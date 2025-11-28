Nuotrauka sukėlė diskusiją: eglutė dega?

„Kauno rajono savivaldybės aikštę užliejo šventinė nuotaika – meras Valerijus Makūnas kartu su Savivaldybės tarybos nariais ir administracijos darbuotojais įžiebė kalėdinę eglę. Šis simbolinis akcentas paskelbė oficialią šventinio laikotarpio pradžią ir pakvietė bendruomenę džiaugtis artėjančiomis Kalėdomis. Tegul Kalėdos gyvena Kauno rajone!“ – „Facebook“ paskyroje vakar paskelbė savivaldybės atstovai.
Šią šventę papildė įspūdingas ugnies šou, kurio metu liepsnos kilo į kelių metrų aukštį. Tai matoma pasidalytose nuotraukose, kurios netruko sulaukti internautų dėmesio. Vienoje jų užfiksuotas vaizdas – dviprasmiškas. Atrodo, kad įžiebta eglutė užsiliepnojo.
„Nu čia vaizdelis nekoks...eglutė dega?“ – klausė viena moteris.
„Ir iškart padegė?“ – jai antrino ir kita.
Tačiau galime visus nuraminti – eglutė visą šventinį laikotarpį džiugins gyventojus.
Visas Kauno rajone vykstančias šventines veiklas, eglučių įžiebimo renginius ir kitas iniciatyvas galite rasti svetainėje kaledoskaunorajone.lt.
