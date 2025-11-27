Rogerio Ekmano tapybos variacijos sporto ir katinų tema

Abi temos menininko gyvenime yra svarbios – jaunystėje R. Ekmanas dešimt metų buvo futbolo komandos vartininkas, vėliau dalyvavo automobilių ralio varžybose. Todėl dailininkas išryškina įvairias tų temų variacijas ir sąsajas, nevengdamas literatūriškumo, pasitelkdamas netikėtus siužetus, naudodamas ryškias, kontrastingas spalvas. Paveiksluose autorius laviruoja tarp tikrovės, fantazijos ir siurrealizmo, humoro ir sentimentalumo.
R. Ekmanas Lietuvos meno pasaulyje jau atpažįstamas. Savo darbus jis yra pristatęs įvairiuose Lietuvos miestuose. Nuo 2021 m. menininko darbai eksponuojami tradicinėje kasmetinėje grupinėje kalėdinių miniatiūrų parodoje Vilniaus galerijoje „RA“. 2023 m. vasarą jis dalyvavo Kauno rajono muziejaus organizuojamame tarptautiniame plenere „Obelynė – žalia žalia“. 2023 m. gruodį surengta R. Ekmano autorinė tapybos paroda „Abstrakcija, katinas ir meilė“ Kaune, A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje. Taip pat 2024 m. vasarą R. Ekmanas dalyvavo tarptautiniame tapybos plenere „Šviesa ir Tiesa“ Kudirkos Naumiestyje, o šį pavasarį jo darbai buvo eksponuojami Kidulių dvare, jubiliejinėje šio plenero parodoje „Paprūsės metai 2025“. Pernai gruodį menininkas dalyvavo tradicinėje, tryliktoje, Angelų parodoje Rumšiškių kultūros centre ir jau yra paruošęs tapybos darbus šiemetei parodai.
Didžioji dalis parodoje „Tema ir variacijos“ pristatomų darbų sukurta 2024–2025 m. Dailininko paveikslai sukuria tarsi savotišką variacijų pynę, kurioje parodomas daugiabriaunis žmogaus pasaulis – naivus ir siurrealus, linksmas, ir sentimentalus. Autorius kuria vizualiai tankią, pasakojimais prisodrintą erdvę, kurioje žiūrovas tampa aktyviu dalyviu, o ne pasyviu stebėtoju. Mintys, simboliai ir paslėpti naratyvai susipina tarpusavyje.
R. Ekmano parodoje atsiveria daugiasluoksnis kūrybos pasaulis, kupinas kontrastų ir subtilių užuominų, leidžiančių kaskart atrasti naujus prasmių niuansus – nuo intuityvios spalvų metafizikos iki autobiografinių, žaismingai (už)koduotų motyvų.
Autorius išlieka pasakotoju, gebančiu savo prisiminimus ir pastebėjimus, kultūrinius simbolius, lengvą ironiją sujungti į vieną organišką visumą, kuri žiūrovą pasitinka ne kaip iššūkis, bet kaip kvietimas stebėti, mąstyti, atrasti ir mėgautis eksponuojamais darbais.
Kas? R. Ekmano kūrinių paroda „Tema ir variacijos“.
Kur? Lietuvos sporto muziejuje.
Kada? atidarymas lapkričio 28 d. Veiks iki 2026 m. sausio 6 d.
