Miesto turgavietės pakvipo rudeniu

Paskutinės braškės
Rugpjūčiui skaičiuojant paskutines dienas, o dangui tebešykštint šilumos, miesto turgavietėse – nebūtos vasaros ženklai. Prekybininkai vis dar siūlo braškes, nuo kurių prekystaliai įprastai lūžta birželį ir liepą.
„Turime dar šiek tiek, bet jau į pabaigą. Šiais metais derlius buvo labai prastas dėl orų. Vieniems pakenkė lietūs, kitiems braškės tiesiog nušalo“, – plastikines dėžutes arčiau praeivių stumdė Regina, Vilijampolės turguje jau ne pirmus metus prekiaujanti Lietuvos ūkininkų atvežtomis daržovėmis, uogomis ir vaisiais. Už kilogramą braškių Regina prašė 7 eurų. Su tokia kaina esą ir baigs šį sezoną.
„Žmonės derasi, bet išimtis darau tik tiems, kas daugiau perka. Kaina ir taip nėra didelė, o braškės labai saldžios. Paragaukite“, – nykščio dydžio uogą kyštelėjo moteris.
Vos už kelių žingsnių nuo jos, pūpsojo šilauogių kalnai. Jei sezono pradžioje už atvežtines uogas prekybininkai prašė 12–15 eurų, dabar kilogramą Lietuvoje augintų šilauogių galima įsigyti už 5–6 eurus.
„Kaina labai gera. Panašiai prašo ir ūkiuose, kur gali pats prisiskinti uogų. Jei oras geras, su šeima vykstame į Prienus, o jei oro nėra, bet uogų norisi čia ir dabar, tada perkame turguje“, – kalbėjo kauniečių pora.
Baravykų – nei kvapo
Šalia agurkų ir pomidorų jau taisosi rudeninės daržovės: cukinijos, moliūgai, žiediniai kopūstai. Pastarieji pardavinėjami vienetais, už „galvą“ prašoma iki 2 eurų. Cukinijos perpus pigiau, o mažesnę galima įsigyti ir už pusę euro.
„Morkų sultys? Ne, jų bus už gero mėnesio ar dviejų“, – ūkininkų turgelio prie Kauno pilies prekeivė siūlė alternatyvą – burokėlių sultis. Pastarosiose esą apstu jodo, o vitamino C dvigubai daugiau nei morkose.
„Burokėliai gerai menopauzės metu. Jie labai gerai atstato kraują. Aišku, jei turite bėdų su virškinimu, jų reiktų gerti labai nedaug. O šiaip burokėliai yra gėris! Vasarą į šaltibarščius, rudenį, žiemą – į barščius. Įmetat džiovintą baravyką ir pasaka!“ – moteris net užsimerkė iš malonumo.
Deja, bet baravykų turgavietėse neradome. Nors dar prieš gerą savaitę jų buvo sočiai. Grybautojai neslėpė apmaudo, kad dauguma baravykų sukirmiję. Užtai yra voveraičių.
„Nedaug randu, bet vienai pačiai ir tiek per daug. Už beveik litrą prašau keturių eurų. Žmonės perka, nes voveraitės nekirmija, jos greitai paruošiamos ir labai skanios, – garbaus amžiaus prekeivė Stefanija ūkininkų turgelyje šalia Kalniečių parko pasidalijo receptu, kaip tinkamai paruošti grybus, kad šie išliktų skanūs. – Kiti voveraites verda, o aš to nedarau. Nupilu verdančiu vandeniu ir iškart kepu. Pagardinu sviestu. Vyrui darau su svogūnais ir spirgučiais.“
Nauda sveikatai
Pagrindinis prekeivės užsiėmimas – vaistažolių auginimas, todėl kiekvienam, kuris stabteli, bet neperka grybų, moteris siūlo medetkas, ramunėles, čiobrelius ar miško aviečių lapelius. Už nedidelį popierinį maišelį prašo 1 eurą.
„Dar viena mano aistra – daržovių konservavimas. Dabar mažai kas daro tai. Vyresni žmonės dar prisimena, o jaunesni jau ne. Užtai jie dažniau perka. Prisimena kaip konservavo močiutės ir klausia, ar turiu ką nors. O aš turiu daug“, – Stefanija ėmė vardinti asortimentą. Mėgstantiems saldžiai – abrikosai savo sultyse ir vyšnios. Norintiems rūgščiau – agurkų griežinėliai su garstyčiomis ir burokėliai su obuolių riekelėmis.
„Turiu ir grybų! Čia – įvairių grybų mišrainė. Čia – vien tik baravykai. Žinoma, praėjusio sezono“, – šyptelėjo Stefanija.
Rudeninių uogų turgavietėse dar nėra, užtai jau pasirodė negliaudyti lazdynų riešutai. Kilogramo kaina svyruoja nuo 5 iki 7 eurų.
„Nėra ką lyginti su parduotuviniais. Dažniausiai juos valgau žalius. Kitus paskrudinu, dedu į kepinius, košes. Man ir šeimos daktarė patarė kasdien suvalgyti po kelis“, – pusamžė kaunietė nuo prekystalio tolo su maišeliu, pilnu žalių riešutų.
Naujausi komentarai