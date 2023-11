Prasidėjo pasirengimas Kalėdoms: per anksti ar pačiu laiku?

„Ar džiugina, kad Kalėdų nuotaika mieste pradedama kurti dar net neatėjus gruodžiui?“, – „Kauno diena“ pasiteiravo senamiestyje sutiktų praeivių.

Ieva: „Miestas yra miestas. Miestui reikia ruoštis daug laiko, reikia atrodyti gražiai, nes į Kauną atvažiuoja nemažai turistų. Ir aš pati, pavyzdžiui, norėčiau nuvažiuoti į Rygą ir pasižiūrėti, kaip ruošiasi Kalėdoms Latvijos sostinė. Tačiau šeimos rate Kalėdoms ruošiamės tradiciškai – be išankstinio šurmulio, savų žmonių rate. Kalėdas sutinkame laikydamiesi senųjų vertybių, kurias perėmėme iš tėvelių ir senelių. Eglutę puošiame Kūčių vakarą.“

Ieva svarstė, jog miestui reikia atrodyti gražiai. Justinos Lasauskaitės nuotr.

Aliona (vilnietė): „Toks išankstinis pasiruošimas man yra priimtinas, nes atsiranda pakankamai daug laiko apžiūrėti visas eglutes įvairiuose miestuose ir miesteliuose. Namuose man malonesnės ir įdomesnės tradiciškos Kalėdos.“

Alionai (dešinėje) išankstinis pasiruošimas yra priimtinas. Justinos Lasauskaitės nuotr.

Leonas: „Man toks išankstinis pasiruošimas atrodo normaliai, nes augau Amerikoje. Lietuvoje gyvenu keturis metus.“

Deimantė: „Tik pasibaigė Helovynas ir prasideda pasiruošimas Kalėdoms. Per anksti. Man nepatinka. Šeimoje Kalėdoms pradedame ruoštis per Kūčias, kurios sutampa su mano gimtadieniu. Į Rotušės aikštę šiandien atėjome ne pasižiūrėti, kokie čia vyksta pasiruošimai. Tiesiog ėjome pro šalį kitais reikalais“.

Artūras: „Panašiai prieš 20 metų atrodė keistai ir net absurdiškai, kai lapkričio mėnesį parduotuvėse jau būdavo pilna kalėdinių prekių. Ilgainiui prie to pripratau. Dabar jau atrodo, kad taip ir turi būti. Manau, tai turi tam tikra prasmę: praskaidrina niūrų laikotarpį. Beveik visi pasidarėme besočiai vartotojai, tik duokit mums blizgučių, pramogų, pamaloninkite mus. Taip jau yra, nors nemanau, kad tai gerai.“

Amerikoje daug metų gyvenusiam Leonui lapkričio mėnesį prasidedantis prieškalėdinis šurmulys atrodo savaime suprantamas. Justinos Lasauskaitės nuotr.

Darius: „Labai gerai, kad taip anksti pradedame. Spalvos, šviesos, gera nuotaika tikrai dar niekam nepakenkė! Ypač tuo džiaugiasi vaikai“.

Danutė: „Kuo daugiau džiaugsmo, tuo geriau. Ypač dabar, kai pasaulyje tiek visokių nelaimių. Be to, per Kalėdas reikia dalintis džiaugsmu, gerumu ir dovanomis su kitais. Nemanau, kad Kalėdoms ruošiamės per anksti“.

Regina: „Šviesos, papuošimai yra gražu, bet aš nesižaviu tuo paviršutinišku džiugesiu, kurio labai daug prieškalėdiniu laikotarpiu. Juk prieš Kalėdas tradiciškai yra Advento laikotarpis, kurio metu reikia būti santūriems, susikaupusiems. Dabar viskas atvirkščiai. Užmirštama, kad Kalėdos yra prasminga šventė. Dabar jos esmę nustelbia triukšmas, noras pramogauti.“

Deimantei (kairėje) nepatinka šventės skubinimas. Justinos Lasauskaitės nuotr.

Apie pasirengimą šventėms „Kauno dienai“ papasakojo Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė:

„Šiemet kalėdinė dvasia bus jaučiama visame mieste. Kauniečius kalėdinės švieselės džiugins Santakos, Santarvės, Kalniečių, Dainavos ir Draugystės parkuose, Muzikinio teatro sodelyje bei prie miesto savivaldybės.

Žiemos švenčių nuotaikomis alsuos ir Steigiamojo Seimo bei Vienybės aikštės. Dekoracijos papuoš M. K. Čiurlionio, Panemunės, P. Vileišio, Varnių, S. Daukanto, Kauno hidroelektrinės tiltus, taip pat netoli Napoleono kalno esantį Jiesios tiltelį, Utenos gatvės viaduką, Parodos kalną.

Kalėdinio jaukumo netrūks Vytauto, A. Juozapavičiaus, Baltų, Karaliaus Mindaugo, Taikos, Savanorių prospektuose, A. Smetonos alėjoje, L. Sapiegos, S. Daukanto, Tunelio, Vaidoto gatvėse bei Raudondvario plente. Tamsiuoju paros metu jaukiai nušvis ir pėsčiųjų mėgstamas pasivaikščiojimų maršrutas, besidriekiantis Vilniaus gatve, Laisvės alėja.

Kalėdinė mugė liks Rotušės aikštėje. Tradiciškai atvykusiųjų lauks Kalėdų Senelio rezidencija ir mažiesiems skirta edukacijų erdvė. Kupoluose lankytojai galės įsigyti karštos arbatos ar vaikų mėgstamų saldumynų.

Kauno Kalėdų eglė oficialiai bus įžiebta lapkričio 25 d. 19.30 val.“