Karo pabėgėliams iš Ukrainos – pratęsta Kauno viešojo transporto lengvata

Nuo pat Rusijos pradėto karo Ukrainoje pradžios Kauno miesto savivaldybė taiko ukrainiečiams, kurie apsistojo Lietuvoje, lengvatą, kuri suteikia galimybę miesto viešuoju transportu važiuoti beveik už dyką. Ukrainiečiai galės ir kitais metais įsigyti metinį bilietą, kurio 99 proc. kainos bus padengta miesto ir „Kauno autobusų“ lėšomis.
Aiškinamajame rašte nurodyta, kad 365 kalendorinių dienų el. bilieto kaina yra 275 eurų. Kompensacija iš Savivaldybės biudžeto nuo minėto bilieto sudaro 272,25 eurus. Likusią sumą (2,75 eurus) ir elektroninės kortelės išdavimo mokestį 1,50 eurus (jeigu bus įsigyjama nauja el. bilieto kortelė) padengia asmuo, kuriam suteikta ši transporto lengvata.
„Metinį kompensacijos poreikį tiksliai sunku būtų įvertinti, tačiau remiantis 2024 metais išduotų šios rūšies bilietų skaičiumi (išduoti 6471 vnt. lengvatiniai terminuoti bilietai) ir 2025 m. 01–09 mėn. duomenimis (išduota 5473 vnt. ), tikėtina, kad metinis kompensacijos poreikis būtų apie 1,8 mln. eurų“, – nurodoma aiškinamajame rašte.
Lengvatinį bilietą gali įsigyti į Lietuvą nuo karo pabėgę Ukrainos piliečiai, kurie turi išduotą laikiną leidimą gyventi Lietuvoje. Lengvatiniai autobusų ir troleibusų metiniai bilietai išduodami Kauno miesto viešojo transporto aptarnavimo centre, adresu Laisvės al. 114, Kaunas (priešais E. Ožeškienės g. stotelę).