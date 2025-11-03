Palaimintas Šlienavos bažnyčios kertinis akmuo

Sekmadienio Eucharistijos šventėje dalyvavo Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, vicemeras Antanas Nesteckis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kiti svečiai ir gausus būrys tikinčiųjų.
Būsimos bažnyčios altoriaus vietoje tikintieji įkasė žalvarinę kapsulę, o Vilkaviškio vyskupas R. Norvila, sukalbėjęs maldą, palaimino kertinį akmenį, paragino nuoširdžiai melstis ir puoselėti bendrystę. Po ceremonijos visi buvo pakviesti į agapę.
Senoji Šlienavos bažnyčia statyta dar 1709 m. kai kaimo gyventojai, tikėdamiesi Dievo apsaugos nuo maro, kaimo kapinėse pradėjo statyti koplyčią. 1713 m. darbai buvo baigti. Koplyčia buvo paprasta, medinė, skobtinių lentų, sukaltų medinėmis vinimis. Antrojo pasaulinio karo metais prie koplyčios buvo pradėta statyti būsimosios bažnyčios navų dalis. Vėliau bažnyčia ne kartą plėsta ir didinta, kol įgavo mūsų dienas pasiekusį pavidalą.
Pastatas nebuvo įtrauktas į saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą, todėl, įvertinus konstruktorių ekspertines išvadas, buvo parengtas bažnyčios rekonstrukcijos projektas, kurio pagrindu senosios vietoje yra perstatoma Šlienavos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia.
