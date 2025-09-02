Nuo Senamiesčio iki pat Vytauto parko šlaitų: sutvarkyta visa Laisvės alėja

„Sutvarkyta Laisvės alėja – ne tik viena ilgiausių, bet ir turbūt jaukiausia pėsčiųjų gatvė Europoje. Užbaigus tvarkyti Rotušės aikštę, kauniečiai ir miesto svečiai galės keliauti vaizdingu maršrutu nuo pat Vytauto parko iki Santakos“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Likusios Laisvės alėjos atkarpos atnaujinimas prasidėjo nuo požeminių tinklų sutvarkymo. Iš pagrindų pakeisti vandentiekio, lietaus kanalizacijos tinklai ir kitos požeminės komunikacijos.
Vykdant darbus siekta išlaikyti vientisumą, atkartojant anksčiau atnaujintos Laisvės alėjos dalies sprendinius. Pėsčiųjų zonoje ir važiuojamojoje dalyje įrengtas analogiškas granitinių plokščių grindinys, šviestuvai, suolai, stovai dviračiams.
Vienas vertingiausių saugomų elementų – liepų alėja – išliko nepakitusi. Lygiagrečiai šaligatviui, važiuojamosios dalies kraštuose išliko pusšimtis parkavimo vietų automobiliams. Dalis jų skirta neįgaliesiems ir elektra varomoms transporto priemonėms.
Sutvarkytoje Laisvės alėjos atkarpoje nuo Soboro iki Trakų gatvės atsirado ir naujas akcentas. Lietuvos policijos vardo šimtmečio proga įrengtas obeliskas – „Paminklas Lietuvos policijai – GINTI. SAUGOTI. PADĖTI.“
Paminklo vieta šalia Vytauto prospekto numatyta neatsitiktinai. Ji pažymėta jau gerokai anksčiau rengtame Laisvės alėjos rekonstrukcijos projekte.
Atnaujintam Laisvės alėjos grindiniui suteiktas 5 metų garantinis laikotarpis, o rekonstruotiems požeminiams tinklams – 10 metų garantija.
