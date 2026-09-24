Ministerija Krikščioniškiems gimdymo namams pasiruošusi mesti gelbėjimo ratą

Ministerijos siūlymas
Sveikatos apsaugos ministro patarėja Dalia Sakalauskaitė-Babravičė „Kauno dienai“ nurodė, kad SAM siūlo skirti finansavimą už bazinių paslaugų krepšelį. Tai esą leistų išlaikyti Krikščioniškus gimdymo namus ir čia toliau priimti gimdymus.
„Krikščioniškieji gimdymo namai veikia nuostolingai, kaip ir dauguma akušerijos skyrių Lietuvoje. Dėl prastėjančios demografinės situacijos vaikų gimsta vis mažiau, o apmokėjimas už teikiamas paslaugas auga iš lėto, tad įstaigoms atsiranda finansinė įtampa.
Siekiant išlaikyti dabar esantį akušerijos skyrių tinklą planuojama įvesti bazinį apmokėjimą. Šis sprendimas paveiks ne tik šiuos konkrečius gimdymo namus, tačiau leis užtikrinti finansinį tvarumą ir kitose įstaigose“, – dėstė ministro patarėja.
Krikščioniškieji gimdymo namai veikia nuostolingai, kaip ir dauguma akušerijos skyrių Lietuvoje.
SAM nurodo, kad visiems šešiolikai šiuo metu veikiantiems akušerijos skyriams per metus būtų skiriama apie 15 mln. eurų. Krikščioniškieji gimdymo namai, kaip ir kitos tokio lygio paslaugas teikiančios įstaigos, galėtų gauti apie 1,3 mln. eurų per metus.
Likimas vis dar neaiškus
SAM atstovė dėstė, jog buvo priimti sprendimai dėl šios gydymo įstaigos reorganizacijos, tad šiuo metu vyksta diskusija, o sprendimai esą dar gali būti koreguojami.
„Ministerijos tikslas, kad Krikščioniškuose gimdymo namuose ir toliau būtų priimami gimdymai, kaip to prašo šeimų ir bendruomenės atstovai. Krikščioniški gimdymo namai vertinami kaip šeimai palanki gimdymo vieta. Vykstant reorganizacijos procesui inicijuota darbo grupė, kuri plačiau aptarė čia taikomą gerąją praktiką ir galimybę ją integruoti kituose akušerijos skyriuose visoje Lietuvoje. Šiuo metu atnaujinama darbo grupės sudėtis ir darbai bus tęsiami“, – pažymėjo D. Sakalauskaitė-Babravičė.
Ji nurodė, kad Lietuvos sveiktos mokslų universitetas (LSMU) ir SAM yra Krikščioniškųjų gimdymo namų dalininkai, tad sprendimai yra bendri ir priimami diskutuojant.
„Praėjusią savaitę SAM inicijavo dalininkų susirinkimą, aptarė numatomą bazinį finansavimą už paslaugas, bendruomenės siekį, kad šie gimdymo namai toliau priimtų čia gimdyti norinčias šeimas, kitus aktualius klausimus“, – dėstė sveikatos ministro patarėja.
Dėl LSMU pozicijos, susijusios su Krikščioniškųjų gimdymo namų veikla bus sprendžiama LSMU tarybos posėdyje, kuris vyksta rugsėjo 24 d.
„Iškart po jo įvyks dar vienas dalininkų susitikimas, kur bus priimtas galutinis sprendimas dėl tolesnio Krikščioniškų gimdymo namų darbo“, – apie tai, kad kol kas gimdymo namų likimas nėra aiškus, kalbėjo D. Sakalauskaitė-Babravičė.
Siekia sutaupyti
„Kauno diena“ yra skelbusi, kad LSMU Kauno ligoninė gimdymus perkelti į Šilainiuose įsikūrusį padalinį nusprendė dėl to, jog Krikščioniški gimdymo namai esą dirba nuostolingai. Tad sutelkus gimdymo paslaugas vienoje vietoje, bus galima taupyti lėšas.
„Sprendimas tikrai nėra skubotas, nes tas finansinio neigiamo rezultato kreives jau stebime kelerius metus. Čia yra kelerių metų rezultatas, kuris rodo, kad visos akušerijos ginekologijos veiklos finansinis neigiamas rezultatas, deja, bet gilėja“, – tai, ką pavasarį vykusiame Seimo posėdyje kalbėjo LSMU Kauno ligoninės generalinė direktorė Diana Žaliaduonytė, skelbė BNS.
Tuomet ji dėstė, kad nepaisant atvykstančių gimdyvių skaičiaus, įstaigoje turi būti išlaikyta didelė specialistų komanda, kurią sudaro: du gydytojai akušeriai-ginekologai, trys akušeriai, gydytojas neonatologas, neonatologijos slaugytojas, du slaugytojo padėjėjai, gydytojas anesteziologas, anesteziologijos slaugytojas, operacinės slaugytojas.
BNS skelbė, kad uždarius Krikščioniškuosius gimdymo namus, anot D. Žaliaduonytės, esama infrastruktūra bus pritaikyta kitiems aktualiems poreikiams: čia liks dienos ginekologijos centras, bus teikiamos ambulatorinės paslaugos, plėtojamos reabilitacijos paslaugos. Dalis specialistų bus integruoti į akušerijos ir ginekologijos veiklą centriniame dalinyje, daliai specialistų bus sudarytos sąlygos tęsti darbą padalinyje Miško gatvėje.
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