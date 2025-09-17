Palaikyk darnaus judumo pulsą: orientacinio žaidimo nuotykiai, ekskursija ir nemokamos kelionės

Pabandžius gal taps įpročiu?
Nors vienai dienai palikę namuose automobilius ir kelionėms mieste pasirinkę kitas judumo alternatyvas – dviračius, viešąjį transportą ar pasivaikščiojimą pėsčiomis, ugdome įpročius, kurie kuria švaresnį miestą ir tvaresnę ateitį.
Visą savaitę, rugsėjo 15–22 d., kauniečių ir miesto svečių laukia turininga laisvalaikio programa, kuri kviečia patirti miestą iš naujo – nuo ekskursijų, masinių riedynių iki koncertų bei komikų pasirodymo.
Į nuotaikingą savaitės veiklų sąrašą įsitraukia ir „Kauno autobusai“ – miestiečių laukia įsimintina ekskursija „istoriniu“ troleibusu bei azartiškos orientacinės, atversiančios naują žvilgsnį į kasdien matomą Kauną.
„Kaunas – vienas iš nedaugelio miestų regione, kuris jau 60 metų nuosekliai puoselėja troleibusų tradiciją. Šiandien tai – ne tik patikimas, bet ir ekologiškas viešojo transporto sprendimas. Europos judumo savaitė mums – puiki proga priminti, kad keliauti galima darniai, patogiai ir su šypsena“, – sakė UAB „Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis.
Azartiškos gaudynės ir įkandami riešutėliai
Rugsėjo 20 d. verta rinktis patogią avalynę ir leistis į azartiškus nuotykius – vyks darnaus judumo savaitei skirtas orientacinis žaidimas „Pagauk troleibusą!“. Dalyviai keliaus viešuoju transportu bei pėsčiomis, lukštens užduotis ir atras netikėtus miesto kampelius.
Kodėl „Pagauti troleibusą“? Rugsėjo 20 d. minima 15-oji Europos troleibusų diena, o Kaunas – vienas iš daugiau nei 100 miestų visame pasaulyje, naudojantis šią patikrintą, klimatui nekenksmingą, nesunkiai pritaikomą technologiją. Be to, šiais metais Kaunas mini ir istorinę sukaktį – prieš 60 metų į miestą išvažiavo pirmasis Kauno troleibusas! Europos judumo savaitės proga dalinamės tvirta žinute, kuria remiamas šis tvarus, neteršiantis ir ateičiai pritaikytas viešasis transportas.
Orientacinių komandos galės startuoti joms patogiu metu nuo 10 iki 15 val. Žaidimo dalyviams viešasis transportas bus nemokamas. Įvairias lokacijas reikės atrasti ir pėsčiomis bei išspręsti su jomis susijusias užduotis – kai kurios iš jų primins sutinkamas pabėgimo kambariuose ... tik šį kartą pabėgimo kambariu taps visas miestas!
Laikas ir greitis nebus svarbūs – žaidimo organizatorius „Galva ant pečių“ organizatoriai skatina neskubėti, o pasukti galvą ant pečių ir pasimėgauti darnia kelione Kaune. Nugalėtojų komanda laimės pietus restorane „Višta puode“.
Prizas atiteks daugiausiai taškų vykdant užduotis surinkusiai komandai, o jeigu tokių bus daugiau nei viena – prizas burtų keliu atiteks vienai iš jų. Išskirtinės, dar niekur nematytos „Skinijos“ dovanos lauks ir 2-osios bei 3-osios vietų laimėtojų.
Taigi, ar pavyks pagauti troleibusą? Registruokite 2–6 žmonių komandą www.galvaantpeciu.lt/pagauk-troleibusa-registracija ir sužinokite! Paskutinė registracijos diena – rugsėjo 19 d. Taisyklės – registracijos formoje. Komandai bus reikalingas vienas išmanusis telefonas su mobiliaisiais duomenimis.
Istorinė kelionė troleibusu
Rugsėjo 20 ir 22 dieną keliautojų viešuoju transportu laukia ypatinga patirtis – „Kauno autobusai“ pristato išskirtinę ekskursiją specialiu troleibusu maršrutu „Senamiestis–Panemunė“, kuriuo prieš 60 metų pradėjo kursuoti pirmasis Kauno troleibusas. Kelionėje nuo miesto Senamiesčio iki Panemunės ir atgal lydės profesionalaus VšĮ „Gražinkime Kauną“ gido pasakojimas.
Pusantros valandos kelionės metu gidai jus ves Kauno viešojo transporto istorijos vingiais: atskleis troleibusų paslaptis, papasakos linksmų nutikimų, leis pajausti, kaip per 6 dešimtmečius keitėsi kelionės Kaune ir kokia ateitis laukia šio tylaus ir švaraus miesto transporto. Pakeliui iš istorikų lūpų sužinosite įdomybių apie pro langą matomus Kauno Senamiesčio, Centro, Šančių ir Panemunės rajonų objektus.
Ekskursijos nemokamos, tačiau vietų skaičius ribotas, todėl būtina registracija:
- Rugsėjo 20 d. – https://forms.gle/aPgUcmBryUkK7Gcc9.
- Rugsėjo 22 d. – https://forms.gle/qb8RKrXxWnCjLvuB8.
Registracijoje pasirinkite išvykimo laiką. Ekskursijai skirtas troleibusas išvyks iš stotelės „Kėdainių gatvė C“ (prie Raudondvario pl. 82). Pakeliui paimti užsiregistravusių sustos stotelėse „Kauno pilis“ (prie prekybos centro „IKI“) ir „Studentų skveras“. Grįžtant iš Panemunės keleiviai bus išleidžiami stotelėse „Muzikinis teatras“, „Kauno pilis“, „Kėdainių gatvė C“.
Rugsėjo 22-oji – Tarptautinė diena be automobilio
Europos judumo savaitės kulminacija – rugsėjo 22 d., Tarptautinė diena be automobilio. Tądien Kaune viešasis transportas – autobusai ir troleibusai – bus nemokamas.
Miestiečiams dovanojama dar viena ypatinga galimybė – nemokamai keliauti Aleksoto funikulieriumi. Tai vienas seniausių veikiančių virvinių bėginių keltuvų Europoje, o Kaunas – vienintelis miestas Baltijos šalyse, kur vis dar galima patirti šią unikalią kelionę. Užkilus į Aleksoto kalną, atsiveria kvapą gniaužianti Senamiesčio panorama ir kiti įspūdingi miesto vaizdai.
Pasidalinkite savo judumo akimirkomis
Kviečiame kauniečius ir miesto svečius aktyviai įsitraukti į šventinę savaitę bei dalintis įspūdžiais socialiniuose tinkluose. Įamžinkite keliones dviračiu, troleibusu ar pėsčiomis ir pažymėkite nuotraukas žymomis #JudumoSavaitė, #MobilityWeek, #Kaunoautobusai – taip tapsime bendros Europos iniciatyvos dalimi ir įkvėpsime kitus keliauti darniai!
Naujausi komentarai