 Palaimintas Šlienavos bažnyčios kertinis akmuo

Palaimintas Šlienavos bažnyčios kertinis akmuo

2025-11-03 09:56 klaipeda.diena.lt inf.

Spalio 26 d. Šlienavos parapijoje tapo ypatinga – 1713 m. pastatytoje Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios vietoje pašventintas rekonstruojamos bažnyčios kertinis akmuo.

Ženklas: būsimos bažnyčios altoriaus vietoje įkasta žalvarinė kapsulė.
Ženklas: būsimos bažnyčios altoriaus vietoje įkasta žalvarinė kapsulė. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Sekmadienio Eucharistijos šventėje dalyvavo Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, vicemeras Antanas Nesteckis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kiti svečiai ir gausus būrys tikinčiųjų.

Būsimos bažnyčios altoriaus vietoje tikintieji įkasė žalvarinę kapsulę, o Vilkaviškio vyskupas R. Norvila, sukalbėjęs maldą, palaimino kertinį akmenį, paragino nuoširdžiai melstis ir puoselėti bendrystę. Po ceremonijos visi buvo pakviesti į agapę.

Senoji Šlienavos bažnyčia statyta dar 1709 m. kai kaimo gyventojai, tikėdamiesi Dievo apsaugos nuo maro, kaimo kapinėse pradėjo statyti koplyčią. 1713 m. darbai buvo baigti. Koplyčia buvo paprasta, medinė, skobtinių lentų, sukaltų medinėmis vinimis. Antrojo pasaulinio karo metais prie koplyčios buvo pradėta statyti būsimosios bažnyčios navų dalis. Vėliau bažnyčia ne kartą plėsta ir didinta, kol įgavo mūsų dienas pasiekusį pavidalą.

Pastatas nebuvo įtrauktas į saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą, todėl, įvertinus konstruktorių ekspertines išvadas, buvo parengtas bažnyčios rekonstrukcijos projektas, kurio pagrindu senosios vietoje yra perstatoma Šlienavos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia.

Šiame straipsnyje:
Šlienavos bažnyčia
palaimintas kertinis akmuo
rekonstruojama bažnyčia
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų