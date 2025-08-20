 Nesibaigiantys remontai ir automobilių spūstys: ką mano kauniečiai

– reportažas iš Laisvės alėjos
2025-08-20 12:08 klaipeda.diena.lt inf.

Laisvės alėjoje vėl pakalbinome kauniečius. Šį kartą jų teiravomės apie šiuo metu Kauno gatvėse intensyviai vykstančius remonto darbus ir dėl to kylančius nepatogumus.

Nesibaigiantys remontai ir automobilių spūstys: ką mano kauniečiai / Justinos Lasauskaitės, vaizdo įrašo stop kadrai

Praevių klausėme, kaip jie vertina vykstančius darbus. Visi kalbintieji džiaugėsi vykstančiu progresu ir gerejančia kelių būkle. O pasiteiravus praeivių, ar nemano, kad darbai vyksta per lėtai, ir galbūt butų protingiau darbus sutelkti į kelias svarbias vietas, kauniečiai pabrėžė, kad pasitiki Kauno valdžia ir mano: viskas daroma, kad miestiečiams būtų geriau.

Tiesa, nors dėl kelių remonto darbų susidarančios spūstys nedžiugina kauniečių, jie tikina, kad viskas laikina ir teks pakentėti. Kalbinti praeiviai džiaugiasi, kad Kauno gatvių būklė gerėja ir sako galintys pakentėti. 

Reportažo autoriai – Benas Vyšniauskas ir Mantas Pileckas.

taigis
Tas Kaune vykstantis keliu remontas biski ne toks kaip Lenkijos keliuose.
0
0
