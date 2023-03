Nauji statybų projektai Kačerginėje – ir šiuolaikiški, ir ekologiški

MB „Archpraktika“ suprojektavo dviejų statinių kompleksą kampiniame sklype prie Juliaus Janonio ir Juozo Zikaro gatvių sankryžos. Šiuos pastatus papuoš medžio fasadai ir šlaitiniai stogai. Iš vienos namų pusės driekiasi Liepų parkas, tad ir projektas pavadintas „Liepų parko namais“.

Vos už kelių šimtų metrų atsiveria įspūdingi Nemuno vaizdai, miestelis kompaktiškas ir patogus visiems: parduotuvė, kelios kavinės, picerija, mokykla, parkas, bažnyčia.

Kuo arčiau gamtos

„Aišku, kad ši ypatinga vieta įpareigoja. Ir architektai akcentavo, ir mes patys suprantame, kad svarbiausia darniai įsikomponuoti į kraštovaizdį ir nesugadinti jo vaizdo“, – pritaria projekto rangovo įmonės „Statybų vizija“ vadovas Marius Jankauskas.

Pasak jo, nauji statiniai sukurti taip, kad būtų išlaikytos Kačerginės pastatams būdingos eksterjero tradicijos, t. y. šlaitiniai stogai ir mediniai fasadai.

„Statybų vizijos“ nuotr.

Šiuo metu minėtoje vietoje, 16 a sklype, statomi du dvibučiai namai po 150 kv. m ploto. Vienam dvibučiui priklauso 8 a žemės, tad erdvės pojūtis užtikrintas. Iš viso čia galės įsikurti keturios šeimos.

„Konstruktyvui pasirinkome tvarią medžiagą – medžio ir betono blokelius, kurie sudaryti iš mineralinių medžiagų. Praleidžianti orą, garsą izoliuojanti medžiaga. Tokiuose namuose žmogui bus labai gera gyventi. Stogas – taip pat šiltas, kokybiškas, geras. Stogo danga – skardinė, pati konstrukcija ilgaamžė. Fasadui bus panaudota degintos eglės apdaila. Bus sudėti mediniai langai, kaustyti aliuminiu. Manau, kad galutinis vaizdas bus labai gražus“, – pasakoja M. Jankauskas.

Pašnekovas pabrėžė, kad projekto vystytojams svarbiausia statyti ne pigiau, o kokybiškiau. Šio principo laikomasi visuose statybos etapuose.

„Statybų vizijos“ nuotr.

Gyventojai jausis ypatingai

Statybų rangovas jau užsiminė, kad pastatams panaudoti ypatingi blokeliai.

„Pati blokelių technologija tikrai nenauja, sukurta 1934 m. medžio ir betono pagrindu. Prekės ženklas ISOTEX gyvuoja jau 36 metus – per šį laiką Europoje technologija jau panaudota beveik 0,5 mln. objektų. Kalbu ne tik apie individualius namus, bet ir didelius daugiabučių objektus“, – pasakoja įmonės „Šiltėja“ statybos direktorius Rytis Benevičius.

Blokeliai pasižymi įvairiomis savybėmis. Į vidų dedamas uždarų porų neoporas, kuris užtikrina šilumos energijos sulaikymą ir yra atsparus saulės šviesai, kol sandėliuojamas. ISOTEX blokeliai statybos aikštelėje gali būti laikomi neuždengti. Be to, iš blokelių pastatytų statinių nereikia šiltinti, jie atitinka A+, A++ klasę“, – pabrėžia pašnekovas.

Blokelį sudaro eilinis, sąraminis, angokraštinis ir kampinis blokai ir priekampis. „Įsivaizduokime lyg tai būtų kaladėlių žaidimas suaugusiesiems. Blokelių komplektas atkeliauja į statybas, kur tiesiog sudedamas. Statyba vyksta labai greitai – aukštas per savaitę. Į blokelių vidų pilama betono ir dedama armatūra“, – pasakoja R. Benevičius.

„Statybų vizijos“ nuotr.

Įprastai statybose naudojamiems kito tipo blokeliams reikalingi ir papildomi darbai: mūro, šiltinimo, sąramų ir pan. Tai kainuoja. Naudojant ISOTEX blokelius išvengiama papildomų medžiagų, darbo jėgai skiriamų išlaidų ir sutaupoma nemažai laiko.

Ant blokelių iškart galima dėti dekoratyvinį tinką, klinkerį ar kitas apdailos medžiagas, daryti ventiliuojamą fasadą.

Šiuolaikinis, visus reikalavimus atitinkantis būstas turėtų būti patrauklus žmonėms, kurie nori kokybiško ir tvaraus gyvenimo.

Ekspertas pabrėžė, kad ISOTEX blokeliai – nebrangi medžiaga. Be to, per pastaruosius metus itin pakilus statybų paslaugų ir medžiagų kainoms, 44 cm storio blokelis brango maždaug 10 eurų už 1 kv. m. Šios technologijos gamintojai pabrėžia jos ekologiškumą – išties visos blokeliams pagaminti naudojamos medžiagos gaminamos iš atsinaujinančių žaliavų. Vadinasi, apsigyvenę tokiame name jausitės kitaip. Maža to, niekada neišlaidausite savo būsto šildymui – ISOTEX blokeliai turi savybę akumuliuoti šilumą.

„Žmonės pajunta gyventantys, kur tvyro visiškai kitokia aura. Ekologija, oro kokybė, atsparumas ugniai – dėl visų šių savybių blokeliai itin patrauklūs“, – priduria R. Benevičius.

Beje, Kačerginėje statomiems dvibučiams kartu su ISOTEX blokeliais buvo panaudotos „Filigran“ perdangos, pagamintos Lietuvoje. Tai savotiška naujiena šalies rinkoje, leidžianti pagreitinti statybą kelis kartus.

Tvaru: medžio ir betono blokeliai sudaryti iš mineralinių medžiagų. Praleidžianti orą, garsą izoliuojanti medžiaga. „Statybų vizijos“ nuotr.

Kuo mažiau rūpesčių

Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos suteikia žmogui galimybę kuo mažiau sukti galvą, kaip „aptarnauti“ savo gyvenamąjį būstą.

„Liepų parko namuose“ bus įrengti šilumos siurbliai „oras–vanduo“, naujakuriai galės savo būsto sistemą prijungti prie saulės elektrinės. Namų kieme bus įrengta stotelė elektromobiliams įkrauti.

„Su vienu būsimu gyventoju jau sutarėme įrengti nestandartinę šaldymo sistemą. Šildymo sistema taip pat sukurta taip, kad žmogus turėtų kuo mažiau rūpesčių – sklendės, elektriniai debitomačiai ir pan.“, – vardija bendrovės „Statybų vizija“ vadovas M. Jankauskas.

„Statybų vizijos“ nuotr.

Projekto vystytojai naujų želdinių neplanuoja, juolab kad šalia – nuostabus liepų parkas. Visa teritorija bus apjuosta tvora. Kiekvieno naujojo būsto gyventojai turės savo kiemą, kuriame bus įrengtos nemažos terasos iš kompozitinių lentų ir po dvi vietas automobiliams.

Būstai parduodami su daline apdaila, tačiau statybų rangovas yra pasiruošęs, esant poreikiui, įrengti namus „iki rakto“.

Planuojama, kad „Liepų parko namai“ su daline apdaila bus įrengti iki rugsėjo 1 d.