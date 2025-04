Moksleivių turnyre – Kauno policijos ir krepšinio sinergija

Svarbus tikslas

Iš įvairių Kauno mokyklų susibūrusios moksleivių komandos prie „Krepšinio namų“ bandė jėgas 3x3 krepšinio varžybose.

„Su LKF jau antrą kartą suorganizavome šį moksleivių krepšinio turnyrą. Susidomėjimas tikrai auga. Šiemet turnyre dalyvavo ir kelios merginų komandos. Policijoje jau kurį laiką galima sutikti nemažai pareigūnių, tad tikrai sklaidosi visuomenės baimės, kad esą ko nors merginoms daryti negalima.

Šio turnyro tikslas – ne tik pasivaržyti aikštelėje, bet ir pristatyti policijos darbą. Atsivežėme įvairios technikos, kinologai surengė pasirodymą, bendruomenės pareigūnai ir Lietuvos policijos mokyklos atstovai pasirengė atsakyti moksleiviams į visus rūpimus klausimus“, – pasakojo Kauno VPK Viešosios tvarkos valdybos viršininkas Remigijus Stukas.

Pasiruošė: pasak R. Stuko, tokie renginiai gerina tarpusavio supratimą, nes policijos pareigūnai gali pasakoti ir apie savo darbo užkulisius. (Edgaro Cickevičiaus nuotr.)

Turnyre varžėsi 10–12 klasių moksleiviai, kurie jau yra ir profesinio pasirinkimo kelyje. Tad renginyje jie galėjo iš arti pamatyti ir policijos darbo užkulisius.

„Turnyro metu vienoje vietoje pateikiame visą reikiamą informaciją, pareigūnai gali patys papasakoti apie įvairias kylančias darbines situacijas. Pareigūnai juk ne tik gatvėse gaudo nusikaltėlius, bet ir mokosi, treniruojasi. Visos informacinės technologijos žengia į priekį, todėl ir pareigūnams reikia nuolat tobulėti“, – pridūrė R. Stukas.

Renginio organizatoriai tikino, kad 3x3 formatas leidžia suburti daugiau moksleivių komandų, be to, ši sporto šaka sparčiai populiarėja. „3x3 krepšinis dažnai vadinamas gatvės krepšiniu, o pareigūnai taip pat sutinkami viešosiose miesto erdvėse, tad ir ideologiškai šis formatas labai artimas policijai“, – patikino turnyro organizatoriai.

Moksleivių turnyro nugalėtojai susitiko su policijos pareigūnų komanda. Kaip juokavo renginio organizatoriai, tai išskirtinė galimybė ne tik pasivaržyti su pareigūnais, bet ir pabandyti nugalėti policiją. Nugalėtojų laukė ir speciali turnyro taurė, medaliai, ekskursija po „Krepšinio namus“ ir kiti vertingi prizai.

Vertinga partnerystė

LKF prezidentas Mindaugas Balčiūnas tikino, kad organizacijos tikslas – auginti krepšininkus, populiarinti sportą. Tačiau sportininkų karjera nesitęsia amžinai, todėl pašnekovas įsitikinęs, kad baigę karjerą krepšininkai galėtų tapti ir puikiais pareigūnais.

„Mes siekiame užauginti ne tik krepšininkus, bet ir patriotiškus, pilietiškus žmones, mylinčius Lietuvą. Todėl partnerystė su Kauno VPK mums labai vertinga, ji, be sportinių pasiekimų, turi daugiau socialinių aspektų. Kartu norime papildyti pareigūnų gretas patriotiškomis, fizinį parengimą turinčiomis asmenybėmis. LKF – viena didžiausių renginių organizatorių, nes kiekvienos krepšinio rungtynės pritraukia gausybę žmonių. Šią platformą galime išnaudoti ir bendradarbiavimui su Kauno VPK.

Be to, ši draugystė gali spręsti ir mūsų krepšininkų, baigusių karjerą, socialinės integracijos problemas, nes per aktyvią sportininko karjerą ne visiems pavyksta baigti mokslus, pasirinkti kitą profesiją. Tačiau kiekvienas krepšininkas gali būti perspektyviu pareigūnu, nes jis jau parengtas psichologiškai ir fiziškai, turi gyvenimiškosios patirties, kurią tikrai galėtų pritaikyti ir policijos darbe“, – įsitikinęs M. Balčiūnas.

Bendrystė: M. Balčiūno teigimu, partnerystė su Kauno VPK – vertinga, nes ji, be sportinių pasiekimų, turi daugiau socialinių aspektų. (Edgaro Cickevičiaus nuotr.)

Ambicingas siekis

Nors Kauno VPK ir LKF moksleivių 3x3 krepšinio turnyras organizuojamas tik antrą kartą, jaučiamas didelis susidomėjimas, todėl organizatoriai užsibrėžė ambicingą tikslą – surengti visos Kauno apskrities moksleivių turnyrą.

„Įvairiuose miesteliuose galėtų vykti varžybos tarp mokyklų, o nugalėtojai atvyktų į Kauną ir žaistų dėl pagrindinės turnyro taurės ir nugalėtojų vardo. Kartu į policijos pareigūno profesiją būtų galima pažvelgti ne tik miesto, bet ir rajono moksleiviams“, – dėstė R. Stukas.

„Mūsų ambicija – surengti didžiausią tokio tipo turnyrą Lietuvoje, o paskui geriausieji galėtų susitikti Kaune. Turnyras galėtų būti ne vienos dienos, etapai vykti visus metus, būtų galima įtraukti visas mokyklas. Dėl šios idėjos planuojame susitikti ir su Kauno miesto savivaldybės švietimo specialistais, pristatyti idėją. Šis turnyras leidžia ne tik ugdyti sportinius gebėjimus, bet ir integruotis į profesijos pasirinkimą“, – kalbėjo M. Balčiūnas.

Norima, kad turnyras dar labiau augtų, žaistų bent 40–50 moksleivių komandų. „Seniau vyko moksleivių 5x5 krepšinio turnyrai ir jie buvo labai sėkmingi. Dabar 3x3 galėtų atgaivinti idėją varžytis visoms Kauno mokykloms. Tai turėtų tikrai didelę prasmę“, – pridūrė LKF prezidentas.