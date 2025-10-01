Naujas viadukas virš magistralinio kelio: jau išryškėjo kontūrai

Naujoji eismo jungtis kyla virš A1 kelio, ties Ašigalio gatve. Šioje vietoje jau matyti didžioji dalis viaduko. Dar liko įvairūs dangų dengimo ir prieigų tvarkymo darbai.
„Statybų aikštelėje ties Eiguliais tęsiami estakados atramų ir perdangų sijų montavimo darbai. Tai ilgas, kruopštus ir daug tikslumo reikalaujantis procesas. Užbaigus viaduko konstrukciją, lauks asfaltbetonio dangos klojimas, turėklų ir atitvarų montavimas, hidroizoliacijos darbai“, – kas šiuo metu vyksta statybų aikštelėje, nurodė miesto specialistai.
Įgyvendinus projektą vairuotojai turės dar vieną galimybę patogiai išvažiuoti iš Kauno ar patekti į miestą. Viadukas leis išvažiuoti iš Kauno pajūrio kryptimi ir į miestą įvažiuoti atvykstant nuo Vilniaus. Kol nėra viaduko, vairuotojai gali tik įvažiuoti atvykę nuo Klaipėdos ir išvažiuoti iš Kauno Vilniaus link. Kitaip tariant, viadukas nukraus dalį transporto srauto nuo Savanorių prospekto ir Jonavos gatvės. Be to, įgyvendinus projektą, pėstieji ir dviratininkai greitai bei saugiai galės patekti į Kleboniškio mišką, naudojantis visiškai nauju pėsčiųjų ir dviračių taku.
„Ašigalio viadukas jau greitai palengvins vairuotojų keliones. Transporto mazgą ateityje sudarys viadukas, žiedinė sankryža bei lėtėjimo ir greitėjimo juostos. Eismo dalyviai lengviau galės pasiekti Eigulių mikrorajoną bei vykti pajūrio link“, – dėstė savivaldybės atstovai.
Anksčiau skelbta, kad viadukas statomas Kauno miesto biudžeto lėšomis. Rangovai „Autokausta“ įsipareigojo darbus atlikti už 7,65 mln. eurų. Sutartyje numatyta, kad viadukas turi būti pastatytas per 12 mėnesių, tad kitų metų kovą visi darbai jau turėtų būti užbaigti.
