėdinčiųjų sklinda smarvė. Ne kartą girtuoklius teko matyti išsidrėbusius ant šalia esančios pievos.
Šalia viešojo transporto stotelės „Turgavietė“ miegantys girtuokliai nėra kažkoks išskirtinis atvejis. Nuo alkoholio „pavargusius“ ir pievoje snaudžiančius vyrus esu matęs nemažai kartų.
Pirmą kartą pievoje „besiilsinčius“ neblaivius vyrus pastebėjau dar prieš aštuonerius metus – 2017 m. gegužės mėnesį. Tada toje vietoje miegojo net trys girti vyrai.
Jau nemažai metų, kai uždaryta M. Riomerio gatvėje veikusi policijos nuovada. Dabar šis pastatas, kuriame kadaise dirbo Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Viešosios policijos pareigūnai, stovi tuščias ir apleistas. Šalia jo labai dažnai šmirinėja ir asocialūs asmenys, ir turintys gyvenamąją vietą, tačiau mėgstantys išgerti piliečiai.
Prie buvusios policijos nuovados durų jie dažnai geria, šiukšlina. Prisigėrę čia pat šlapinasi, užmiega ir šalia durų, ir už kelių metrų esančioje pievelėje. Girtuokliaujančius vyrus prie šio pastato tenka matyti jau daug metų. Jų nebūna tik žiemą, kai šalta.
Kauno miesto savivaldybė prieš ketverius metus portalą kauno.diena.lt yra informavusi, kad pastatas M. Riomerio gatvėje, kurioje anksčiau buvo policijos nuovada – ne miesto nuosavybė.
Alkoholio vartojimas viešose vietose Lietuvoje draudžiamas, o pažeidėjams gresia baudos nuo 20 iki 100 eurų, Už pakartotinį pažeidimą per metus gresia bauda nuo 100 iki 200 eurų.
Alkoholio vartojamas draudžiamas gatvėse ir aikštėse, parkuose, skveruose, viešojo transporto stotelėse, viešajame transporte, paplūdimiuose (išskyrus specialiai tam skirtas vietas).
Policija viešoje vietoje geriančiam žmogui gali ne tik skirti baudą, bet ir jį sulaikyti, jei asmuo kelia pavojų aplinkiniams. Tačiau viešai girtaujantys žmonės nubaudžiami retai, nes dažnai tai būna asocialūs asmenys, kurie jokių baudų nemoka.
