Mirklių kaimo bendruomenė skina respublikinius apdovanojimus

Pradžia – nuo nulio
Oficialiai Mirklių kaimo bendruomenė įkurta 2014 m. rugsėjo 23 d. Nuo pat veiklos pradžios nedidelė, bet itin energinga gyventojų grupė, vienijusi 50 narių, išsikėlė tikslą – telkti žmones, kurti saugią aplinką ir organizuoti prasmingą laisvalaikį.
„Tuo metu nebuvo nei didelių galimybių, nei finansų, tačiau turėjome svarbiausią dalyką – norą burti žmones ir kurti gyvesnę, draugiškesnę aplinką savo krašte. Pirmieji renginiai – talka „Darom“, Užgavėnės, „Pavasaris Mirkliuose“, „Saugokime save ir kitus“, „Rudens gėrybių šventė“ ir Kalėdinis padėkos vakaras – vykdavo mano kieme“, – prisiminusi pradžią šypsojosi bendruomenės pirmininkė Gražina Andraitienė.
Pasak pirmininkės, labiausiai ją motyvavo patys žmonės. Jų palaikymas, įsitraukimas ir nuoširdus pasakymas „darykime dar“ suteikdavo jėgų judėti pirmyn. Kiekvienas susitikimas, kiekvienas prisijungęs žmogus rodė, kad tai, kas daroma, yra reikalinga.
„Manau, būtent tas tikėjimas vieni kitais ir neleido pasiduoti. Šiandien smagu matyti, kiek daug nuo tų pirmųjų nedrąsių žingsnių nuėjome. Viskas prasidėjo nuo kelių žmonių iniciatyvos, o šiandien galime kalbėti apie tikrą, susitelkusią bendruomenę“, – džiaugėsi lyderė.
Tapo kaimo širdimi
Su dideliu džiaugsmu ir pasididžiavimu bendruomenės pirmininkė žiūri į 2023-iuosius. Tais metais mirkliškiai pagaliau atvėrė naujųjų bendruomenės namų duris. „Atrodė, kad atsipirko visi tie metai laukimo, rūpesčių ir pastangų. Tai nėra tik pastatas – tai visų mūsų bendro darbo, kantrybės ir tikėjimo rezultatas“, – patikino pašnekovė.
Kelias iki savų bendruomenės namų buvo tikrai nelengvas: brango statybos, kilo dokumentų tvarkymo rūpesčių, nestigo akimirkų, kai atrodė, kad iššūkiai niekada nesibaigs, o labiausiai padėjo nepasiduoti žmonių tikėjimas šia idėja.
„Mes labai norėjome turėti vietą, kurioje galėtume visi susiburti, organizuoti renginius, veiklas, kurti ir bendrauti nepriklausomai nuo oro ar metų laiko. Kiekvienas žmogus, kuris prisidėjo savo darbu, patarimu, palaikymu ar tiesiog pasakė „nepasiduokime“, suteikė papildomos jėgos eiti tik pirmyn“, – paklausta, kas motyvavo nenuleisti rankų, vardijo G. Andraitienė.
Pirmininkė pabrėžė: namų atsiradimas labai pakeitė bendruomenės gyvenimą. „Anksčiau dažnai tekdavo galvoti, kur susiburti, o dabar turime savo erdvę, kuri yra atvira visiems. Žmonės dabar labiau linkę susitikti ir bendrauti. Čia renkasi skirtingų kartų gyventojai, atsiranda daugiau progų pabūti kartu, pasikalbėti, pasidalyti idėjomis ar tiesiog išgerti puodelį kavos. Į veiklas įsitraukia ir vaikai, ir jaunimas, ir vyresni žmonės.
„Šie namai tapo tarsi kaimo širdimi. Čia vyksta renginiai, gimsta naujų idėjų, rengiamos įvairios edukacijos, degustacijos, stiprėja tarpusavio ryšiai ir atsiranda jausmas, kad esame viena bendruomenė. Manau, būtent to mums ir labiausiai reikėjo“, – samprotavo pašnekovė.
Saugumu pasirūpino patys
Mirklių kaimo bendruomenė, supratusi, kad kaimo saugumas priklauso ne tik nuo policijos, bet ir nuo jų pačių, dar 2015 m. įkūrė saugios kaimynystės grupę, stengėsi, kad kaimynai daugiau bendrautų, pažinotų vieni kitus ir nebūtų abejingi tam, kas vyksta aplinkui.
„Palaikome nuolatinį ryšį su Raseinių policijos bendruomenių pareigūnais Dariumi Jonaičiu ir Giedre Deveikiene, informuojame juos apie pastebėtas problemas ar įtartinus atvejus, dalijamės aktualia informacija su gyventojais. Susitikimuose kalbamės apie vagysčių prevenciją, turto ir eismo saugumą ir kitus žmonėms svarbius dalykus. Stengiamės atkreipti dėmesį į vyresnio amžiaus kaimo gyventojus“, – pasakojo G. Andraitienė.
Jos žodžiais, svarbiausia yra ne tik konkretūs atlikti darbai, bet ir susiformavęs žmonių įprotis rūpintis vieni kitais.
Stengiamasi, kad vyresni žmonės nesijaustų vieniši ir būtų aktyvi bendruomenės dalis: bendruomenės centro nariai kviečia juos į įvairius renginius, susitikimus, įvairias veiklas, organizuoja išvykas, ekskursijas, o prireikus tiesiog aplanko, paskambina ir pasiūlo pagalbą. „Manau, kad kartais žmogui labiausiai reikia ne didelių darbų, o pabendrauti, pasikalbėti“, – sakė G. Andraitienė.
Savitas priėjimas
Bendruomenė rūpinasi ne tik senjorų saugumu. Pasiūlydama įdomių ir suprantamų veiklų stengiasi įtraukti vaikus ir jaunimą. „Vien kalbėti apie taisykles ar drausti nėra taip veiksminga, todėl prevencines temas stengiamės pateikti per praktinius užsiėmimus, tokius kaip tradicinis renginys „Saugokime save ir kitus“, žaidimus, konkursus ir įvairias bendras veiklas“, – vardijo pašnekovė.
Bendradarbiaujama ir su bendruomenių policijos pareigūnais – vaikai turi galimybę iš arčiau susipažinti su jų darbu, pasikalbėti apie saugų elgesį kelyje, atšvaitų naudojimą, atsakingą elgesį važiuojant dviračiu ar paspirtuku. „Kai informaciją pateikia pats pareigūnas ir vaikai gali ne tik klausytis, bet ir klausti, dalyvauti, jiems daug įdomiau“, – neabejojo pirmininkė.
Stengiamasi įtraukti jaunimą į pačios bendruomenės veiklas. Siekiama, kad jie jaustųsi ne tik renginių dalyviais, bet ir bendruomenės dalimi. Bendruomenės lyderės nuomone, tai yra geriausia prevencija – ugdyti atsakomybę nuo mažens ir parodyti, kad kiekvienas gali prisidėti prie saugesnės aplinkos kūrimo.
Šios veiklos mirkliškius atvedė ant konkurso „Bendruomenė – Švyturys 2024“ nugalėtojų pakylos nominacijoje „Glaudžiai su policija bendradarbiaujanti vietos bendruomenė“. „Įvertinimas mums yra labai svarbus, jis tarsi patvirtinimas, kad tai, ką darome, yra prasminga ir pastebima. Man tai didelis paskatinimas nesustoti eiti pirmyn. Kai daug metų dirbi bendruomenės labui, ne visada matai rezultatą iš karto, todėl toks įvertinimas suteikia dar daugiau motyvacijos ir tikėjimo tuo, ką darome. Man norėtųsi, kad šis įvertinimas būtų ne finišas, o dar vienas paskatinimas eiti pirmyn ir parodyti, kiek daug galima nuveikti, kai bendruomenė yra vieninga“, – teigė G. Andraitienė.
Pirmininkė pabrėžė, kad apdovanojimas yra visų Mirklių kaimo gyventojų bendro darbo rezultatas. „Tai ne vieno žmogaus nuopelnas – prie bendruomenės gyvenimo prisideda daugybė žmonių. Todėl šį apdovanojimą priimame kaip mūsų visų, kurie rūpinasi savo kaimu, vieni kitais ir nori, kad Mirkliuose būtų gera ir saugu gyventi, įvertinimą“, – tvirtino pašnekovė.
Apdovanojimas, pasak bendruomenės pirmininkės, parodė, kad tie maži kasdieniai darbai, bendravimas su policija ir pačių gyventojų aktyvumas turi prasmę, o saugumas prasideda nuo kaimyno, kuris neabejingas kitam kaimynui.
Dėmesys vaikams
Mirklių kaimo bendruomenės namuose veikia Vaikų dienos centras. Kaip pavyksta suderinti edukacinį procesą, pamokų ruošimą ir vaikų laisvalaikį nedideliame kaime? „Stengiamės, kad vaikai čia galėtų ne tik saugiai ir prasmingai praleisti laiką, bet ir gautų pagalbą mokydamiesi. Todėl dieną pradedame nuo svarbiausių dalykų: pamokų ruošimo, mokymosi, pagalbos tiems, kuriems sunkiau sekasi“, – sakė pašnekovė.
Vaikų dienos centre veiklas stengiamasi organizuoti taip, kad jos nebūtų vien tik pamokos. Vaikams rengiamos edukacijos, kūrybos ir sporto užsiėmimai, įvairūs žaidimai, vykstama į ekskursijas. „Į veiklas įtraukiame ir kitus bendruomenės žmones, kartais kviečiame specialistus ar pareigūnus, kad vaikai galėtų išmokti ką nors naujo ir išbandyti save. Mūsų bendruomenės namai tapo vieta, kur vaikai gali susitikti, mokytis, bendrauti ir tiesiog būti vaikais“, – sakė pirmininkė.
G. Andraitienei svarbiausia, kad kiekvienas vaikas čia jaustųsi laukiamas ir saugus. „Norime ne tik padėti atlikti namų darbus, bet ir ugdyti savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, draugiškumą ir atsakomybę. Kai matai, kad vaikai noriai ateina ir klausia, kada vėl susitiksime, supranti, kad mūsų darbas tikrai reikalingas“, – džiaugėsi bendruomenės lyderė.
Ne tik pramoga
Išgirdus apie tokią plačią ir įvairiapusę veiklą, susidaro įspūdis, kad kultūrinis gyvenimas bendruomenėje atsidūręs antrame plane. „Mirklių kultūrinis gyvenimas yra gana aktyvus, – šypsodamasi paprieštarauja pirmininkė. – Vyksta šokių kolektyvo „Ritmas“ repeticijos ir koncertai. Bendruomenės centre organizuojame įvairias šventes ir ne vieną renginį: Užgavėnes, „Pavasaris Mirkliuose“, „Paukščiai sugrįžta į Mirklius“, „Saugokime save ir kitus“, „Rudens gėrybių šventė“, „Kalėdinis vakarėlis“, „Padėkos vakaras“, į kuriuos aktyviai renkasi bendruomenės nariai, vyksta nuoširdus bendravimas“, – vardijo pašnekovė.
Asociacija kviečia į koncertus, edukacijas: kartu gaminamas muilas, pinami Kalėdų vainikėliai, liejamos žvakės, komponuojamos velykinės puokštės, marginami margučiai, mokomasi keramikos pagrindų, nėrimo, vyksta piešinių konkursai-apdovanojimai.
„Renginiai – ne tik pramoga. Įvairiomis veiklomis populiariname vietos tradicijas ir papročius. Stengiamės į veiklas įtraukti ir vaikus, ir jaunimą, ir senjorus. Svarbiausia, kad žmonės turėtų progų susitikti, pabendrauti ir kartu kurti savo kaimo gyvenimą“, – sakė G. Andraitienė.
Veiklos principai
Vadovauti kaimo bendruomenei – didelis darbas, dažnai reikalaujantis savanoriško laiko ir energijos. Kaip G. Andraitienei pavyksta suburti ir išlaikyti aktyvių gyventojų branduolį? „Manau, svarbiausia – nuoširdus bendravimas ir pagarba žmonėms, būti visada geros nuotaikos. Stengiamės kiekvienam suteikti progą prisidėti pagal savo galimybes ir pomėgius. Kai žmogus mato, kad jo idėja ar pagalba yra reikalinga ir vertinama, jis noriai sugrįžta“, – įsitikinusi pirmininkė.
Bendruomenės lyderės nuomone, labai padeda bendri renginiai ir darbai. Taip žmonės susipažįsta, susidraugauja ir atsiranda noras kartu kurti. „Mūsų stiprybė – nesame tik keli aktyvūs žmonės, o stengiamės įtraukti kuo daugiau Mirklių gyventojų“, – teigė pašnekovė.
Svajonė – sveikatingumo centras
Kai svajonė apie bendruomenės namus jau išsipildė, o „Švyturio“ apdovanojimas – rankose, koks yra kitas didysis Mirklių bendruomenės tikslas ar projektas? „Manau, dabar svarbiausia – išlaikyti tai, ką sukūrėme, ir toliau burti žmones. Norime, kad bendruomenės namai būtų gyvi, kad juose nuolat vyktų veiklos vaikams, jaunimui, šeimoms ir senjorams. Taip pat turime minčių apie naujus renginius ir projektus, kurie dar labiau suburtų Mirklių gyventojus“, – sakė pirmininkė.
Didžiausias bendruomenės tikslas – kad Mirkliuose būtų gera gyventi, kad žmonės norėtų čia būti, susitikti ir kartu kurti savo kaimo ateitį, naujus projektus. Asociacija svajoja įkurti sveikatingumo centrą, kuriame jaunimui ir senjorams būtų galima pasportuoti, pailsėti.
Kitoms Lietuvos kaimo bendruomenėms, kurios dar tik svajoja apie savo erdves ar didesnį gyventojų aktyvumą, G. Andraitienė linki nebijoti svajoti ir, svarbiausia, pradėti nuo mažų žingsnių. „Nebūtina iš karto turėti daug galimybių – svarbiausia turėti žmonių, kurie tiki tuo, ką daro. Reikia kantrybės, vienybės ir atkaklumo. Kai žmonės susitelkia ir veikia kartu, net ir didžiausios svajonės tampa įgyvendinamos“, – Mirklių bendruomenės centro sėkmės receptu pasidalijo pirmininkė.
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