Panemunės šile – specialiai nevalyti takai slidininkams

„Kaip ir kasmet, dalis Panemunės šilo takų palikti nenuvalyti, kad slidinėjimo entuziastai ir žiemos mylėtojai galėtų pasinaudoti natūraliu sniegu vienoje gražiausių kauniečių pamėgtoje vietoje. Kviečiame pasinerti į žiemos ramybę ir mėgautis sniegu, grynu oru ir buvimu gamtoje“, – kalbėjo „Kauno švaros“ atstovai, pasidaliję ir žemėlapiu, kuriame nurodyta, kuriais takais saugu vaikščioti, nes jie nuvalyti ir pabarstyti, o kurie skirti slidininkams.
Šiuose takuose nebus dirbtinai sustumdytų sniego grumstų, o tik natūraliai supustytas sniegas, tad slidėmis pramogauti čia tikrai patogu. Panemunės šile paliktos kelios nevalytos trasos, vedančios Lakštingalų alėja ir Aukštutiniu taku, tad tikrai galima mėgautis ir mišku, ir iš kai kurių vietų stebėti netoliese tekanti Nemuną.
