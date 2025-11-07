 Klaipėdoje – jubiliejinė gyvos eglės medžioklė: komisijai teks nelengvas sprendimas

Klaipėdoje – jubiliejinė gyvos eglės medžioklė: komisijai teks nelengvas sprendimas

2025-11-07 18:12
Brigita Juodelytė

Klaipėdos miesto kalėdinės eglės paieškos šiemet virto tikru žaliaskarių konkursu. Pasak organizatorių, jubiliėjiniu – jau dešimtąjį – kartą Teatro aikštėje bus puošiama gyva eglutė, o ją miestui dovanoja patys gyventojai.

„Klaipėdos šventės“ savo feisbuke pasidalijo, kad šiemet eglutes miestui siūlė ne tik klaipėdiečiai, bet ir aplinkinių vietovių gyventojai – Gindulių, Jakų, Dituvos sodų, Gargždų, Viežaičių ir net Endriejavo žmonės.

„Štai kiek žaliaskarių sulaukėme. Komisijos laukia sunki užduotis išrinkti pačią gražiausią“, – rašoma įraše.

Vis dėlto šiemet klaipėdiečiai vėl išvys gyvą, bet ne pasodintą eglutę. Organizatoriai paaiškino, kad eglutės sodinimas Teatro aikštėje nėra įmanomas – tam reikalingas tinkamas dirvožemis, o be to, per metus eglė paauga 20–40 centimetrų.

„Jei esame pasirengę dešimtmetį puošti mažą eglutę – svarstykime variantą!“, – juokauja renginių organizatoriai.

Gyventojams primenama, kad eglė yra pjaunama savininko prašymu, todėl „neliūdėkit!“ – skatina „Klaipėdos šventės“ komanda.

„Daugiau optimizmo bei džiaugsmo!“ – priduriama įrašo pabaigoje.

