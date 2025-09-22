Nenustebkite, jei Kauno viešajame transporte išgirsite: šiandien vežame dykai

Šią dieną keliauti į darbus, namus ar pažinti Kauną galima nemokamai važinėjant miesto troleibusais ir autobusais. Jei iš įpročio pažymėjote elektroninį bilietą ar „Žiogo“ programėlę, pinigai nebus nuskaitomi. Norintiems bilietą įsigyti iš vairuotojo, šis maloniai atsako: „Šiandien vežame dykai“.
Tikrai paliksiu savąjį automobilį namuose.
„Buvau pamiršus, kad Tarptautinę dieną be automobilio galima autobusais važiuoti nemokamai. Įlipus pažymėjau „Žiogo“ programėlėje bilietą, bet parašė nulius. Labai nustebau, malonu keliauti legaliu „zuikiu“. Tikrai šiandien dar ne kartą sėsiu į troleibusą, nes buvau susiplanavus visą eilę darbų. Planavau važiuoti automobiliu, bet kadangi nemokamas viešasis transportas, tikrai paliksiu savąjį automobilį namuose“, – apie ryto įspūdžius pasidalijo kaunietė Simona.
Primename, kad Kauno viešuoju transportu galima nemokamai važiuoti valstybinių švenčių dienomis: Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Liepos 6-ąją.
Naujausi komentarai