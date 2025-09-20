Parodoje apie moterų sportą – įdomūs eksponatai

Parodoje eksponuojami LMSA archyvai, gausus nuotraukų albumas, supažindinama su ilgametės jos prezidentės Liucijos Kalvaitienės veikla.
Parodos autorė – buvusi krepšininkė, krepšinio trenerė, ilgametė Vytauto Didžiojo universiteto Sporto centro vadovė.
„Čia mano, sportininkės ir sporto organizatorės, asmeninis kelias“, – apie ekspoziciją pasakojo L. Kalvaitienė.
Net dvylika metų LMSA vadovavusi pašnekovė pabrėžė, kad svarbiausias asociacijos siekis buvo lygiaverčių galimybių užtikrinimas mergaitėms ir moterims sporte – nuo sporto mokyklų iki elitinio lygmens.
„Jau tais laikais siekėme, kad tiek mergaitės, tiek berniukai turėtų vienodas galimybes sportuoti, naudotis sporto įrenginiais, vėliau gauti paramą elitiniam sportui“, – dėstė ji.
Ilgametė prezidentė į lietuvių kalbą išvertė reikšmingą Brightono Deklaracijos dokumentą, kuriame pasauliniu mastu įtvirtinti moterų sporto plėtros principai.
Vadovaujant L. Kalvaitienei, asociacija užmezgė naudingų tarptautinių ryšių su Vakarų šalimis, Japonija, taip pat tapo tarptautinių tinklų dalyve. Pasak parodos herojės, LMSA buvo laikoma pavyzdinga organizacija ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniame kontekste, nes jos veikla ir struktūra pasižymėjo tvarka ir nuoseklumu, kurių metu trūko daugelyje kitų šalių asociacijų.
LMSA veikloje ypatingas dėmesys buvo skiriamas socialiniams projektams – organizuojamos veiklos vaikams su negalia, intelekto sutrikimais, taip pat vyresnio amžiaus buvusioms elitinio sporto atstovėms.
Pasak L. Kalvaitienės, Sporto muziejaus parodytas dėmesys asociacijos veiklai ją maloniai nustebino.
„Juk tokiuose muziejuose dažniausiai dominuoja sporto elito veikla, skambūs medaliai ir panašiai. Sužinojusi apie planuojamą parodą nuoširdžiai apsidžiaugiau, kad mano ir kolegų įdirbis nenuėjo į užmarštį ir turės išliekamąją vertę“, – sakė pašnekovė.
Paroda Lietuvos sporto muziejuje kviečia atrasti moterų sporto istoriją ir jos įdomius aspektus, taip pat – prisiminti vienos ryškiausių jo puoselėtojų Lietuvoje tapusios L. Kalvaitienės indėlį.
Naujausi komentarai