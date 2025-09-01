Rugsėjo 1-ąją kai kurie kauniečiai neišvengė automobilių spūsčių

Kantrybės prireikė važiuojantiems miesto centre, Aleksote, netoli Kauno pilies.
Vairuotojai taip pat pranešė, kad geriau nevažiuoti link Vilniaus per autostradą.
Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ vaizdo įrašas.
„Nusiskundimų, kad srautai būtų stipriai pasikeitę, nesulaukėm“, – apie Rugsėjo 1-osios padėtį Kauno gatvėse portalui kauno.diena.lt sakė Kauno policijos budėtojas.
Jis pridūrė, kad antradienį galima tikėtis spūsčių, mat pirmadienį šventės mokyklose vyko skirtingu metu, o pamokos antradienį prasidės tuo pačiu laiku.
Primename, kad prasidedant naujiems mokslo metams, pirmąją rugsėjo savaitę, o kai kur ir visą mėnesį, policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų, esančių šalia mokyklų. Pareigūnai ne tik pasitiks moksleivius bei padės jiems saugiai pereiti gatvę, tačiau ir stebės, ar vairuotojai yra atidūs, taip pat tikrins jų blaivumą.
Pareigūnai skelbia, kad rugsėjo mėnesį intensyviai darbuosis šalies keliuose.
Rugsėjo 1–5 d. bus stebima, ar vairuotojai sustoja prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles.
Rugsėjo 7–9 bei 28–30 d. bus tikrinama, ar vairuotojai blaivūs, ar nėra apsvaigę nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
Rugsėjo 12–14 d. numatoma dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė.
Rugsėjo 16–22 d. vyks Europos judumo savaitė ir Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuotos Saugaus eismo dienos ir Europos diena be žuvusiųjų keliuose.
Rugsėjo 24–26 d. bus tikrinama, ar vairuotojai naudojasi mobiliojo ryšio priemonėmis vairuodami be laisvų rankų įrangos, ar veždami vaikus naudoja privalomų saugos priemones – saugos diržus, vaikams skirtas specialias sėdynes.
