Nežinia dėl Pitbull’io koncerto: pinigus sumokėjo, bet bilietų negavo

Jau kitų metų liepos 31 d. Kauno Dariaus ir Girėno stadione pasirodys amerikiečių superžvaigždė Pitbull'is, tačiau įsigyti bilietus į šį renginį nėra taip paprasta. Vieniems teko ilgai laukti, kiti – sumokėjo pinigus, tada sistema išmetė klaidą. Pinigai nuskaityti, bilietai neatsiųsti. Ar žmonės pateks į koncertą – nežinia.
Prekyba – su trikdžiais
Į portalą kauno.diena.lt kreipėsi skaitytoja. Ji pasidalijo savo karčia patirtimi, perkant bilietus į Pitbull’io koncertą. Iš pradžių sistema laba strigo, galiausiai pavyko padaryti apmokėjimą, tačiau nusipirkti bilietai į elektroninio pašto dėžutę taip ir neįkrito. Praėjus parai – vis dar nežinia.
„Norime viešai iškelti klausimą dėl Pitbull'io koncerto bilietų, kuriuos pardavinėja bilietai.lt. Trečiadienį prasidėjo išankstinė bilietų prekyba. 1.50 val. laukėme, kol įsigysime bilietus. Pavyko! Pinigai (500 eurų) nurašyti, kaip ir belieka laukti bilietų el. pašte. Tačiau bilietų – nė kvapo“, – pasakojo skaitytoja.
Ar nusipirko bilietus?
Moteris pasidalijo ir nuotrauka, kurioje matyti, kad apmokėjimas buvo sėkmingas, tačiau iš karto pridūrė, kad bilietai.lt sistema netrukus išmetė klaidą.
„Palaukėme 2 valandas, vis dar negauname bilietų, pasiskaitėme ir kitur komentarus – situacija daug kam panaši: pinigai nurašyti, bilietų negauna. Pradėjom rašyti į bilietai.lt, bet jie į laiškus neatsako, skambinant telefonu – vien automatiniai atsakymai, rašant per „Messengerį“ – atrašo, kad didelis užimtumas ir atsako tik į laiškus. Tikra tragedija“, – toliau dėstė kaunietė.
„Praėjo beveik para po išankstinės bilietų prekybos, ketvirtadienį prasidėjo dar viena išankstinė bilietų prekyba renginio organizatorių klubo nariams. Kaip jie gali pradėti dar vieną išankstinę prekybą, kai nesusitvarkė su vakarykšte? Ir kaip renginių organizatoriai gali patikėti bilietus pardavinėti būtent bilietai.lt, kai kiekvieną kartą vyksta nesusipratimai bilietų įsigijimo metu. Kokį aptarnavimo mokestį čia reikia mokėti, jei toks „geras“ aptarnavimas?“ – klausimus kėlė skaitytoja.
Moteris teigė, kad bilietų už tą kainą, kurią ji mokėjo, dabar prekyboje nėra. Pinigai nuo sąskaitos nuskaityti, bet kadangi jų negavo, kol kas nežino, ar iš tiesų juos nupirko, ar tai bus nurašyta į dar vieną bilietai.lt klaidą.
„Tiesiog labai pikta, nes, kad ir kur kreipėmės, niekur negavome jokio atsakymo. Ir nežinome, ar įmanoma dar gauti bilietus, kuriuos nusipirkom“, – kalbėjo portalo kauno.diena.lt skaitytoja.
Neįmanoma misija
Tik prasidėjus išankstinei Pitbull’io koncerto bilietų prekybai, žmonės susidūrė su trikdžiais. Portalas kauno.diena.lt skelbė, kad pasaulinio lygio žvaigždės gerbėjams teko nusivilti, nes įsigyti bilietą pasirodė misija neįmanoma, dėl didelio susidomėjimo bilietai.lt sistema greitai tapo neveikianti.
„Kelis kartus priėjau eilę, bet nusipirkti nepavyko, nes viskas „lūžta“. Tai rodo laisvas vietas, tai nerodo. Tai leidžia pasirinkti vietą, tai parenka automatiškai. Nesinori likti ir be pinigų ir be bilietų“, – patirtimi perkant bilietą dalijosi moteris.
Kaip pranešė skaitytojai, išankstinių bilietų kainos svyravo nuo 82 iki daugiau nei 300 eurų.
Pasaulinis fenomenas, užkariavęs topus Pitbull'is – tikras tarptautinės muzikos fenomenas. Gimęs Majamyje, Armando Christian Pérez, per du dešimtmečius tapo vienu įtakingiausių pop ir latino muzikos vardų pasaulyje. Jo kūriniai – „Give Me Everything“ (su Ne-Yo), „Timber“ (su Kesha), „International Love“, „Feel This Moment“ (su Christina Aguilera) ir daugelis kitų – ne tik skambėjo visų žemynų radijo stotyse, bet ir pelnė aukščiausias pozicijas „Billboard Hot 100“ topuose ir surinko milijardus perklausų internete. Pitbull'io muzikos repertuaras apima įvairius žanrus – nuo hiphopo iki pop ir reggaeton ir atspindi unikalų Majamio bei Lotynų Amerikos kultūrų skambesį. Pitbull'is yra dirbęs ir įrašęs kūrinius su tokiomis pasaulinėmis žvaigždėmis kaip Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Kesha, Ne-Yo, Enrique Iglesias, Shakira, Usher, Akon, Lil Jon, Marc Anthony, Chris Brown, DJ Khaled, T-Pain ir Sean Paul.
Šią vasarą, liepos 31 d. Pitbull'io koncertinis turas pirmą kartą pasieks ir Lietuvą, todėl gerbėjai turės galimybę išvysti pasaulinio lygio šou, kokie iki šiol vykdavo tik didžiausiose arenose ir stadionuose.
Portalas kauno.diena.lt dėl bilietų pardavimo ir kilusių sistemos trikdžių klausimus uždavė bilietai.lt. Kai tik gausime jų komentarą, tekstą papildysime.
